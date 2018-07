20 hvide A4-ark til 10.000 kr.: Er der slet ingen nedre grænse for, hvad der kan kaldes kunst? Københavns Kommune har købt i 20 A4-ark for 10.000 kroner. 'Lars Løkke er død', står der på et af dem. 'Henrik Sass Larsen er død' på et andet. Købet har affødt kritik fra flere sider, for er der slet ingen nedre grænse for, hvad der kan kaldes kunst?

På Kunsthal Charlottenborg kan man i disse dage opleve et værk bestående af 20 A4-ark med korte tekster om navngivne politikeres fiktive død.

'Dødsfald' hedder kunstværket, som Jakob Jakobsen står bag.

Københavns Kommune har købt værket for 10.000 kroner, og det har fået flere politikere til at kritisere både værk og kunstkøb.

Vi har spurgt tre fagpersoner, om der ikke er nogen nedre grænse for, hvad der kan kaldes kunst?

Gitte Ørskou, direktør på kunstmuseet Kunsten i Aalborg og tidligere formand for Statens Kunstfond:

»Om der er en nedre grænse for kunst? Jeg vil snarere sige, at der slet ikke er nogen grænser for, hvad vi kan kalde kunst. Det viser kunsthistorien også med al tydelighed«.

Foto: Gorm Branderup

Foto: Gorm Branderup

»Vi har eksempler tilbage i det 20. århundredes kunst på meget, meget enkle værker, som satte bevægelse og rørelse i gang, fordi kunst dybest set handler om, hvad det sætter i gang hos den, der oplever kunsten. Yves Klein (som er kendt for ensfarvede blå malerier, red.) var ikke længe om at male sine værker, men det tog lang tid for ham at nå dertil. Og når man går rundt på taget af Aros i Olafur Eliassons regnbue, ser man reelt bare farvet glas, men det giver en meget stærk oplevelse at være der: Kunstværket er den oplevelse og den refleksion, som mødet med kunstværket sætter i gang. Man kan ikke vurdere et værk ud fra, hvor mange timer kunstneren har brugt på det, eller hvor let det har været at lave«.

»Værket med A4-arkene læser jeg som et godt gammeldags klassisk mementomori-værk: Husk, at vi skal dø! Det har kunsten altid beskæftiget sig med. Kunstværket sætter også tanker i gang om, hvordan samfundet ser ud, engang efter at alle de her politikere, som vi har valgt til at varetage samfundsopgaver, er døde. Kunstværket sætter refleksioner i gang«.

»Jeg kan undre mig over, at Dan Jørgensen - en socialdemokratisk politiker i sporene efter Danmarks første kulturminister, Julius Bomholt, som slog til lyd for, at samfundet skal give penge til kunsten - forholder sig negativt til, at Københavns Kommune har købt værket for 10.000 kroner. De beløb, vi bruger på kunst, er forsvindende små i forhold til hvad vi bruger på andre samfundsområder. Og tænk på, hvordan den kunst, som vi stadig ser på fra århundreder tilbage, danner reference for kunsten i dag. Med samtidskunst ved vi aldrig, hvad der vil stå tilbage, sådan vil det være. Jeg vil sige, at den politiske debat om det her, er forstærket af, at der er agurketid«.