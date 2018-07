Filosof om hvorfor vi er så vilde med at vandre i 2018: »Jeg kan bedre forsone mig med min egen dødelighed herude i naturen. For bjergene er så pisseligeglade med mit lille liv«

»Tab for Alt ikke Lysten til at gaae: Jeg gaar mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaar fra enhver Sygdom; jeg har gaaet mig fra mine bedste Tanker til og jeg kjender ingen Tanke saa tung, at man jo ikke kan gaae fra den«.

Søren Kierkegaard i et brev til sin syge svigerinde Henriette.

Nogle meter foran mig næsten danser en rank skikkelse formelig på randen af afgrunden. Selv om rygsækken lyser rødt i solens stråler som en velanbragt advarsel, vifter den stålgrå hestehale ubekymret over den. Så vender Peter Tudvad sig pludselig om. Øjnene bag de stålindfattede briller stråler af lykke.

»Der er det, derude. Der er Rosenberg, som Caspar David Friedrich malede«, jubler han.

Mens han endnu en gang haler sit lille kamera frem, siger han højlydt ud over klippens kant og det frie fald på mindst 50 meter:

»Eiii, det er så godt, det her«.

Jeg nøjes med at mumle bekræftende, mens jeg forsøger at klamre mig til den græstot, der stikker ud af den rå klippevæg bag mig. Det lykkes at fokusere på den lille runde bjergtop, der kupler sig op over de svajende grønne trætoppe et sted ovre i Tjekkiet, i stedet for at kigge ned i dybet foran mig.

Udsigten er så betagende, at den i sig selv tager sig ud som et gigantisk maleri udført af en kunstner med overnaturlige evner.

»Det er ikke så tit, at man får set træerne fra oven i Danmark. Eller for den sags skyld i Berlin. Bare det i sig selv«, filosoferer Peter Tudvad på stien foran mig.

Samme motiv stod den tyske maler Caspar David Friedrich og iagttog en eller flere sommerdage i 1817, da han malede et af sit lands mest kendte malerier, ’Der Wanderer über dem Nebelmeer’ (’Vandreren over tågehavet’).

Billedet er det helt centrale i en ny udstilling på Alte Nationalgalerie i Berlin, ’Wanderlust’ (’Vandrelyst’), hvor nutidens trang til at gå løs på naturen holdes op mod romantikkens maleriske forestillinger om at vandre.

Fakta: UDstillingen ’Wanderlust– fra Caspar David Friedrich til Auguste Renoir’ kan ses til 16. september på Alte Nationalgalerie i Berlin. 120 værker af bl.a. Karl Friedrich Schinkel, Anselm Feuerbach, Carl Spitzweg, Moritz von Schwind, Johan Christian Dahl, Emil Nolde, danske J.F. Willumsen og Otto Dix.

I et forsøg på at forstå vandringens fortidige og nutidige popularitet er jeg stået tidligt op i Berlin, har snøret vandrestøvlerne og taget toget forbi Dresden helt over til den tjekkiske grænse i Bad Schandau for sammen med den danske filosof Peter Tudvad at slide mig op i bjergene i det såkaldte Saksiske Schweiz. Her udgør de små skovklædte sandstensbjerge, Elbsandsteingebirge, et naturmæssigt vidunder af et grænselandskab.

Om at vandre

Undervejs i toget har jeg modtaget flere vrisne mails fra filosoffens hjem i byen Meissen ved floden Elben, som skinnerne følger på turens sidste del efter Dresden.

Romantisk. Den østrigske maler Moritz von Schwind slap farverog fantasi løs i ’Die Rose oder die Künstlerwanderung’ i 1846-47.

Peter Tudvad er alt andet tilfreds med, at jeg har ondt i ryggen, alligevel har en computer med i min rygsæk og værst af alt har købt en returbillet samme eftermiddag mod Berlin.

»Damn, det lyder altså ikke så smart, Erik. En vandring i bjergene er ikke noget, hvor man bare lige sådan kan hoppe på et tog, når man synes. Ingen aner, hvor lang tid det tager at vandre, før man er der – og har lagt vandringen bag sig«, siger han belærende.

Blå bog: Peter Tudvad Dansk filosof, 52 år, bosat og arbejder i Meissen uden for Dresden.

Arbejder i øjeblikket blandt andet på bogen ’Elben – en flods fortælling’, der formentlig udkommer næste år og vil indeholde afsnit om Det Saksiske Schweiz, romantikken og malerne.

Ergo bliver jeg udstyret med et nyindkøbt vandrekort over området på stationen, inden vi med den lille færge sejler over til den anden side af floden og begynder vandringen. Så kan jeg jo vende om og klare mig selv, hvis jeg absolut har så travlt med at komme tilbage til Berlin og arbejdet.

På torvet i Bad Schandau tilbyder de venlige damer i den stedlige turistinformation dog at passe på computeren for mig, så jeg uhindret af den kan komme op i højderne.

»I dag skal man længere ud i naturen for at komme væk fra civilisationen, end man skulle tilbage i romantikken for et par århundreder siden. Vi må højere op og længere væk. Når man kommer fra Berlin, virker det måske allerede, som om vi er ude i naturen. At her stadig er kultiveret, opdager man først, når man kommer derud, hvor man for alvor er i naturens vold«, siger Peter Tudvad.

Med ubesværede lange skridt går han op ad den stejle asfaltvej, der synes at forbinde byen Bad Schandau med den let grånende himmel over os.

Skråt bag filosoffen, hvis gamle, slidte løbesko og lyseblå cowboyshorts synes perfekte til dagens første radikale stigning, prøver jeg stakåndet at følge med i tankegangen om, at vandringen også er vejen væk fra den påtvungne civilisation.

»Jeg har venner, som kan blive skræmt, når de kommer uden for København. De får det fysisk dårligt af det, for slet ikke at tale om det mentale. Men for andre af os sidder det unbehagen in der Kultur (ubehaget ved kulturen), som Freud talte om, dybt i os. Hvis man har en smule bitterhed over civilisationen, er det vederkvægende at komme herud«, lyder det fra fortroppen.

Når idyl bliver til ruin

Videre opad går det, min skjorte er allerede gennemblødt af sved under rygsækken, mens Peter Tudvad levende fortæller om sit første besøg i bjergene her på researchtur til en bog.

»Jeg var helt fortabt, da slottet i byen Hohnstein dukkede op af dis og regn. Det var som at gå rundt i et eventyr af brødrene Grimm. Jeg havde det virkelig, som om jeg havde fundet min åndelige Heimat (hjemstavn)«, siger han glædestrålende, mens han med irriterende lethed fjedrer op gennem en lillebitte landsby på kanten af de skovklædte bjerge.

Halvdelen af taget på et af de ellers så maleriske huse bag havernes væld af blomster er faldet ned. Nu står det tilbage som en falmet idyl med sorte huller i stedet for vinduer og døre mellem de stokroser, der for alvor boltrer sig på de almuerøde mure.

»Se nu der; det er vel kun 10 år siden, at det hus blev forladt. Alligevel viser det klart, hvad der sker. Så snart menneskene forlader det, falder det sammen, og naturen indtager det. Den har sit kredsløb, og uanset hvad vi mennesker laver af sære tosserier, vinder den altid til sidst«, siger han og kigger let bekymret på sveden, der fosser ned ad mit ansigt.

»Jeg kan bedre forsone mig med min egen dødelighed herude i naturen. Fordi jeg bliver så lille i det her landskab mellem bjergene. De er så pisseligeglade med mit lille liv, der kommer til at indgå i det store kredsløb«, siger han, måske som en trøst.

Så drejer vi skarpt til højre og begynder for alvor turen ind i vildnisset. Ad bløde stier og lange stigende trapper bevæger vi os langsomt opover, mens snakken går.

Peter Tudvad, der har omkring 50 vandringer her i bjergene på grænsen til Tjekkiet, bag sig, fortæller om bjergene, sandstenene, de omfangsrige rødder, der breder sig ud over skovbunden og det enorme antal forskellige arter af mos, som tapetserer fjeldsiderne.

»Der er 200 mosarter i de her bjerge. Det er jo ikke bare noget fjollet nørderi, men en del af naturen. Det er da fascinerende. Vi er blevet så ufortrolige med naturen. Bare hør på os to, der går rundt uden at ane, hvad noget som helst hedder – fugle, træer og blomster. Det er en fattigdom i vores kultur, for det er ikke bare et spørgsmål om paratviden. Hvis man kender arterne, kan man skelne og forstå detaljerne«, konstaterer filosoffen med en let hovedrysten.

Selvportræt? En kunstner på vandring har slået sig ned i skyggen af en høj, hvor han tegner lidt med stokken i sandet. Han er søgt væk fra vejen for at føle den samhørighed med naturen, som de tyske romantikere dyrkede og som en af udstillingens danske bidragsydere, Jørgen Roed, præsenterer på ’En kunstner på vandring’ fra 1832, måske et selvportræt. Alle fotos fra Alte Nationalgalerie, Berlin

Gennem en slugt sludrer vi videre. Snart udbryder den ene et »wow«, så er det den andens tur til begejstret at udbryde »Se nu der, hvor er det dog vildt«, når sprækker i klipperne eller andre overraskende fænomener melder sig blandt de ranke træstammer.

Jeg kan ikke se fornuften i at gå og tale på samme tid (...) Noget af det bedste i verden er at rejse til fods, men jeg foretrækker at gå for mig selv. Inden døre kan jeg nyde selskab, men når jeg er udendørs, er naturen tilstrækkeligt selskab for mig. Jeg er aldrig mindre alene, end når jeg er alene.

William Hazlitt: ’On Going on a Journey’, 1821

Dagens første store oplevelse er klippen Falkenstein, der uden videre varsel tårner sig op over træerne i al sin ranke ensomhed. Vi lægger imponerede nakkerne tilbage og knipser løs.

»Jeg går gerne alene herude, men har intet imod at vise en kammerat rundt. Man kan sagtens gå og tale sammen, som vi gør nu. Men jeg vil ikke høre andre, der taler rundt om mig. Det irriterer mig også at være sammen med nogen, der begynder at tale om hverdagspolitiske emner, politik og immigration, for eksempel. Det kan vi snakke om derhjemme, lad os dog være begejstrede for naturen, når vi nu endelig er i den«, siger han.

Frokost på bjergenes ubåd

Det er svært ikke at følge opfordringen, for De Saksiske Alper, som bjergene på den tyske side af grænsen også kaldes, leverer det ene mirakel efter det andet at tale om. Efter et par timers gåtur i solidt tempo melder solen og sulten sig nogenlunde synkront.

Vi slår os ned på et stort stykke flad klippe, der synes at have lagt sig ned på kanten af en dal som en strandet hval. Eller en forlist ubåd, bemærker Peter Tudvad, da vi har sat os og haler madpakker op af hver sin rygsæk. Jeg trækker også 10 postkort frem fra udstillingen ’Wanderlust’, jeg besøgte dagen før vores tur.

På det første kort fra udstillingen står ’En bjergbestigerske’ på J.F. Willumsens maleri af sin hustru fra 1912. Foran bjergene i bløde farver står bjergbestigersken med en hånd på brystet, den anden på den fremskudte hofte, hvid hat, hvid kjole og en kappe slænget over skuldrene, som delvis skjuler den lange vandrestok, hun hviler sig op ad.

»Hun er i hvert fald ikke klædt på til at klatre i klipper, men udtrykket er meget romantisk«, konstaterer Peter Tudvad over sin første bid brød.

Foto: Alte Nationalgalerie, Berlin Ikonisk. Et af de mest centrale værker på udstillingen Wanderlust er J.F. Willumsens ikoniske ’En bjergbestigerske’, et portræt af den danske malers hustru Edith Wessel. Hendes stærke, stolte og elegante fremtoning i bjergene var omstridt i samtiden, men står i dag som et symbol på kvindefrigørelse og den moderne kvinde.

Det er langt fra hine tiders velklædte vandrere og vandrerinder til nutidens horder i ens jakker fra Jack Wolfskin og solide vandrestøvler, konstaterer vi hurtigt. I romantikken var udflugten fra byerne et velkomment pust af frisk luft. Vandringen var og er en ret for alle, ikke blot for de øvre klasser, der er repræsenteret på malerierne, mener i hvert fald udstillingens kurator, Birgit Verwiebe.

»Nej, sådan ser jeg det ikke. Jeg tror ikke, at vandring er et spørgsmål om klasse. At vandre er noget demokratisk. Jeg tror, at folk fra alle lag kan vandre ... landskabet er en mulighed for at indgå bindende aftaler. Landskabet er ved første blik fri for ideologi«, sagde hun ved udstillingens åbning.

Hvis der ikke gemte sig politik i de åbne vidder og høje bjerge, var der til gengæld mulighed for at slippe ud fra byernes stank, påpeger Peter Tudvad, mens vi indånder de dejlige dufte af varm skov og udstødningsfri luft på vores frokostklippe.

»Dengang boede man i beklumrede storbyer i en hel anden forstand, end vi gør i dag. De sanitære forhold i byerne var jo håbløse. Afføring og urin flød ned ad åbne gader, så der har været en forfærdelig stank. Det med at komme ud af byen har været en klar oplevelse af forskellen på civilisation og naturen – helt bogstaveligt at komme ud at trække vejret frit i Guds fri natur«, mener Peter Tudvad.

Man kan ikke vandre i en by

I sin ungdom, mens han studerede filosofi i København, gik aarhusianeren Peter Tudvad konstant lange ture med en kammerat i gaderne.

»Man vandrer ikke i en by, ligegyldigt hvor stor den så er. Man spadserer i en by, eller hvad man nu vil kalde det. At vandre er også fysisk, og på den måde adskiller det sig selvfølgelig ikke fra at gå i en by med stejle gader. Men rent mentalt er det noget helt andet. Det handler om at slippe for de andre, at være alene, at finde sig selv i det her. Det var jo også det, de store malere og komponister kom herud efter i romantikkens tid« siger han og kigger lidt frem for sig, inden han konstaterer:

Foto: Alte Nationalgalerie, Berlin Tysk romantik. Også tyske Carl Spitzweg romantiserede vandringer i naturen som her på ’Engländer in der Campagna’ fra 1835.

»Man vandrer ikke bare et eller andet tilfældigt sted. Det var lige her, det startede. Det er både forståeligt, når man ser sig omkring, og alligevel vildt at tænke på«.

Det var ikke bare Caspar David Friedrich, som malede i De Saksiske Schweiz. Også hans norske ven J.C. Dahl var en flittig gæst i bjergene.

»Vi forstår vandring på to planer. På et plan er det den virkelige vandring gennem naturen. Det kræver modet til at gå løs og være indstillet på nye oplevelser og erkendelser. Men det er også et billede på jagten efter en mening med livet«, siger kurator Birgit Verwiebe.

Længslen efter naturen

De fleste malerier på udstillingen på Berlins Museumsø bærer da også præg af en dyb længsel efter naturen og de mysterier, der gemmer sig ude bag de blånende bjerge. Dem, som malerne opsøgte for at give drømme og længsler videre til alle. I Det Saksiske Schweiz er indsatsen honoreret med en 112 kilometer lang ’Malerweg’, som vi møder talrige gange under dagens vandring.

På mange af malerierne fra den danske romantik og guldalder ser man en person stå i et vindue eller en døråbning og kigge ud på naturen.

»Det udtrykker en længsel efter naturen, det ubundne – det er også noget, der kom i kølvandet på oplysningstiden, ikke mindst Rousseau og hans tanker om ’det egentlige liv’«, siger filosoffen.

Selv om mændene på nogle af billederne er bedre klædt på til naturens udfordringer med lange støvler og hat, er det tydeligt, at det primært var overklassen, som gik sig en tur, og at der var sket meget, siden simpelt klædte pilgrimme af religiøse årsager begav sig ud på tur.

Foto: Alte Nationalgalerie, Berlin Outfit. Datidens vandrere var langt fra iklædt nutidens praktiske outfit til udfoldelser i naturens grønne landskaber, heller ikke den fine frøken på tyske Richard Riemerschmids ’In freier Natur‘ fra 1895.

»Jeg kan ikke forestille mig noget menneske, der vil kunne sidde her uden at blive benovet over dette storslåede skue. Der er noget ophøjet og tidløst over det, måske er det ikke religiøst, men følelsen i det er indimellem religiøs. Habermas taler om det sublime, det, som transcenderer alle de grænser, vi er omgivet af til daglig. Det kan være det brusende Vesterhav, et lynnedslag, et jordskælv eller en natur så majestætisk som her«, siger Tudvad.

Og tilføjer efter et par mundfulde af en medbragt bolle:

»Jeg mener det alvorligt, selv om det måske lyder helt vanvittigt. Men i en by er der altid noget, der taler til én, om ikke andet, så trafikken. Nietzsche skriver et sted: »Alt taler hos jer«. Den fornemmelse kan jeg ofte have i Berlin eller København, hvor jeg har boet i årevis. Det er anderledes at være her. Det fordrer ikke andet af mig end bare at være her. At nyde det, se her og være næsten et med det. Det lyder helt naturmystisk, men det må det såmænd også godt for min del. Det er afstressende«, siger han så.

Peter Tudvad har fået talt sig varm og tilføjer:

»Alt i vores moderne liv er så styret og kontrolleret. Man kan ikke engang fare ordentligt vild mere, fordi man har en gps. Jeg tror, at vor tids store bølge af vandrere er en reaktion på det. Man vil ud at opsøge noget, der stadig er uden for reglementet – naturen«, siger han og haler en gammel mobiltelefon op af lommen for at understrege, at han opererer uden gps.

Vi spiser og stirrer i stilhed ud i det store evige landskab foran os. Hvor kun en lille stump grusvej ovre på den tjekkiske side afslører, at der overhovedet er og har været mennesker her.

»Det er her, du stadig finder det mystiske«, siger Tudvad og kigger på mig, mens jeg forsøger at jage en hveps væk uden at komme alt for tæt på afgrunden ved klippens kant.

Foto: Alte Nationalgalerie, Berlin Indrammet. Naturens formationer optog romantikkens malere som her i den kongelige preussiske arkitekt Karl Friedrich Schinkels ’Felsentor‘ fra 1818.

»Alt er jo blevet afmystificeret i vores oplyste verden – det bliver aldrig mørkt i en storby. Herude beregner du din rute og regner ud, hvor længe du sådan cirka vil være herude, inden du når tilbage til en af byerne. Men det kan være, at du farer vild. Så har du et problem. For hvis man er her, efter solen er gået ned, er der sort. Det eneste, du kan se, er de gule alger, som sidder på klipperne. De har opsamlet lys i løbet af dagen og bliver selvlysende om natten. Men du kan altså ikke finde vej og bliver nødt til at blive her, til det bliver lyst. For et forkert skridt kan betyde døden. Her har du lov til at gøre noget farligt; der er ingen stat, der passer på dig«, siger han og smiler, som var faren en herlig udfordring.

Björks vandring i fantasiens land

Jeg skynder mig at hale endnu et billede frem. Denne gang et stillbillede fra den eventyrlige video til Björks sang ’Wanderlust’, der også indgår i udstillingen i Berlin. På billedet vader en forknyt pige i en flod foran to langhårede okser så store som bjergene bag dem.

»Det er ikke dårligt at få en mere fantasypræget forestilling med. Grimms eventyr er jo herfra. Den magi, som er forsvundet alle steder, er i det billede der. Der kan man virkelig forestille sig, at der skete noget uhyggeligt. Min kæreste bliver bange, når det bliver mørkt her«, siger han.

Bange for, at der er noget ondt herude?

»Ja, simpelthen. Hun vil ikke være her alene ... vi mennesker er jo blevet bange for stilhed i al almindelighed«.

For malerne er det vidunderligt at komme herud, fordi de hele tiden får dybden i form af klippeformationerne Peter Tudvad

Fra stakken af malerier henter jeg Caspar David Friedrichs berømte portræt af en ung mand bagfra, der kigger ud over et tåget landskab, der kunne være malet omtrent fra vores ’ubåd’.

»For malerne er det vidunderligt at komme herud, fordi de hele tiden får dybden i form af klippeformationerne. Og hovedeksponenten for den romantiske strømning er selvfølgelig Casper David Friedrich, som boede kun godt 30 kilometer herfra, i Dresden. Som så mange andre i romantikken, for eksempel hans norske kollega J.C. Dahl. Og mange komponister i perioden som Wagner eller Weber yndede at tage herud for at søge efter inspiration herude«.

Vi bryder op og kommer resten af eftermiddagen til at lede efter udkigsposter, hvor man kan stå som den unge mand på ’Vandreren over tågehavet’. Peter Tudvad får øje på nogle af de grå afmærkninger, der markerer, at der forude er en vanskelig sti, hvor man kun kan færdes på eget ansvar.

»Jeg skal bare lige se«, siger han forsvinder rundt om et sving. Tøvende lusker jeg efter, og snart går vi på den smalle hylde af en sti mellem afgrund og klippe. Jo stejlere, skrænten ser ud, jo gladere virker den ranke filosof foran mig. Heldigvis er der sat håndtag af jern fast i klippevæggen, hvor stien er smallest.

»Du når vist ikke dit tog«, siger filosoffen triumferende, mens han danser videre hen ad hylden.

Uden at vide det fornemmer jeg, at det er på tide at overgive sig til naturen og bare nyde den nærmest intense skønhed i de forrevne bjerge, som solen nu har bestemt sig for at kaste et mildt lys over.

»Aldrig tænkte jeg så meget og levede så stærkt, aldrig erfarede jeg så meget og aldrig har jeg været så meget mig selv – hvis man kan bruge dette udtryk – som jeg var i løbet af de rejser, jeg foretog alene og til fods. Der er noget ved det at gå, der stimulerer og opliver mine tanker. Når jeg opholder mig et sted, kan jeg næsten ikke tænke, kroppen må være i bevægelse for at sætte tankerne i gang. Synet af et landskab, det ene behagelige udsyn efter det andet, under åben himmel, den voldsommelige appetit og det gode helbred ved at gå ...«.

Jean-Jaques Rousseau i ’Bekendelser’

Vi forlader kanten ud over den store dal og går nedad gennem endnu en kløft i retning af byen Schmilka nede ved Elben, som på turens nederste del endelig træder i karakter som en blå tråd gennem alt det grønne.

Som en antydning af, at vi med nogle timers forsinkelse er på vej mod civilisationen, foregår den allersidste del af dagens vandring på trapper ned mod Elben.

Da vi endelig når ned til den, sparker vi de slidte ben i retning af en café på flodens bred. Tørstige og »trætte på en dejlig måde, som ikke gør ondt, i modsætning til når man har dyrket sport«, som Peter Tudvad siger, må vi have en forfriskning, inden togene skal føre os tilbage fra eventyret.

Men ak og ve. Så opslugte af naturens skønhed og farer har vi været, at vi har glemt computeren på turistkontoret i Bad Schandau 10 kilometer længere oppe ad floden.

»Der kan du se, man kan glemme alt, selv arbejde deroppe«, siger Peter Tudvad og kigger op ad de stejle trægrønne skrænter, vi netop er kommet ned fra.

Efter endnu nogle forviklinger langs Elben er jeg godkendt som vandrer, og vi tager afsked på den anden side af floden på stationen i Bad Schandau. Jeg er atter forenet med mit vigtigste arbejdsredskab.

Vel hjemme i Berlin opdager jeg, at jeg har fået et par gaver med fra de skovrige bjerge. To skovflåter har bidt sig fast i huden og suger af mit blod. Naturen vinder altid til sidst.