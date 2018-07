Storbritannien: Mere end hver fjerde danse-, teater- og musikstuderende udsat for seksuel chikane Men ifølge ny undersøgelse er det kun et fåtal af de studerende, der indberetter grænseoverskridende episoder.

27 procent af danse-, teater- og musikstuderende i Storbritannien har oplevet seksuelle krænkelser på deres uddannelse.

51 procent har været udsat for generel grænseoverskridende adfærd, men blot 13 procent har indberettet deres oplevelser.

Det viser en rundspørge, som en række britiske kunst-interesseorganisationer står bag. Og ifølge generalsekretær i de britiske performance-kunstneres fagforening Equity, Christine Payne, er undersøgelsen udtryk for et generelt problem med kulturen i miljøet:

»Vi er dedikerede til at skabe meningsfulde forandringer for vores studerende medlemmer. Vi har fået henvendelser fra vores medlemmer, der både fortæller om upassende adfærd og seksuelle krænkelser, og flere har koblet deres oplevelser til en bekymrende kultur på uddannelsesinstitutionerne og manglende procedurer, når problemerne opstår«, siger hun til The Stage.

Behov for klarere procedurer

Christine Payne understreger, at flere uddannelsessteder gør en udmærket indsats for at imødegå krænkende adfærd, men hun efterlyser samtidig, at de studerendes oplevelser tages mere alvorligt end hidtil.

»Den her rapport viser, at der eksisterer en frygt-kultur, der afholder studerende fra at rapportere overgreb. Det er uacceptabelt, og derfor foreslår vi en række løsninger«.

Det gælder blandt andet klarere retningslinjer for, hvordan episoder kan indberettes samt træning, der sætter de studerende i stand til at kunne identificere grænseoverskridende adfærd.