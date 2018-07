Opsigtsvækkende 'Handmaid's Tale'-optog marcherer for fri abort i Argentina En gruppe kappeklædte kvinder med de karakteriske hvide kyser fra bogen og succes-serien 'The Handmaid's Tale' protesterede onsdag mod Argentinas restriktive abortpolitik.

Det moderne symbol på kvindeundertrykkelse er en rød kappe og en hvid kyse.

Uniformen stammer fra den canadiske forfatterinde Margaret Atwoods bog 'The Handmaid's Tale', hvor de undertrykte tjenerinder, i bogen og serien kaldet handmaids, tvinges til at være fødemaskiner for et religiøst teokrati og iklædes en rød kappe og en hvid kyse.

Efter Hulus Emmy-vindende serie af samme navn er kostumet blevet et symbol på undertrykkelsen af kvinder - og specielt brugt i forbindelse med demonstrationer for fri abort.

Det var også tilfældet i onsdags, hvor en gruppe kappeklædte kvinder gik gennem gaderne i den argentinske hovedstad Buenos Aires.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Stille protest

Gruppen af kvinder gik i stilhed med bøjet hoved, præcis som de undertrykte tjenerinder i Atwoods fortælling, indtil de samledes foran den nationale kongres i Buenos Aires.

Her læste en af demonstranterne op fra et brev af Margarat Atwood, som åbent støtter den feministiske bevægelse - og herunder retten til fri abort - i Argentina.

»Ingen kan lide abort, selv når det er sikkert og lovligt. Der er ingen kvinder, der betragter abort som god lørdagsunderholdning. Men der er heller ingen, der kan lide, at kvinder forbløder på et toiletgulv som følge af en illegal abort. Så hvad gør vi?«, stod der i Atwoods brev ifølge AP.

Foto: Natacha Pisarenko/Ritzau Scanpix

Kvindernes protest kommer forud for en afstemning i Argentinas senat, som finder sted 8. august. Her skal der stemmes om, hvorvidt fri abort indenfor de første 14 uger af en graviditet skal legaliseres.

En halv million illegale aborter

I øjeblikket er abort kun lovligt i Argentina, såfremt der er tale om voldtægt, eller hvis kvindens helbred er i fare. Men ifølge AP bliver mange kvinder nægtet abort alligevel, hvilket fører til mange illegale aborter.

I en rapport fra 2016 estimerer det argentinske sundhedsministerium, at mellem 370.000 og 522.000 kvinder hvert år får foretaget en illegal abort, hvilket også er den primære dødsårsag for barslende kvinder i landet.

Atwood har tidligere været ude efter den argentinske vicepræsident Gabriela Michetti, og beskyldt hende for at være imod abort.

»Vend ikke hovedet væk fra de tusinder af dødsfald som følge af illegale aborter. Giv argentinske kvinder retten til selv at vælge«, skrev Atwood rettet mod Michetti på Twitter.

Argentinas præsident Mauricio Macri, der er en åben modstander af fri abort, har udtalt, at han ikke vil nedlægge veto mod lovforslaget, hvis det vedtages 8. august.

Symbol på undertrykkelse

Mange gange tidligere er tjenerinde-uniformen fra Atwoods dystopiske fortælling blevet brugt i protester mod restriktive abortlovgivninger, og den røde kappe og hvide kyse er efterhånden blevet et symbol på kampen mod kvindeundertrykkelse over hele verden.

Blandt andet protesterede en gruppe texanske kvinder i marts 2017 i stilhed mod et lovforslag om at ulovliggøre abort i tredje trimester.

Og senere samme år fik den lovgivende forsamling i staten Ohio en tirsdag morgen en overraskelse, da de skulle behandle et kontroversielt lovforslag om at begrænse mulighederne for abort.

I salen sad en gruppe kvinder på første række i stilhed med blikket rettet mod gulvet. Alle iført den karakteristiske kappe og kyse.

A view from the front of the hearing room as silent "Handsmaid Tale" protest continues. #abortion #SB145 #Ohio pic.twitter.com/Y1YJjUGd3V — Jo Ingles (@joingles) June 13, 2017

Atwood har da også tidligere udtalt, at begivenhederne i hendes dystopiske fortælling er inspireret af virkelige, historiske hændelser.