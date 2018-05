Louise ’Twerkqueen’ Kjølsen: Seksuel undertrykkelse af kvinder foregår ikke kun i tv-serier

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Anden sæson af tv-serien ’The Handmaid’s Tale’ er på skærmen, og den er endnu mere brutal end første sæson. Til dem, der ikke så med sidste gang, vi var i Gilead, handler serien om et dystopisk fremtidsscenarie, hvor USA er blevet overtaget af et neokristent magtregime.

På grund af forurening fødes utroligt få børn, og derfor bliver frugtbare kvinder indfanget og uddannet til at være såkaldte handmaids, slavekvinder. De er reduceret til livmodere med to ben, hvis eneste funktion i livet er at reproducere. Som malkekøer i nutidens landbrug.

Louise 'Twerkqueen' Kjølsen Født 1988. Uddannet psykolog, landets førende twerkdanser og desuden foredragsholder og kønspolitisk debattør. Var gennem længere tid aktiv i det feministiske kollektiv Girl Squad med Nikita Klæstrup og Ekaterina Krarup Andersen, der sammen satte den såkaldte fjerdebølge feminisme til debat. Medforfatter til bogen 'Ludermanifestet'.

Handmaids voldtages månedligt af deres herre, som de også navngives efter, i et ritual, der legitimeres af en religiøs fortælling om en tjenestepige, der bar sin herres barn i sin frues sted. Frugtbarhed og graviditet betragtes i Gilead som helligt, og aborter straffes med døden. Seksualitet er ligesom kvinders kroppe reduceret til at dreje sig om reproduktion, et krav, der selvfølgelig – som altid – omgås af de mænd, der har indført reglerne.

Margaret Atwood, der skrev bogen ’The Handmaid’s Tale’ i 1985, udtalte i et interview til The Guardian for nylig, at hun gjorde sig umage med, at alle de frygtelige ting, som kvinderne i bogen bliver udsat for, har fundet sted. Så lad os løfte blikket og se på eksemplerne fra virkeligheden, der minder lidt for meget om grusomhederne i ’Handmaid’s Tale’.

Regulering af kvinders kroppe via deres påklædning ses verden over: Burkini-forbud i Frankrig, tørklædepåbud i Iran, forbuddet mod, at piger har shorts på som en del af deres skoleuniform i England, og debatten om burkaforbud herhjemme i Danmark.

Ideen om at benytte kvinder som avlsdyr er (desværre) heller ikke fantasi. Det var en central del af nazisternes utopi om en arisk verden. ’Racerene’ kvinder blev ’parret’ med SS-officerer og fødte deres børn, der derefter blev opdraget efter nazistiske værdier.

Hvis ikke kvinder har fri mulighed for at afslutte en uønsket graviditet, kan man simpelthen ikke tale om en seksuel frigørelse eller reel ligestilling

Hertil kommer, at kvinder flere steder ikke selv har retten til egen krop og seksualitet. Det gælder de steder, hvor prævention og abort ikke er en lovlig mulighed. Får du foretaget en abort i El Salvador, kan du i dag komme i fængsel på livstid.

Og i Polen må kvinder nu kun få foretaget en abort i forbindelse med voldtægt, incest eller et misdannet barn. Politikerne vil fjerne den sidste mulighed. Ja, og faktisk er det også forbudt at få en abort i Irland og på Malta. Ja, og faktisk er aborten heller ikke fri i hele Danmark. Der er nemlig stadig i 2018 ikke fri abort på Færøerne.

Men hvorfor er det så vigtigt, at kvinder har fri adgang til abort? For det første er der selvfølgelig den åbenlyse grund: At spørgsmålet handler om liv. Man kan dø af en risikabel graviditet eller en dårligt udført illegal abort. Hertil kommer, at man som kvinde selv bør have retten til at bestemme over sin egen krop – også når det kommet til valget om, hvorvidt man vil bringe et barn til verden eller ej.

Det alene burde være tilstrækkelig argumentation, men en anden grund til, at abort er og har været en afgørende kamp for kvinder, er, at fri adgang til abort er den eneste måde at sikre vores frie seksualitet på samme måde som mænds.

Prævention er aldrig 100 procent sikkert, og det er samtidig ikke alle kvinder, der har adgang til moderne prævention (eller selv må bestemme, om de anvender prævention). Fri abort gør det muligt at have sex som kvinde uden at skulle frygte for de fysiske, økonomiske og psykologiske konsekvenser af at blive gravid og skulle opfostre et barn. Hvis ikke kvinder har fri mulighed for at afslutte en uønsket graviditet, kan man simpelthen ikke tale om en seksuel frigørelse eller reel ligestilling.