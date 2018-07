Petra Nagel har datet, elsket og fået et barn på tv: »Jeg bliver nødt til at værne om mit privatliv. Selv om det måske findes på et meget lille sted«

Egentlig skulle dette interview have været udført som et sjovt koncept. Spørgsmålene kunne eksempelvis have været konstrueret som del af en skattejagt. Eller interviewet kunne foregå i en sauna, over flere timers nøgenhed, sved og damp. Hovedpersonen kunne måske flyve et svævefly eller bare gøre noget, hun aldrig havde gjort før.

Hvorfor? Fordi det er DR 3-værten Petra Nagel, det handler om! Sidst vi så hende på tv, var vi med til fødslen af hendes første barn. Vi har set hende få frosset fedt fra maven, have et onenightstand i Beograd, og for år tilbage gennemførte hun talrige underlige eksperimenter i DR 3-programmet ’Menneskeforsøg’ – et af de mere ekstreme var at smøre sæd i hovedet for at teste, om det havde en antirynkefunktion.

Med andre ord: Hun må være med på den værste.

Petra Nagel 33 år. Tv-vært på DR 3 siden 2014, p.t. på barsel med sit første barn.

Sagen er bare, at det ville være misvisende. Petra Nagels liv er lige nu præget af almindelighed, ikke ekstremer. Hun er på barsel med sin fire måneder gamle søn Pelle Emil, og hendes liv ligner ret beset enhver anden nybagt forælders liv. Hun går tur med barnevognen i gaderne omkring hjemmet på Vesterbro i København, køber gåkaffe, bager boller, mødes med sin mødregruppe og besøger venner, der også har børn. Siden dengang med sædceller i ansigtet er der også gradvis kommet mere og mere hverdag ind i hendes programmer. I hendes seneste program i otte afsnit, ’Petra får en baby’, er hun gravid. Til sidst føder hun. Det er det, det handler om.

Foto: Ditte Valente Petra Nagel med sønnen Pelle Emil på fire måneder. Programmet 'Petra får en baby' fulgte graviditeten og fødslen, men hun vil ikke lave flere af den slags programmer, siger hun - af hensyn til sønnen. Han skal ikke blive ufrivilligt berømt på grund af hende.

Derfor er planen endt, som følger: at stille spørgsmål og lytte til hendes svar. Det passer hende ret godt, siger hun selv, da vi mødes første gang for at gå en tur i denne evigt varme sommer. En overgang syntes alle, hun skulle springe ud fra noget højt, hver gang hun skulle interviewes, fortæller hun. Mere originale er vi journalister åbenbart heller ikke.

'Petra dater hele verden' (DR 3, 2016) 'Petra elsker sig selv' (DR 3, 2017) 'Petra får en baby' (DR 3, 2018)

Et af de vigtigste spørgsmål har hun dog svært ved at svare på. For hvad er det, hun kan? Hvorfor er ’Petra får en baby’ det mest sete program på dr.dk siden premieren i april? Hvorfor vinder hun priser for at lave et program om at gå på dates i hele verden? Hvorfor elsker også mennesker i helt andre livsfaser – vi kan for eksempel nævne mangeårig litteraturanmelder Bo Tao Michaëlis, der her i avisen har fortalt, hvordan han »med stor fornøjelse« har fulgt alle Petra-programmerne – hvorfor elsker de at se og høre en 33-årige kvinde fra Lejre fortælle om sin hverdag og sine refleksioner om livet og kærligheden?

»Nogle gange har jeg det lidt, som om det er kejserens nye klæder«, konstaterer hun.

»Jeg siger jo bare det, jeg tænker«.

Venner med alle

Tre serier med hendes eget liv som udgangspunkt er det blevet til indtil videre. ’Petra dater hele verden’, hvor hun rejser ud for at møde udenlandske fyre. ’Petra elsker sig selv’ om kropskultur og manglende selvværd. Og så altså ’Petra får en baby’.

I løbet af de tre serier er hun gået fra søgende og lidt usikker Tinder-dater til at være en del af et lille familiefællesskab sammen med Pelle Emil og kæresten, som seere af de to seneste programserier vil føle, at de er på fornavn med: Asbjørn, den lidt skærmsky nordjyde, som tjekkede sin telefon under den første babyscanning, som hele tiden får sin kæreste til at grine, og som formentlig vandt selv de sidste skeptikeres hjerte, da han græd under fødslen af Pelle Emil. Parret mødte hinanden gennem fælles venner umiddelbart efter datingprogrammet, og siden har han været et fast element i Petra Nagels liv – også på tv.

»Måske virker det, som om jeg har tillid til seerne. I virkeligheden har jeg tillid til Asbjørn og til hende, der filmer. Men på en eller anden måde er jeg blevet venner med alle«, siger Petra Nagel.

Det skal tages helt bogstaveligt. Folk, primært kvinder, skriver og spørger hende, om hun vil være venner med dem. Om ikke de skal mødes og drikke en øl eller flere på en bodega. »Jeg er ligesom dig«, skriver de.

Andre skriver bare og siger tak for programmerne. Som da Petra Nagel bestilte en brobizz på nettet og fik en »keep up the good work«-besked med i pakken. »Jeg håber ikke, det er for stalkeragtigt. Vh. Nanna, der har pakket din brobizz«, står der med blokbogstaver på den gule lap papir, der hænger på opslagstavlen derhjemme mellem billeder med veninderne, Asbjørn med Pelle Emil på maven, scanningsbilleder, venner og familie.

Foto: Ditte Valente »Jeg laver virkelig ikke se mig-fjernsyn. Jeg ville slet ikke vide, hvordan jeg skulle gøre«, siger Petra Nagel om de programmer, hvor seerne følger hende date mænd i hele verden, arbejde med sig selv og sin krop – og til sidst, føde sit første barn.

Lige nu er hun på barsel frem til næste forår. Hvad der derefter skal ske, er ikke afklaret. Hun siger, at der aldrig kommer et program kaldet ’Petra bliver hjemmegående’ eller ’Petra bliver skilt’ for den sags skyld. At hun tror, at folk er ved at være trætte af at høre på hende.

»Men det er egentlig også bare mig selv, der er træt af at høre på mig. Så jeg tror, jeg skal lave noget andet«, siger hun, mens barnevognen finder skyggesiden af Sønder Boulevard. Hun kan ikke være bekendt at lave flere af den slags programmer, fortsætter hun sin tankerække. Af hensyn til Pelle Emil. Han skal ikke blive ufrivilligt berømt på grund af hende.

»Men jeg skal ærligt sige, at jeg ville fandeme gerne se et program, som startede nu. En ting var at få ham ud ...«, Petra Nagel nikker mod vognen, hvor der lige nu er ro på, »... og være kærester imens, men det er sgu da nu, der er kød på dramaet mellem mig og Asbjørn. Når jeg synes, han gør tingene forkert, når han synes, jeg er bedrevidende ... Dét ville jeg da gerne se«.

Foran SuperBrugsen på Halmtorvet går en ung kvinde med solbriller forbi og sender et »Petra, du’ for nice« efter os. Petra Nagel svarer »tak for det, god dag«, inden hun fortsætter:

»Det plejer at være sådan, at når jeg føler, der mangler et program, så tænker jeg: »Fuck det, så laver jeg det selv«. Men ... nej, det går ikke. Nu har jeg også sagt det højt, så forpligter det«.

Tilsyneladende har de manglet, de programmer, hun har lavet. I hvert fald at dømme på reaktionerne. Folk siger til hende, at de har fået håb eller har lært noget om sig selv eller har følt sig mindre alene af at følge med i hendes liv. Hvilket gør, at det er det værd at dele sit liv med offentligheden, siger hun.

Når hun går rundt i supermarkedet, og folk godt ved, hvordan hun ser ud uden tøj på, eller hvad hun og Asbjørn bliver uvenner over, kan hun ellers godt blive ramt af et ønske om at være mere anonym.

Nogle gange har jeg det lidt, som om det er kejserens nye klæder. Jeg siger jo bare det, jeg tænker

»Men fem sekunder efter kommer en eller anden måske hen og siger tusind tak og siger, at hun har kunnet bruge programmerne til en hel masse. Det er da det største, man kan. Udover at få Nobels Fredspris ...«.

Tv-værten har bundet Pelle Emil i slynge på maven, mens forbipasserende nysgerrigt betragter hende på den måde, som nogle gør, når de genkender ’en fra fjernsynet’.

»Altså ...«, tilføjer hun så: »Jeg siger ikke, at mine programmer kommer på andenpladsen, overhovedet ikke, hahaha. For helvede, det var ikke det, jeg mente. Men: Det er stort, at man kan hjælpe folk ved hjælp af tv, som ellers er fyldt med dårligt reality, ’Paradise Hotel’, al den slags. Det er da fantastisk«.

Akavet tantra

Uden for Roskilde går en vej imellem hvide skyer og grønne marker, ret tæt på en motorvej, og den ender i et bindingsværkshus, hvor Petra Nagel voksede op. Selv om hun har gode minder om rideture med faderen og højtbelagt smørrebrød på madpakken, som moren smurte hver eneste morgen, mindes Petra Nagel en generel følelse af at være utilfreds. Af at synes, at Lejre var en »skodby«.

Hun tog på efterskole og skiftede sine buffalos ud med conversesko og det, hun selv kalder »flipperstil«, som hun tog med sig ind i gymnasiet. Og hun endte med at læse journalistik på Roskilde Universitet.

»Jeg vidste allerede dengang, jeg gerne ville lave underholdning, og jeg tænkte: Fuck, jeg passer ikke ind her«.

På studiet skulle de læse Habermas, og underviserne talte varmt om at arbejde for dagbladene eller på P1, men Petra Nagel søgte praktik på TV 2’s satireprogram ’Natholdet’ og det hedengangne underholdningsshow ’Weekend Weekend’ med Felix Smith, Sara Bro og Ibi Støving – det blev sidstnævnte, hun valgte. Da ’Weekend Weekend’ lukkede, endte hun på ’Go’ Morgen Danmark’, hvor hun lavede indslag fra den røde løber. Det er hun stolt af.

»Jeg knoklede på den røde løber. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, for at den skulle blive noget nyt og frisk og noget, jeg kunne stå inde for«, siger hun.

Efter praktikken knoklede hun videre på DR 3 som vært på en pornoquiz og med et liveprogram om katte, som måske »ikke var det stolteste øjeblik«. Så blev hun en ud af tre forsøgskaniner i ’Menneskeforsøg’. Da hun efterfølgende talte med sin chef om et program med hende i centrum, blev hun spurgt, om hun egentlig stadig væk var single? Det førte til ’Petra dater hele verden’.

Ser hun tilbage på tv-karrieren, er der ikke noget, hun fortryder. Okay, måske en lille smule det afsnit af ’Petra får en baby’, hvor hun og Asbjørn er til en tantra-session, hvor de laver åndedrætsøvelser og skal danse tæt uden ret meget tøj på.

»Vi vidste godt begge to, at det var mere for tv’ets skyld end vores egen. Selv om jeg egentlig selv foreslog det, for det var da en god idé – folk taler om, at de ikke boller i ti måneder, når de får en baby, hvordan kan man få det frem i programmet, uden at »nu skal dig og Asbjørn have sex på tv«. Men puha, det blev bare alt for intimt, og Asbjørn var så akavet i det, og det var jeg også«.

Det endte med at blive klippet sammen på en måde, så de begge kunne leve med det. »Men det var da godt, at folk ikke så råmaterialet«.

Foto: Ditte Valente »Asbjørn kalder mig nogle gange ’nul til hundrede’. Fordi jeg ikke starter stille ud, når jeg bliver sur. Det har Pelle Emil vist arvet«.

Selv om det ligger lige for at kalde programmerne reality med deres koncept om at følge hovedpersonen tæt i sit daglige liv, er Petra Nagel ikke meget for den betegnelse. Til nød kan hun acceptere udtrykket ’public service-reality’. Der er så meget i reality-tv, der er »fake«, siger hun. Det er hun ikke. Hun er »90 procent ærlig«, når hun er foran kameraet, lyder det, da gåturen er endt foran hendes gadedør.

De private 10 procent

Det med de 90 procent uddyber hun, da vi en uge senere mødes inde i lejligheden på Vesterbro over citronmåne og kaffe med mandelmælk, mens den stille babyalarm indikerer, at Pelle Emil sover. Ærligheden har faktisk ikke været der altid. I programmet ’Menneskeforsøg’ møder seeren en lidt anden Petra end hende, der senere dater hele verden og til sidst får en baby.

»Når jeg ser noget af det i dag, puha, jeg bliver helt forpustet. Jeg synes, jeg virker meget selviscenesættende«, siger Petra Nagel.

Altså, du var ikke så ærlig?

»I hvert fald ikke i min jargon og min måde at være på. De lavede også en brugerundersøgelse, hvor seere så klip med mig og bagefter svarede, at jeg var alt for friskfyragtig, alt for ironisk og prøvede for meget på at være sjov«.

Da hun efter ’Menneskeforsøg’ skulle lægge navn til og være centrum for ’Petra dater hele verden’, fik hun træning i at virke mindre forstilt. Til sidst forestillede hun sig, at hun talte til en veninde. Hun skulle pille alt det væk, som hun troede, en tv-vært var. Uden at erstatte det med noget nyt, altså.

De 90 procents ærlighed viste sig at være en formel, der virkede.

Hvad gemmer der sig så i de ti procent, som du ikke viser på tv?

»Jeg har altid sagt til mig selv, at der er noget, jeg gemmer for seerne, og at jeg bliver nødt til at værne om mit privatliv, selv om det måske findes på et meget lille sted. Men jeg tror faktisk ikke, det er noget af det, der foregår helt herinde«, siger hun og slår sig på hjertet, »for de ting føler jeg faktisk, at jeg fortæller om«.

Hvad er det så, du holder privat – hvis jeg spurgte, hvad du tjente, ville du så svare?

»Ja, det ville jeg«.

Hvad tjener du?

»48.000«.

Er du tilfreds med det?

»Nej. Fordi, og det vil jeg gerne sige højt: Der er mange, som tjener mere end mig, og som godt kan gå i SuperBrugsen, uden at de andre i butikken har set dem smøre sæd i hovedet eller føde et barn for åben fucking skærm. Men altså ... Så kunne jeg bare være bedre til at forhandle«, siger Petra Nagel, der går frem og tilbage i det åbne køkken, mens vi taler.

Babyalarmen skratter lidt, og gennem de åbne vinduer kan man høre den evige lyd af vejarbejde i København.

»Men jeg vil helst ikke spørges om, hvordan jeg forholder mig til noget politisk. Hvad jeg mener om Trumps holdning til ... ja ...«.

Trumps møde med Putin?

»Ej, det kan du ikke være bekendt«, griner hun.

»Sådan noget vil jeg ikke spørges om. Jeg ville ikke kunne klare, hvis folk fandt ud af, at hende der, som virker rigtig skarp og intelligent rent socialt, og som laver en masse programmer, som folk godt kan lide, hun ved ikke noget om det, der betyder noget. Selv om ... Det, jeg laver, betyder også noget!«.

Her er vi altså inde ved de ti procent, som du helst ikke vil have kommer frem. Og som jeg nu skriver alt om.

»Ah, satans også«, siger Petra Nagel og sætter håret op i en knold. »Er det nu, vi skal have citronmåne?«.

Bananen på fingeren

Senere, efter Pelle Emil er vågnet, og samtalen er rykket ind i sofaen, hvor hun kan amme, viser det sig, at der faktisk er noget, hun fortryder. Fortrydelsen handler bare ikke om hendes programmer.

Spørgsmål om hendes tatoveringer på armene og fingrene, derimod, får hende til at vride sig.

Den på låret, som dukker op under de korte shorts, er hun okay med. Det er en hyldest til barndomsvenindegruppen kaldet ’Klubbi’, »som jeg så har fået lavet som den eneste«, konstaterer Petra Nagel tørt. Hun fortryder heller ikke den med lillebrorens navn eller den med forbogstavet på hendes bedste ven inde i en tv-skærm – disse to er begge gengældt hos modparten med en tilsvarende Petra-tatovering. Faktisk fortryder hun heller ikke den ellers ret store vinkekat på siden af mave og ryg.

Men hun har en lille banan på ringfingeren på venstre hånd, som var en forlovelsesring til en ekskæreste. Den måtte gerne forsvinde, siger hun og gnider på den, som kunne den viskes ud, hvis bare man blev ved længe nok. Da ekskæresten var hende utro, og forholdet gik i stykker, fik hun tegnet en skive vandmelon på ringfingeren på den anden hånd »for at opveje det«. Men, stadigvæk.

Og dem på armene generelt, siger hun og bevæger sig igen lidt utilpas i sofaen. Dem er hun træt af. De er så synlige. Når hun ser lignende tatoveringer på andre kvinder, tænker hun, det er dårlig stil.

»Asbjørn siger – jeg snakker om Asbjørn hele tiden, men han er jo klog – Asbjørn siger, det passer godt til min personlighed, at jeg engang har fået en masse tatoveringer. For den der type, jeg var i ’Menneskeforsøg’ og før det, var meget tatoveringsagtig«, siger Petra Nagel.

Pelle Emil grynter og brokker sig, så hun går ud på badeværelset for at skifte ham. Da de kommer tilbage i stuen, løfter hun en nu godt tilfreds baby i vejret og udbryder med et stort smil:

»Tadaaa, en solstråle!«.

Bryder tabuer med hverdagen

I 2016 vandt Petra Nagel Pionerprisen på tv-festivalen i København for ’Petra dater hele verden’. »For at gå forrest«, står der på statuetten. Den blev overrakt af den 53-årige tv-vært Anders Agger, som hun siden har haft samtaler med om, hvilken vej hun skal gå.

Selv om han holder sommerferie ved Vesterhavet, tager han gerne sin telefon, »især når det handler om Petra«, siger han. Og han kan godt komme med et bud på, hvad det er, hun kan.

»Hun har et særligt udtryk, som jeg godt en gang imellem kan synes er en del af noget selvironisk og narcissistisk, som er meget oppe i tiden. Men hun omfavner narcissismen på en afvæbnende måde«, siger han. Og så har hun »absolut gehør«, når hun er sammen med andre mennesker.

Selv om det med hans egne ord godt kan lyde lidt alfaderligt, ville han ikke anbefale endnu et ’Petra gør noget’-program. Hun skal passe på sig selv. Måske taber folk interessen. Den slags. Når det er sagt, har hun med sine programmer om dating- og kropskultur »løbet flere kilometer for kvinderne i Danmark«. Det har Anders Agger skrevet til Petra Nagel i en sms-korrespondance mellem de to, og han siger det gerne igen fra sommerlandet:

Hun har gjort sindssygt meget for kvinder inden for datingkulturen og kropskulturen. Jeg tror, programmerne har haft stor betydning for unge pigers selvopfattelse, og måske også nogle ældre kvinders Anders Agger, tv-vært

I hans egen familie har både unge og ældre fulgt med og fået nye erkendelser af at se på Petra Nagel. Og det er nyt:

»Vi har lavet tusindvis af programmer, hvor Ditte Okman møder en anden kvinde i en sofa, og så skal de tale om deres vagina eller appelsinhud eller om at prutte, og det er comic relief og hyggeligt, men ikke noget, der får sådan en som mig til at tænke: ’Nåja, nu forstår jeg det bedre’. Det gør Petra. Hun tager os ind i en tabuiseret verden, og hun gør det i en ramme af hverdag«, siger Anders Agger.

Feminist uden at vide det

I barselsstuen på Vesterbro har Petra Nagel det dog på samme måde med ligestilling og kønspolitik, som hun har det med ’Trump møder Putin’. Det hører under de 10 procent, hun helst ikke vil spørges til.

Foto: Ditte Valente Alle følelser kan deles. Det er mest politiske holdninger, hun holder for sig selv. »Måske handler det om, at jeg gerne vil tækkes alle. Og så er det bare heller ikke sådan et program«.

Hun ser ikke sig selv som en del af de yngre kvinder, der debatterer feminisme på sociale medier. Og hun har i det hele taget ikke lyst til at deltage i kønsdebatten, som hun ikke kan »mærke indeni«, som hun siger. Men Anders Aggers analyse af, at hun har løbet kilometer for kvinderne, den er hun glad for.

Det, du sagde med, at du bare selv laver de programmer, der ikke findes i forvejen, og som du synes mangler – det er der jo også noget idealisme i. Som kunne tolkes feministisk.

»Nåja. Sådan har jeg aldrig tænkt det før. Det er fedt, men jeg ser det mere én til én: Her er et program, som man ikke kan finde i mediearkivet«.

Når man genser dine programmer, så siger du af og til nogle ting, som feminister nok slår sig lidt på. Jeg læser lige noget højt, som du sagde i ’Menneskeforsøg’ inden et forsøg, der skulle forbedre jeres IQ:

»Jeg tror selv, at jeg måske er okay gennemsnitlig intelligensmæssigt. I hvert fald for piger«.

»Hahahahaha, lad os lige huske, at det er mange år siden. Eller ... det føles sådan, det er nok kun fire år siden. Ej, det skammer jeg mig over. Sådan noget må man ikke sige, hahaha«.

»Jeg må bare indrømme, at jeg ikke ved nok om kønsdebatten. Eller også gør jeg, men jeg vil ikke lyde åndssvag«.

Så er det interessant, at du alligevel er blevet en, der løber kilometer for kvinderne i Danmark med dine programmer.

»Ja, det er rigtigt. Så jeg er feminist på min helt egen måde. Uden at jeg selv har vidst det«.

Chefen har ringet

To kvinder træder ind ad døren hjemme hos Petra Nagel med deres cirka fire måneder gamle babyer siddende i bæreseler på maven. »Du har køkken-alrummet!«, lyder det begejstret, og de spadserer omkring og kigger på rumfordelingen og den franske altan. Mødregruppen er på besøg.

Petra Nagel går på bare fødder og hilser hjerteligt på alle babyerne. Mens de andre mødre pakker ud inde i stuen, går hun i køkkenet og siger med fortrolig stemmeføring:

»Min chef har faktisk ringet«.

Det ringer på døren, og hun går ud for at buzze endnu en mor og baby ind, inden hun vender tilbage og uddyber:

»Han sagde: »Vi har planer for dig«, altså, selv om jeg er på barsel. De har tænkt, at når jeg kommer tilbage, skal jeg være vært for noget, der ikke handler om mig selv, men hvor det handler om et tema«.

Chefen havde åbenbart hørt Petra Nagel i en podcast, hvor hun havde nævnt, at hun gerne ville være vært for ’Aftenshowet’. Hvis det skal ske, må det dog »blive lidt senere«, lød chefens vurdering. Det kræver typisk mere erfaring.

»Jeg tror heller ikke, jeg er folkelig nok til at lave ’Aftenshowet’. Endnu«.

Mens mødrene finder plads omkring bordet, tales der lidt om bitterheden over at gå glip af Roskilde Festival, og der falder kommentarer og begejstrede udbrud om babyernes forskellige outfit. Petra Nagel, der har 106.000 følgere på Instagram, nævner navnet på et dyrt kvalitetsmærke til børn og fortæller, at firmaet har spurgt, om hun ville have noget af deres tøj til Pelle Emil.

»Ej ...«, lyder det misundeligt.

»Ja ja, men det må jeg jo ikke«, konstaterer hun.

Sådan er det, når man arbejder på en public service-station. Faktisk er det en af de ting, der er godt ved at være på DR, fortæller hun på et tidspunkt, hvor vi er alene i sofaen, inklusive vågen baby.

»Det er godt for mig at være underlagt de regler der. Hvis nogen siger: »Her er 200.000 kroner for at reklamere for en sko, du skal bare lave tre opslag og en video« – så skal man være idealist og stærk i troen for at sige nej«, siger hun.

Hun vil nødig kritisere de såkaldte influencers, altså professionelle brugere af sociale medier, der via deres private profiler tjener penge på at reklamere for deres sponsorer. Samtidig understreger hun, at det, hun laver, er vidt forskelligt fra meget af det, man finder på YouTube og lignende.

»Mange influencers og bloggere taler jo om produkter. Der laver jeg noget helt andet«.

Så dit arbejde er public service og ikke kommercielt?

»Ja. Det er en klar forskel«.

Nogle læsere vil måske tænke, at det handler om ingenting, når vi følger dig være gravid og få en baby. Der er jo mange andre, der har gjort det før dig. Hvorfor er det interessant?

»Det argument har jeg heldigvis selv haft, og derfor kan jeg godt leve med det. Selv om jeg ville ønske, det ikke var sådan«.

Petra Nagel vifter med en piratblæksprutte over hovedet på Pelle Emil, der ligger på legetæppet mellem os. Så kigger hun op.

»Du må altså lige fortælle læserne, hvad det er, jeg laver«.