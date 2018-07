Hidtil ukendte, kontroversielle dokumenter fra Malcolm X er blevet solgt på auktion Uudgivede dokumenter, der kunne have været en del af borgerrettighedsforkæmperen Malcolm X's selvbiografi fra 1965, men som ikke blev det på grund af kontroversielt indhold, er nu solgt på auktion i New York.

Der har været et par særdeles interessante dokumenter på auktion i New York.

Dokumenterne stammer fra borgerrettighedsforkæmperen Malcolm X's selvbiografi og skulle efter sigende have været af så kontroversiel art, at de ikke kunne udgives tilbage i 1960'erne sammen med resten af hans selvbiografi, skriver britiske The Guardian.

En selvbiografi, der afslører samtaler mellem Malcolm X og hans samarbejdspartner Alex Haley, der var medredigerende på bogen og manden, som Malcolm X fortalte sin historie til.

Originalmanuskriptet til bogen, der inkluderede et uudgivet kapitel og en række uudgivede sider, blev torsdag sat til salg på auktion i New York ved auktionsfirmaet Guernsey's. New York Public Library’s Schomburg Center for Research in Black Culture hentede købet hjem, hvilket Kevin Young, der er direktør på Schomburg, annoncerede på Twitter. I sit tweet skrev han, at han var beæret over, at manuskripterne nu »vender hjem til Harlem«.

Redaktørers notater afslører redigeringens magt

I 1992 var de uudgivede dokumenter samt manuskriptet til selvbiografien en del af salget af Alex Haleys bolig. De kontroversielle dokumenter blev dog sidenhen købt af Gregory Reed, der var advokat for den kvindelige borgerrettighedsaktivist Rosa Parks, da hendes beslutning om ikke at vige sin plads i bussen til fordel for de hvide gav genlyd verden over i 1955. Siden da har dokumenterne været i privat eje hos Reed.

Ifølge auktionshuset Guernsey's indeholder dokumenterne notater fra Malcolm X samt fra redaktører, der med tydelighed markerer og redigerer det kontroversielle indhold. Et sted skriver Malcolm:

»Endelig blev rettens ordrer underskrevet. De tog min mor til State Mental Hospital i Kalamazoo... En 'Dommer McClellelan' i Lansing, de kaldte ham for stadfæstelsesdommeren, hvad end det betyder, havde myndigheden over mig og alle mine brødre og søstre. Vi var 'statens børn', med andre ord: Han havde den fulde magt over os«.

»Min mor led selvfølgelig et fuldstændigt, nervøst sammenbrud«, skrev han også, og senere tilføjede han om dommeren:

»En hvid mand, der bestemmer over en sort mands børn! Intet andet end lovligt, moderne slaveri!«.

Det interessante her er, at læseren i dokumenterne kan se, at den sætning, der fulgte efter og lød »selv om det var kærligt ment«, er tilføjet af en redaktør. Men tilføjelsen blev medtaget i den oprindelige udgave af selvbiografien og fremstod heri som Malcolm X's egne ord.

Den såkaldte neger er den sygeste af dem alle

Det var uenigheder mellem Malcolm X og Alex Haley, der gjorde, at omkring tre kapitler ikke blev en del af den udgivede bog. Malcolm X ville gerne have haft dem med, og med offentliggørelsen af dokumenterne bliver det dermed tydeligt at se forskellen mellem Malcolm X's egne ord og den redigerede udgave.

Ifølge The New York Times har Guernsey's betalt 7.000 amerikanske dollars, svarende til lige knap 45.000 danske kroner,for et kapitel, der hedder 'The Negro'. Heri skriver Malcolm X blandt andet:

»Den vestlige verden er syg. Det amerikanske samfund - med kristendommens sang, der tilfører den hvide mand illusionen om, at det, han har gjort mod den sorte mand, er 'korrekt' - er ligeså syg som Babylon. Og den sorte mand, der befinder sig midt i dette vildnis, den såkaldte 'neger', er den sygeste af dem alle«.

Man formoder, at denne tekst er skrevet før Malcolm X brød med bevægelsen 'Nation of Islam', hvis medlemmer blev mistænkt for at have begået mordet på borgerrettighedsforkæmperen i 1964. Senere i kapitlet lyder det også:

»Vi er ligesom de vestlige ørkener; markløbere, der ruller og tumler hen, hvor end den hvide vind bærer hen. Og den hvide mand er som kaktussen, dybt rodfæstet og med torne til at holde os væk«.

Ifølge Kevin Young, direktøren på Schomburg, er Malcolm X's selvbiografi en af de vigtigste bøger fra det 20. århundrede, og det er »utroligt stærkt at have en version med Malcolm X's rettelser, så man er i stand til at se hans tanker tage form«, siger han.