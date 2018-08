Det unge talent Clara Cecilie Thomsen om 'Hereditary': »Den var meget ulækker. Ikke på splattermåden, men på den måde, hvor folk klipper hoveder af duer«

Musik

Ella Fitzgerald

»Som sanger har jeg ikke rigtig plads til at høre meget andet musik end det, jeg går og øver på. Der er så meget musik i hverdagen på arbejdet, så når jeg kommer hjem, er mine ører helt færdige. Men hvis jeg en sjælden gang hører musik derhjemme, lytter jeg blandt andet til Ella Fitzgerald eller jazzmusik, som ikke er den slags, jeg arbejder med«.

Foto: Camilla Winther/Foto: Camilla Winther

Teater

’Otello’ på Det Kongelige Teater

»Sidst jeg var i teatret, så jeg ’Otello’ i en rigtig flot opsætning. Det var faktisk anden gang, jeg så den i den samme opsætning. Scenografien var virkelig flot. Blandt andet blev der brugt spejle til at lave anderledes rum på scenen. Også sangerne lavede nogle flotte præstationer, der gjorde det til en god oplevelse. Sine Bundgaard sang en smuk Desdemona. Og så er det fantastisk musik. Jeg tror ikke, man kan lade være med at føle et eller andet, når man ser ’Otello’. Verdi kan bare et eller andet«.

Bøger

Haruki Murakami: ’Kafka på stranden’

»Jeg har ikke læst noget i meget lang tid. Det er pinligt. Når jeg har ferie, bruger jeg tiden på at læse tekster til sange, lieder og operapartier. Så jeg når næsten aldrig at få læst noget, desværre. Det seneste, jeg har læst, er ’Kafka på stranden’ af Murakami«.

Foto: Nordisk Film

Film

’Hereditary’

»For nylig så jeg ’Hereditary’. En gyser. Den var underlig, interessant og rigtig uhyggelig selvfølgelig, men den var også meget ulækker. Ikke på splattermåden, men på den måde, hvor folk klipper hoveder af duer. Den havde en meget speciel handling, hvor du ikke rigtig vidste, hvor den ville ende, når den var slut. Det var fedt«.

Koncerter

Åbningskoncert på CPH Opera Festival

»Åbningskoncerten på operafestivalen er den seneste koncert, jeg har været til. Det var med navne som soprandn Ekaterina Bakanova og barytondn Teit Kanstrup, og der var operahits fra ’Tryllefløjten’, ’Perlefiskerne’ og ’La Bohème’ på programmet. Det var dejligt, det var udenfor ved Torvehallerne, og solen skinnede. Det var også en meget stor oplevelse at høre og se Stig Fogh Andersen, der fik festivalens hæderslegat. Han har simpelthen en star quality, som få andre har. Ham havde jeg ikke set optræde live før, og det var rigtig fedt at opleve«.

Foto: HBO Nordic

Tv-serier

’The Sopranos’

»Jeg ser mest HBO og Netflix, hvor jeg selv kan vælge, hvad jeg vil se. Jeg er i gang med ’The Sopranos’ for tiden. Den har jeg aldrig fået set, og det synes jeg, at jeg blev nødt til, fordi jeg har hørt så meget om den. Den er fed. Den er enormt humoristisk og komisk. Den har også en masse action og et familiedrama på samme tid. Den har alle tre ting på én gang. Og du kan bare sætte den på, når du har lyst, og så er der altid nye afsnit«.