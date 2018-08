I ny reality-serie vil den tidligere verdensmester Nicky Pedersen bevise, at der stadig er benzin tilbage i tanken

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Simon Roliggaard om 'Nicki Pedersen - sidste omgang', der kan streames på TV 2 Play.

Det er faktisk svært at finde ud af om Nicki Pedersen er drevet af passion eller dumdristighed, når han efter at have brækket nakken to gange vælger at sætte sig op på sin speedwaycykel igen.

Burde han med et par verdensmestertitler og kæmpe international anerkendelse ikke bare indstille karrieren? Det er på en måde det spørgsmål, der aldrig bliver stillet direkte i noget så sjældent som en reality-serie fra TV 2 Sporten om den danske speedwaykørers comeback.

Speedway er ikke bare et arbejde eller en stor passion. Det er, som om ræset er Nicki Pedersens drug. Når han taler om at give sig selv 110 procent, når han bliver ved med at gentage, at det er lige meget med smerte, at han ikke er bange, at han brænder for det, er det lige før, hans pupiller trækker sig sammen.

Det er ret få mennesker, der er så kompromisløse

Det driver ham til at træde lige det hårdere på speederen. Får ham til at bruse over af raseri, når det går dårligt, og det får ham måske også derud, hvor chancer bliver til risici og banen, cyklen eller de andre kørere tvinger ham i gruset.

Og i forhold til, at der kun er seks afsnit af hver cirka et kvarters varighed, ryger han i gruset mange gange.

Men Nicki Pedersen er hurtigt oppe igen. Sådan er det bare. Hvad skulle han ellers lave? Det er ret få mennesker, der er så kompromisløse. Det er som om, han hellere vil dø på banen end at gå på pension. Også selv om han bliver ved med at sige, at han jo er klar til at stoppe, hvis det skulle være. Det er bare lidt som om det aldrig skal være.

Det meste af tiden sidder Nicki Pedersen på en stol og snakker, eller også er han ude og fræse.

Meget er sportssnak om bremsekabler og forskellige ligaer, men i glimt ser man, at Nicki Pedersen faktisk er mere end endnu en sportsstjerne, der er monoton i interviewsituationer. Når han spiser kage med supporterne fra sin danske klub gennem 16 år eller når han facetimer med sine børn. Der kan man lide ham. Og det er godt, at TV 2 har taget det med, for ellers virker han meget hurtigt til at være sådan en smart-i-en-fart-type. Særligt når han står i sit nye hjem, hvor han næsten ikke kan stå i køkkenet for læderbetrukne Arne Jacobsen stole.

Det eneste lidt kedelige minus er speakeren. Det lyder som en halvtræt nyhedsoplæser fra News. Ii et dokumentariske reality-format bliver det for kedeligt at høre på.

Der er Nicki Pedersen bedre til selv at fortælle, at hans come back er mere end jagten på det sidste fix. Også selv om man gang på gang rammer gruset.