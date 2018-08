Robert Redford indstiller skuespillerkarrieren Efter at have spillet med i over 40 film vil den amerikanske skuespiller ikke længere være at finde foran kameraet. »Det er nok nu«, lyder begrundelsen.

Næsten 60 år er gået, siden Robert Redford første gang tonede frem på verdens biograflærreder. Dengang kunne man ikke se på de sort-hvide billeder, at håret bar samme nuancer som efternavnet, men det har verden lært i den langstrakte karriere, der sidenhen er fulgt, hvor 81-årige Redford har medvirket i over 40, instrueret 10 og produceret 50 film. Men tilstedeværelsen på det store lærred hører snart fortiden til.

Fremover vil det ikke være i nye film, man vil blive mindet om Redfords ærkeamerikanske udseende, for når filmen 'The Old Man & the Gun' får premiere i USA til september, er det sidste gang, han har stået foran kameraet. Det siger Robert Redford i et interview med mediet Entertainment Weekly.

»Man skal aldrig sige aldrig, men jeg har nogenlunde konkluderet, at det her bliver det sidste for mig i forhold til at spille skuespil. Jeg vil kigge mod pension efter dette, for jeg har gjort det, siden jeg var 21. Jeg tænkte, 'Tja, nu er det nok'. Og hvorfor ikke stoppe med noget, der er positivt og muntert?«, siger Robert Redford om beslutningen.

I 'The Old Man & the Gun', baseret på den sande historie om den amerikansk bankrøver, Forrest Tucker, der flygtede fra fængslet 18 gange, spiller Robert Redford hovedrollen.

Som skuespiller er Robert Redford formentlig bedst kendt for sin rolle som Sundance Kid i 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' fra 1969, som nævenyttig journalist mod Richard Nixon i 'Alle Præsidentens Mænd' og for i 1985 at spille over for Meryl Streep i 'Mit Afrika', der var løst baseret på Karen Blixens værker.

I interviewet fortæller Redford også, at han ikke ved, om pensionisttilværelsen fra skærmen også skal udstrække sig til sit arbejde som instruktør og producer. I 1980 vandt han en Oscar for sin instruktørdebut med filmen 'En ganske almindelig familie'.

Robert Redford er også stifter af det institut, der står for den største indiefilmsfestival i USA, Sundance Film Festival.