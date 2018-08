»Filmbranchen døde i dag«: Ny Oscar-kategori spreder ramaskrig i filmverden Næste års Oscar-uddeling bliver med en ny kategori for »populære film«, og den annoncering bliver der ikke taget positivt imod i filmverden. Både skuespillere og filmkritikere langer ud efter Akademiets beslutning, og anklager dem for at lave Trumpagtige skel mellem 'eliten' og 'folket'.

Fortjener 'Mamma Mia 2' at vinde en Oscar? Eller bør brødrene Anthony og Joe Russo få muligheden for at løfte den ranke gyldne statuette i luften for deres 'Avengers: Infinity War'?

Den debat raser lige nu i filmverden, efter filmakademiet, som står bag Oscar-uddelingen, onsdag offentliggjorde, at 2019-udgaven af prisfesten vil indeholde en ny kategori for 'Bedste populære film'. Det skriver flere medier.

For selv om filmakademiet ikke har meldt ud, hvad kategorien dækker over - udover at en film godt kan være nomineret både i den nye kategori og i 'Bedste Film' - så ser flere i og omkring Hollywoods filmbranche tiltaget som en katastrofe for verdens største filmpris.

»Filmbranchen døde i dag med annonceringen af en Oscar for 'populære' film«, skriver skuespilleren Rob Lowe på Twitter.

Rob Lowe skriver ydermere, at det har stået skidt til i filmbranchen i årevis. Det hele handler nu om uoriginale efterfølgere og enkeltstående blockbusters, der holder filmbranchen ovenvande, og såkaldt vertikal integration, som hentyder til, at flere filmselskaber efterhånden kontrollerer alle led i filmproduktionen.

The film business passed away today with the announcement of the “popular” film Oscar. It had been in poor health for a number of years. It is survived by sequels, tent-poles, and vertical integration. — Rob Lowe (@RobLowe) August 8, 2018

Den primære årsag til introduktionen af den nye kategori er, at Oscar-akademiet med alle midler forsøger at stoppe den seerblødning, de har oplevet de seneste år. Da uddelingen fandt sted i år, så kun 26,5 mio. mennesker med i USA, hvilket var det laveste nogensinde og et fald på 20 procent i forhold til 2017.

Redaktør på det amerikanske medie Variety, Kristopher Tapley, kalder i en leder den nye handling for »desperat«.

Direkte henvendt til akademiets præsident, John Bailey, skriver Kristopher Tapley:

»Det bliver interessant at se, hvor jeres uundgåeligt arbitrære målstolper vil stå her. Det er den værste af disse skinkehåndsmanøvrer, fordi det er så nedladende en holdning at tage over for 'populære' film på et tidspunkt, hvor akademiet forsøger at åbne portene for alle former for film. Det er en stiv baghånd til disse forsøg, fordi det direkte slår fast, at populære film skal puttes i en ghetto for sig«, skriver han.

De andre »skinkehåndsmanøvrer«, Tapley refererer til, er akademiets beslutning, om at showet højst må vare tre timer på tv. Det betyder, at flere kategorier nu vil blive uddelt, mens der er reklamepauser, og overrækkelsen af disse vil dermed blive vist forskudt. Derudover bliver prisuddelingen rykket frem, så det fra 2020 vil blive tidligt i februar, hvor det i dag er i slutningen af februar.

En handling med Trumpagtigt spin

Netop kritikpunktet med at de »populære« film på en og samme tid får lettere ved at blive en del af Oscar-ræset, men samtidig bliver stigmatiseret og puttet i en kasse for sig, går igen flere steder.

»Når først der er en liste over populære film, hvem stemmer så på de nominerede? Alle medlemmer af akademiet, som man gør ved bedste film? Og hvad hvis de nominerede ikke tæller en film, som mange fans elsker, har akademiet så ikke skabt endnu et problem for dem selv?«, skriver Hollywood Reporter.