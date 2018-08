»Til fare for bilister«: Myndighederne i New York fjerner kunstfærdig mosaik af Donald Trump Mosaikken af den amerikanske præsident er en del af Jim Bachors kunstprojekt ’Vermin of New York’.

Enhver kunster har efter signende sit foretrukne lærred, og i millionbyen Chicago er kunstneren Jim Bachor kendt og værdsat for at udsmykke vejhuller med flotte keramikmosaikker af blomsterbuketter.

Endda i en sådan grad, at han har fået rosende ord med på vejen af byens transportforvaltning.

»Mr. Bachor og hans kunst er bevis på, at end ikke de koldeste, hårdeste vintre kan formørke Chicago-borgernes sjæl«, som The Chicago Tribune for eksempel formulerede det.

Men nu er kunstneren rykket til New York City med projektet ’Vermin of New York’ – altså ’New Yorks skadedyr’.

Blandt de flotte mosaikker ses motiver som døde rotter, kakerlakker og duer, men også USA’s præsident, Donald John Trump, er afbildet i asfalten, hvormed indbyggerne i New York indtil for nylig bogstaveligt talt – og med god samvittighed – har kunnet køre hen over præsidentens ansigt.

Men nu er mosaikken altså fjernet af myndighederne, skriver kunstmagasinet Hyperallergic.com.

Værket er nemlig til fare for bilisterne, lyder der fra Alana Morales, talskvinde for transportforvaltningen i New York:

»Ud over at han (Jim Bachor, red.) sætter sig selv i fare midt på vejen, er kunstværkerne til fare for alle, der benytter vejene, fordi bilisterne kan blive distraheret af kunsten«, siger Alana Morales til The New York Post.

Jim Bachor er overrasket over transportforvaltningens beslutning, men han medgiver, at han måske har gjort det for nemt for byens forvaltning ved tidligere at have fortalt til The New York Post, præcis hvor mosaikkerne er placeret.