De heiler på scenen: Glemt forestilling undersøger ondskaben fra Anden Verdenskrig Mieczysław Weinbergs ’Passageren’ er en barsk beretning om, hvad det gør ved os mennesker, når vi mishandler hinanden.

Dansemusikken, der strømmer ud fra salonen på luksuslineren, signalerer ubekymret livsnydelse, og Lisas mand vil bare have sin kone med ud at danse.

Men Lisa går helt i stykker. Hun har lige set en kvinde på skibet, og den kvindelige passager har åbnet for et dybt sort hul i Lisas fortid, hun ellers troede var dækket forsvarligt til. Lisa får et hysterisk sammenbrud.

Operaanmeldelse









Mieczysław Weinberg: Passageren Iscen.: Philipp Kochheim. Scen.: Anja Jungheinrich. Den Jyske Operas Kor og Aarhus Symfoniorkester. Dir.: Christopher Lichtenstein. Musikhuset Aarhus. Spiller igen søndag og tirsdag.

Kvinden, der til hendes overraskelse er med på damperen, er nemlig en polsk jøde, der var fange i Auschwitz, dengang Lisa var uniformeret opsynskvinde i den nazistiske koncentrationslejr, og hendes mand kan ikke rumme Lisas bekendelse om, at hun var i SS-tjeneste under Anden Verdenskrig.

Damperen med dens forlystelsessyge passagerer forsvinder, og lejren toner frem. Mørk og beskidt, med jødiske fanger i stribede dragter. Orkestrets pauker signalerer alvor, og til et symfonisk lydspor, der mikser knogleraslende slagtøj med pistolskud, jazz, ’Ach du lieber Augustin’, skinger tysk vals og sørgmodig jødisk folkemusik, fortæller Lisa sin historie, mens hun forgæves forsøger at retfærdiggøre sin fortid.

Hvem har skrevet denne stemningsfølsomme musik og brugt den i en helaftensopera om holocaust? Det har Mieczysław Weinberg, hvis polsk-jødiske familie omkom under krigen, mens han selv havde held til at flygte og etablere sig som komponist i Moskva.

Her kom Weinberg (1919-1996) tæt på Sjostakovitj, og slægtskabet mellem de tos musik høres tydeligt i operaen ’Passageren’, der regnes for at være Weinbergs hovedværk, og som efter årtiers sovjetisk undertrykkelse endelig i 2010 fik sin sceniske førsteopførelse. Siden har den gået sin sejrsgang fra London til Miami og New York. Og det er en barsk historie, Den Jyske Operas tyske chef, Philipp Kochheim, debuterer med som instruktør i Aarhus.

Blå bog Mieczysław Weinberg Sovjetisk komponist af polsk-jødisk oprindelse (1919-1996). Operaen ’Passageren’ (1968) regnes for Weinbergs hovedværk. Han skrev også bl.a. 22 symfonier, 17 strygekvartetter og musik til mere end 40 film.

Han gør det med sikker hånd. Beretningen om de to kvinder, hvis skæbner filtres sammen i et magtforhold, som tipper fra at være i SS-kvinden Lisas favør til at være i den stolte polske jøde Martas, fortælles i øjenhøjde – og i langsomt tempo. Med naturalistiske kulisser, der fuldstændig ligner Auschwitz, som lejrkomplekset var indrettet under krigen. Vi kender alle de modbydelige facts om ydmygelse, afstraffelse og drab på jøder, der blev udsultet og fik håret klippet af, men Kochheim har instrueret, så figurerne træder tredimensionelt frem: Stefania Dovhans stærke Marta, Dorothea Spilgers angstramte Lisa og hendes skrækslagne mand, Walter, sunget af tenoren Daniel Szeili, der til efteråret skal landet rundt som medvirkende i Den Jyske Operas ’Carmen’.

Der heiles på scenen, og skrækken for vold og pludselig død omplantes til tilskuerrummet, når medvirkende klædt ud som tyske officerer går rundt blandt publikum. Aarhus Symfoniorkester yder Weinbergs partitur retfærdighed, og især koret gør det stærkt.

Her kan man høre et fangekor, der i sin hviskede frygtsomhed langt overtrumfer det fra Verdis ’Nabucco’. Selv om fortælleperspektivet er vendt på hovedet, så det er voldskvinden, der beretter, og ikke offeret, føles ’Passageren’ som dokumentarisme, baseret som den er på en novelle af Zofia Posmysz, der selv har overlevet Auschwitz. Med sangere, der synger på tysk, engelsk, polsk, jiddisch, fransk, russisk og tjekkisk, er man glad for de danske overtekster til en forestilling, som jordnært undersøger, hvordan mennesker kan bringes til at behandle andre mennesker umenneskeligt.