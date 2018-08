Et nyt skældsord har ramt os: »Jylland er seriøst cancer«

Det kan godt være, du tror, at vi er færdig med hvepse for denne sommer, men det er vi altså ikke.

Har du ikke hørt, at skuespilleren Tommy Kenter røg på hospitalet forleden, fordi en flok bidske svenske skovhvepse havde overfaldet ham? Skuespilleren har hvepseallergi, så det blev dramatisk nok til at komme i Ekstra Bladet.

Ugens ord Marianne Rathje skriver på denne plads hver mandag. Hun er postdoc ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet og har før bl.a. forsket ved Dansk Sprognævn.

Og så var der puttefesten forleden. Altså der hvor tusindvis af stangstive gymnasieelever mødes i Dyrehaven for at drikke det nye skoleår ind. Her var samaritter og natteravne mødt talstærkt op for at få alkoholen ud af de unge igen, når det var gået over gevind. Men hvad tror du var det største problem til festen – bræk og udpumpning? Næ, det var da hvepsene, de bæster.

Du slipper altså heller ikke for hvepsene i denne uges sprogklumme, for jeg har jo tidligere skrevet om udtalen af ’hveps’ i disse spalter, og nu er jeg blevet lidt klogere. Jeg havde jo som hypotese, at det var jyderne, der sagde ’væps’, og sjællænderne, der sagde ’veps’, og helt uvidenskabelige rundspørger på Facebook gav også forholdsmæssigt flest jyder til ’væps’.

Men så påpegede min kollega på Aarhus Universitet, lektor og sprogforsker Henrik Jørgensen, at han altså sagde ’væps’, til trods for at han er vokset op på Frederiksberg Allé.

Han har godt nok boet i Aarhus en del år, men baggrunden fornægter sig altså ikke sådan, og han er og bliver den, jeg kender, der taler mest aldrende, højsocialt københavnsk.

Så måtte jeg i gang med endnu en tendentiøs rundspørge, og ganske rigtigt var der på Facebook flest unge, der sagde ’veps’, og flest ældre, der mente, de sagde ’væps’. Det passer også fint sammen med, hvad der står i de gamle opslagsværker. Så kære venner: Siger I ’væps’, er I ved at være en uddød race.

Det virale hvepsetrick

Og nu til den sidste historie om hvepse for denne sommer: For et par uger siden gik et smart hvepsetrick viralt. Det gik ud på at hænge en papirpose op for at efterligne et hvepsebo og dermed få fyrene med brod til at tro, at der allerede var andre hvepse, der residerede på matriklen, og dermed lade os mennesker i fred.

Da jeg fortalte min mand, som virkelig har hvepseskræk, om den tilsyneladende virkningsfulde metode, forstod han ikke et klap. Hvordan skulle dén pose kunne ligne et hvepsebo?

Det viste sig, at jeg i stedet for at sige ’papirpose’ havde sagt ’bagerpose’, og fordi der i moderne dansk i dag ofte er sammenfald i udtalen af ’a’ og ’æ’, og ’r’ og ’g’ ofte er stumme, kan man ikke høre forskel på ’bagerpose’ og ’bærepose’: Begge dele lyder som ’baåpose’. Min stakkels mand havde derfor forestillet sig en rød-hvid pose fra Brugsen eller en sortgul pose fra Netto, der skulle gøre det ud for et hvepsebo. Og så dumme er hvepsene trods alt ikke.

Din fucking mor er cancer!

Et andet ordpar, der i dag falder lydligt sammen, er den frygtede sygdom ’kræft’ og ordet for styrke, nemlig ’kraft’. Måske er det på grund af lydsammenfaldet, måske fordi sygdommen på engelsk hedder ’cancer’, at de unge er begyndt at bruge ’cancer’ som et skældsord eller bandeord. De siger eller skriver ’cancer’ om noget, der er skidt.

»Vi har lektier for til i morgen – Cancer!«. Eller varianten »Det er cancer«, ligesom vi andre siger »Det er noget lort«.

Fænomener og personer kan også være cancer:

»Jylland er seriøst cancer«, »Din fucking mor er cancer!«, »Danskernes parti er det nye cancer« og »Dit liv er cancer« er alle eksempler, jeg er stødt på blandt teenagere.