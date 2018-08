Danske forfattere frygter Spotify-tilstande Dansk Forfatterforening advarer de store forlag mod at indgå aftaler med bogstreamingtjenesten Storytel, der ligner Spotifys aftaler med musikerne. De frygter at miste penge.

Streamingtjenesten Mofibo, der ejes af svenske Storytel, har sat sig tungt på det danske marked for streaming af e-bøger og lydbøger.

Nu frygter danske forfattere, at firmaet vil forsøge med de to store forlag Gyldendal og Lindhardt & Ringhof at tvinge aftaler igennem, der er til skade for forfatterne og giver Storytel og Mofibo alt for stor magt.

Det er aftaler om såkaldt revenue sharing, populært kaldet Spotify-modellen, hvor forlag og forfattere deler en fast andel af omsætningen i stedet for at få styk-betaling per læst bog.

FAKTA Storytel Svenskejet streamingtjeneste for e-bøger og lydbøger med afdelinger i en række europæiske lande. Storytel har ambitioner om at nå 800.000 abonnenter inden udgangen af året og en omsætning på en milliard svenske kroner – 700 millioner danske kroner. Storytel købte i 2016 den danske bogtjeneste Mofibo, som kører videre med sit oprindelige navn. Storytel har desuden købt forlaget People’sPress i Danmark.

»Vi har sagt til vores medlemmer, at de skal sørge for, at deres titler ikke indgår i revenue sharing-modeller med nogen streamingtjenester. Og vi har meddelt Gyldendal og Lindhardt & Ringhof, at det vil være ulovligt«, siger Morten Visby, der er formand for Dansk Forfatterforening.

Fremmer billige bøger

Stykbetalingen er en del af den modelkontrakt, som Forfatterforeningen har indgået med de to forlag, og som er grundlaget for mange af de kontrakter, der bliver indgået mellem den enkelte forfatter og forlaget.

Stykbetalingen betyder, at der er indgået en aftale for hver enkelte bog om, hvad den udløser af betaling, hver gang den bliver læst på Mofibo eller en anden streamingtjeneste.

Men Storytel vil hellere have alle forlag over på den model, som man kender fra musikstreamingtjenester som Spotify. Her er der en aftale om, at musikselskaber og musikere deler en procentandel af omsætningen.

Det vil sige, at indtægten er afhængig af omsætningen på Spotify. Den model sikrer, at Spotify ikke lige pludselig skal betale kæmpe summer, fordi et hit bliver spillet langt mere end forventet.

På samme måde kan en bestsellerroman, der pludselig bliver læst utrolig meget på Mofibo, blive dyr for tjenesten, hvis den betaler stykpris til forlaget.

Ifølge Søren Brinch Vestergaard, der er Head of Content & Publishing hos Mofibo og Storytel, betyder stykbetalingen, at Mofibo først og fremmest forsøger at fremme læsning af de bøger, som er billigst for tjenesten. Det kan være bestsellere eller andre bøger, hvor forlagene sænker stykprisen i en periode for at få den ud til så mange læsere som muligt.

»Men vi er interesserede i, at vi hele tiden kan profilere de bøger, der er relevante for den enkelte læser. For det er det, der får folk til at blive på tjenesten, og det tror vi også er bedst for forfatterne og forlagene. Så holder vi på kunderne, de læser flere bøger, og forlagene tjener flere penge«, siger han.

Spotify-modellen sikrer, at Mofibo frit kan afgøre, hvilke nye bøger tjenesten skal foreslå til hver enkelt bruger, uden at skulle skele til stykprisen. Forlagene og dermed forfatterne får så i stedet for stykbetaling en andel af omsætningen, der svarer til, hvor mange der har læst deres bøger.

Det vil forskyde magtbalancen Morten Visby, Dansk Forfatter Forening

»Det er min opfattelse, at de fleste forlag egentlig synes, at det er en ret fair model. Revenue sharing sikrer, at forlag og forfattere får den bedst mulige visning på vores tjeneste«, siger Søren Brinch Vestergaard.

Forfatterne mener derimod, at aftalerne er skadelige for forlag og forfattere og giver Mofibo og Storytel for stor magt.