Intellektuel superstjerne: Snart kører vi alle rundt i en Tesla Egoist Succeshistorikeren Yuval Noah Harari tilbyder i en ny essaysamling et par udveje til en planet, der kommet på afveje.

Hvilken selvkørende bil vil du helst købe: En Tesla Altruist eller Tesla Egoist? Du skal på forhånd vide, at Tesla Altruist – hvis der skulle opstå en nødsituation – vil ofre sin ejer for det fælles bedste, mens Tesla Egoist vil være programmeret til at gøre alt, hvad der står i dens magt, for at redde sin ejer, også selv om det koster to legende børn livet.

Yuval Noah Harari: 21 ting du bør vide om det 21. århundrede. Lindhardt & Ringhof, 414 sider, 300 kroner. Udkommer fredag

Da et hold forskere for nogle år siden spurgte en gruppe forsøgspersoner, svarede de fleste, at man selvfølgelig burde programmere den selvkørende bil til at være til gavn for fællesskabet frem for den enkelte. Men da de samme forsøgspersoner efterfølgende blev spurgt, om de selv ville købe sådan en bil, var svaret nej.

Yuval Noah Harari er historiker, en af tidens intellektuelle superstjerner, der tilbyder en udvej på tidens mange vildveje, og Tesla-lignelsen er hans forsøg på at sige, at vi ikke må overgive magten til markedet, når verden i de kommende år bliver grundforandret af den hurtigløbende digitale udvikling. Den er samtidig en af mange billedskabende småhistorier, som Harari bruger til at fortælle den store historie om de mange valg, vi netop nu – på dette tidspunkt i historien – står over for, og som indgår i hans nye bog, ’21 ting du bør vide om det 21. århundrede’.

Bogen er hans tredje, efter de to bestsellere ’Sapiens – en kort historie om menneskeheden (2011)’ og ’Homo Deus – en kort historie om i morgen (2015)’. Som forlaget smart formulerer det, handlede hans første bog om fortiden, den næste om fremtiden, mens den nye handler om nutiden.

I modsætning til hans to tidligere bøger er ’21 ting du bør vide om det 21. århundrede’ en samling af 21 essays, hvoraf mange er begyndt som klummer og kronikker i internationale medier som Guardian, New York Times og Haaretz. Derfor er det heller ikke en særlig afrundet fortælling om ’nutiden’, hertil er valget af de 21 emner for underligt og usammenhængende. For er ’meditation’, som den dagligt mediterende Harari går helhjertet op i, et af tidens helt store samfundstemaer? Nej, men essayet om det rolige åndedræt er nu ganske underholdende og interessant alligevel.

Der skal nok være nogen, der synes, det er lige smart nok af Harari og forlag at smække et par løsrevne essays sammen til en ny bog og ride en tur til på bestsellerbølgen. Men læser man bogen på de præmisser, altså som en samling af 21 ekstremt velskrevne essays om vidt forskellige samfundsemner, bliver man både klogere og underholdt.

Den største aha-oplevelse får jeg selv, når jeg læser om den usikre fremtid for os almindelige og dødelige lønmodtagere i lyset af den teknologiske udvikling:

»Fusionen af informations- og bioteknologi vil måske snart skubbe milliarder ud af arbejdsmarkedet og underminere både lighed og frihed. Big Data-algoritmer vil skabe digitale diktaturer, hvor al magt er koncentreret i hænderne på en lille elite, samtidig med at det store flertal af mennesker vil være udfordret, ikke som følge af udnyttelse, men af noget langt værre – irrelevans«.

Der er næppe noget mere eksistentielt udfordrende end følelsen af at være overflødig. Hvem der dog bare blev udnyttet af en led kapitalist og kunne kæmpe kollektivt mod en fælles fjende. De overflødiges problem er nemlig, at de ikke har noget at tilbyde eliten. Arbejdskraft er ikke længere et magtmiddel.