»Hvem skal køre i den? Flintstones?«: Kalasjnikov har designet elbil, der har skabt stor opmærksomhed Det kan godt være, at Kalasjnikov er gode til at designe våben. Men elbiler?

»Stalin ville have elsket den bil«. Sådan lyder en af læserkommentarerne på hjemmesiden hos det britiske designmagasin Dezeen, efter at magasinet har løftet sløret for en russisk pendant til den eksklusive amerikanske elbil Tesla. »Hvem skal køre i den?«, spørger en læser og fortsætter: »Flintstones?«.

Elegant kan man måske ikke kalde den lyseblå kasseformede øse, der netop er blevet præsenteret på en militærmesse i Moskva. Men den har vakt en del opmærksomhed.

Det er nemlig virksomheden Kalasjnikov, der står bag bilen, og så skulle man tro, at der ville være skub i bilen. Kalasjnikov er bedst kendt som våbenproducent og især for deres riffel AK-47, som bliver betegnet som det bedst kendte skydevåben, der nogen sinde er blevet produceret.

Men den kører ikke nær så hurtigt som selv den billigste Tesla, hvilket både skyldes, at motoren i den russiske elbil er svagere, og det faktum, at designet ikke er særlig strømlinet.

Kalasjnikov har designet bilen på basis af den sovjetiske 2125 Kombi, der blev lanceret i 1973, og det har fået mange til at opfatte bilen som en vittighed, hvilket Kalasjnikov dog afviser.

»Velkommen til fortiden«, skriver en anden læser i kommentarsporet hos Dezeen, der også kan fortælle, at bilen er en prototype, og at det er uklart, om Kalasjnikov vil have held med at få sin egen elbil på markedet.