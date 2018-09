En »ubærlig katastrofe«: 20 millioner historiske genstande er gået op i røg på brasiliansk museum Størstedelen af den historiske samling på National Museum i Rio de Janeiro er ødelagt, efter voldsom brand søndag brød ud i det 200 år gamle museum.

20 millioner historiske genstande på det brasilienske nationalmuseum er ødelagte, efter en brand søndag raserede det 200 år gamle museum i Rio de Janeiro. Det skriver The Guardian.

Museets nu brændte samling indeholdt blandt andet genstande, som Dom Pedro I, den portugisiske prins der i 1822 erklærede Brasilien selvstændigt, tog med sig til det sydamerikanske land.

Blandt de formodede brændte historiske genstande er også egyptiske og græsk-romerske artefakter såsom fire kalkmalerier fra Pompeii. Også det 12.000 år gamle skelet, 'Luzia', og brasiliens største meteroit er forvandlet til kul efter branden.

Det er en ubærlig katastrofe. Det er 200 år af landets kulturarv Luiz Duarte, vicedirektør på National Museum

Antropolog Mércio Gomes sammenligner tabet med det brændende bibliotek i Alexandria i år 48 f.kr.

»Vi brasilianere har kun 500 års historie. Vores National Museum var 200 år gammelt, men det var, hvad vi havde, og hvad nu er forevigt tabt«, skriver Mércio Gomes på Facebook.

»Det er en ubærlig katastrofe. Det er 200 år af landets kulturarv. Det er 200 års erindringer. Det er 200 års videnskab. Det er 200 års kultur og uddannelse«, siger en af National Museums vicedirektører, Luiz Duarte, til det braselianske tv-netværk, TV Globo.

Dele af museets samling blev opbevaret i en anden bygning og er derfor uskadte, men det meste af museets samling forventes at være ødelagt af branden.

Brandmænd manglede vand

Branden begyndte søndag og raserede natten igennem, mens brandmændene måtte kæmpe med manglende vand grundet to tørlagte brandhaner ved museet. Brandfolkene måtte derfor hente vand ved en sø i nærheden.

Ifølge flere indignerede brasilianske borgere, ladet det til, at museet brændte ned, fordi der ikke var penge nok til at vedligeholde brandhanerne. Også selv om Rio de Janeiro for nyligt kunne finde store summer til at bygge det, de kalder »morgendagens museum«. Det har fået dem til at samle sig foran museets porte i protest.

Der har længe været meldinger om manglende vedligeholdelse under flere regeringer, men der er endnu ikke fundet et egentlig årsag til branden.