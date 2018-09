Tv-stjerne skulle redde den franske kulturarv, men nu er han blevet rasende på præsidenten I disse dage kan franskmændene bidrage til at redde nedslidt kulturarv ved at købe lottokuponer. Præsident Macron har sat den populære tv-stjerne Stéphane Bern i spidsen for operation. Men nu føler Bern sig svigtet.

Millioner af franskmænd står hver dag i kø for at købe lottosedler og skrabeplader af enhver art. Den sikre vinder er staten, som driver det franske sidestykke til Danske Spil, men nu får den nedslidte franske kulturarv også en del af kagen.

Foreløbig skal 15 mio. euro (112 mio. kr.) bidrage til at redde 270 kirker, slotte, broer, springvand og nedlagte fabrikker, hvoraf 18 er udpeget som specielt værdifulde for fransk kultur.

FAKTA: Rig kulturarv Den materielle franske kulturarv består af omkring 44.000 ’monumenter’, fra kirker, slotte og springvande til bevaringsværdige miner og fabrikker. Budgettet til vedligehold er omkring 2,4 mia. kr. om året og stigende. Lotteriet, som begynder i denne uge, skal indbringe omkring 112 mio. kr. til kulturarven. Skrabeplader og lodsedler skal give yderligere indtægter. Foreløbig er 270 projekter udpeget som led i den nye operation.

Der er tale om penge ud over det faste budget til kulturarven, for meningen er at vise befolkningen nogle meget konkrete behov i form af bestemte projekter og samtidig vise, hvad man får for de investerede midler.

Initiativet bliver overvejende positivt modtaget. Men som alt, hvad præsident Emmanuel Macron rører ved i disse uger, var det ved at gå galt fra starten.

»De 15 mio. euro er pebernødder«, lød det fra den populære tv-mand Stéphane Bern, da han sammen med præsidenten lancerede initiativet i foråret. Men han sagde ja til at deltage, fordi projektet sætter fokus på kulturarven, som i årtier har været stedmoderligt behandlet i forhold til andre og mere spektakulære dele af kulturlivet.

Valget af Stéphane Bern var kontroversielt. Hans tv-udsendelser om kronede hoveder, slotte og historiske monumenter samler store seerskarer, og hans nære forhold til industrifolk, skuespillere og ’de kendte’, som på fransk hedder ’les people’, gør ham ifølge præsident Macron til en oplagt kandidat til at popularisere indsatsen for kulturlivet og samtidig skaffe sponsorer til restaureringsprojekter.

Men nu er Stéphane Bern sur.

»Hvis hele operationen bare er et skalkeskjul for al elendigheden, tager jeg mit tøj og går«, siger Stéphane Bern til avisen Le Journal du Dimanche.

Han vidste fra starten, at beløbet var beskedent. Men han er siden blevet rystet over, at staten yder 112 mio. euro alene til restaureringen af Grand Palais i Paris, mens bevaringsværdige bygninger er ved at falde sammen i de små kommuner, som bliver fattigere og fattigere.

Og han føler, at det kulturelle establishment modarbejder ham.

Kulturbureaukrater

Kulturminister Françoise Nyssen afviser kritikken.

»Man kan ikke tale om kulturel elendighed, når ministeriet hvert år koordinerer 6.000 restaureringsprojekter med det formål at bevare vores kulturarv, som består af 44.000 historiske monumenter og bygninger«, siger hun til flere medier.

Til hendes og præsident Macrons ’forsvar’ spiller også ind, at bevillingerne til bevarelse af kulturarven stiger med 5 pct. i den nuværende præsidentperiode frem til 2022. Budgettet repræsenterer 326 mio. euro (2,4 mia. kr.), mens sparekniven er fremme på andre områder.

Men behovet er stort i kraft af Frankrigs rige kulturarv, som også omfatter monumenter, huse og kunstgenstande i de oversøiske områder, fra Tahiti i Stillehavet til amtet Guyane i Sydamerika, hvor dele af hovedstaden, Cayenne, er reddet fra forfald.

Foreløbig koncentrerer myndighederne sig om at restaurere kendte og populære forfatteres huse, som den sorte digter og politiker Aimé Césaires i Fort de France på øen Martinique. Den russiske digter Ivan Turgenjevs hus i Bougival uden for Paris trænger også til en kærlig hånd, ligesom et tidligere fort i Bretagne og flere kirker skal have en overhaling.

Præsident Emmanuel Macron er selv stærkt optaget af kulturarven, både den materielle og åndelige

Men behovet er enormt, som Stéphane Bern, der arbejder ulønnet, konstaterer på sine rejser rundt i landet, hvor lokale politikere og foreninger kontakter ham for at få hjælp til restaurering af alt fra bevaringsværdige fabrikker til klostre.