Dronning Elizabeth II hyldes med 200 tons stål Terence Kearly, lord af Devonport, har af egen lomme finansieret et enormt stålmonument, der skal hylde Dronning Elizabeth IIs tid som monark. Alt, han mangler, er royal godkendelse.

200 tons stål formet i en 55 meter høj vinklet vinge. Det er den gave, Terence Kearly, lord af Devonport, planlægger at give til Dronning Elizabeth II som tak for hendes »livslange dedikation til Commonwealth«, det britiske statssamfund.

Det er også Lord Devonport selv, der har grebet pengepungen og postet lige knapt 17 millioner kroner i projektet. Monumentet skal udover at hylde dronningen også bidrage til lokalsamfundet og økonomien.

I alt har tre kunstnere præsenteret deres bud på en skulptur, men det blev Simon Hitchen, der er fellow på Royal Society of Sculptors, og hans enorme vinklede vinge af stål, der vandt opgaven.

Projektets arbejdstitel 'Ascendant', på dansk 'opstigende', er en reference til Dronning Elizabeth II's regeringstid som monark, hendes autoritet over for det britiske statssamfund og solens stigende bane gennem året.

»Det har en stræbende kvalitet, der inspirerer«, som der står i en beskrivelse af tankerne bag skulpturen.

Et design uden dronningereferencer

Simon Hitchens vinge er designet således, at den under sommerens jævndøgn vil stå på linje med solen, når den når sit højeste. Der skal desuden graves en 85 meter lang slids i jorden, der, udover at skulle give læ til de besøgende, skal efterlade iagttagerne med det indtryk, at den enorme stålskulptur har rejst sig fra bakketoppen som et udsnit af den jord, den står plantet i.

Det er altså kun navnet og ikke udseendet, der er inspireret af dronningen. Monumentet skal gennem valget af materialer reflektere Nordenglands industrielle historie, hvor man - blandt andet i nærheden af det planlagte opførelsessted på Cold Law Hill i Northumberland - minede efter kul og jern.

Mangler royal godkendelse

Nu hvor kunstneren er på plads, og designet er godkendt, sidder Lord Devonport tilbage med et sidste ønske: At få det royale godkendelsesstempel på den store stålkonstruktion, som han af egen lomme har finansieret.

Står det til lorden selv, er det da også Dronning Elizabeth II, der skal indvie monumentet, når det står færdigt. Han har nu sendt en forespørgsel afsted til Buckingham Palace i håbet om at overtale dronningen.