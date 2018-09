Essayist Martin Bastkjær: Flere unge danske digtere har en tendens til at skrive selvoptaget litteratur I essaysamlingen ’De andres geometri’ kritiserer forfatter Martin Bastkjær den selvoptagede danske litteratur. Og forfatteren har allerede fået det litterære miljø i tale, på godt og ondt.

Hvad er problemet med de nære jegfortællinger?

»Personligt oplever jeg en eller anden form for ubeslægtethed med dem. Jeg har en tendens til at behandle bøger som mennesker, jeg vil gerne forstå dem. I de nære jegfortællinger er der tendenser, som spænder ben for min forståelse«.

Hvilke tendenser er det?

»Eksempelvis ironi, som er meget udpræget. For mig fungerer ironien og en række andre virkemidler som en form for distancering, en art rygdækning, hvormed værket fjerner sig fra læseren frem for at engagere. På den måde bliver værkerne en smule selvoptagede«.

Hvad mener du med selvoptagede?

»Jeg skelner imellem to litterære karakteristika: selvoptagethed versus selvbevidsthed. Jegfortællingen bør, efter min mening, være selvbevidst, ikke selvoptaget. Selvbevidsthed handler om at forstå sig selv i relation til andre, hvorimod selvoptagethed er, når man fuldkommen mister blikket for den anden. På samme måde er det i litteraturen: Når forfatteren mister blikket for sin læser, bliver litteraturen selvoptaget«.

Er denne selvoptagede litteratur en generationstendens? Eller er det snarere en dansk tendens?

»Det er udpræget blandt de unge danske digtere, men jeg tror snarere, det er en generel tidstendens. Norske forfattere som Ingvild Lothe og Karl Ove Knausgård arbejder jo også i høj grad med henholdsvis ironi og et meget markant jeg. Og nu er det jo heller ikke, fordi jeg mener, at Caspar Eric eksempelvis er en selvoptaget forfatter, men der er dele af hans værker, jeg anser som selvoptagede«.

Men er litteratur ikke altid en smule selvoptaget?

»Nej, det synes jeg virkelig ikke. Litteraturen er en måde, vi lærer at forstå hinanden på, og det er jo bevist, at læsning gør os til mere empatiske individer. Og er det ikke lige præcis det, der er brug for lige nu, hvor folks meninger ofte bliver meget skarpt optegnet og stemmerne skingre? I litteraturen er der plads til undren og nuancering, to ting, jeg eksempelvis synes helt er forsvundet fra den politiske debat«.

Du er også ude efter den danske litteraturkritik, hvad mangler den?

»Der mangler samtale! Der er efter min mening en tendens i den danske litteraturkritik til enten at fejre eller at affeje bøger, at dømme en bog ude eller inde, og så lade det blive ved det. Herudover er en del af de bøger, der fejres, de meget nære jegfortællinger, som jeg forholder mig kritisk til. Det er jo ikke, fordi de slet ikke skal være der, men jeg så gerne en større bredde i de værker, der får plads, og at værkernes præmis blev udfordret mere«.

Du skriver i et af dine essays: »Jeg havde ikke noget ydre blik på samværet med andre mennesker, før jeg fandt det i litteraturen« ...

»Ja, præcis, sådan var det virkelig! Det lyder måske paradoksalt, men litteraturen har et fordybningspotentiale, da den befinder sig uden for verdens larm og mylder. For mig er litteraturen et indblik i alt det, der ikke er mig. Et fantastisk generøst og verdensvendt medium«.