Sangeren Mads Elung-Jensen: Hans mission var at have sex på så mange forskellige måder som muligt. Også på stoffer

Han træder hælen hidsigt rundt under bordet, springer op fra sin stol og stiller sig et par skridt ud på gaden, Pisserenden i indre København, som er lukket af for kørsel i begge retning.

»Jeg fik den. Jeg myrdede den hveps!«, udbryder han og står midt på asfalten. Han får ligesom øje på sig selv udefra og stiller sig an med let spredte ben og armene ud til siden, i revolver- og bazookahøjde, og kigger på mig. Hårdt og lige i øjnene.

Som Bruce Willis i en film, hvor biler og godtfolk eksploderer rundt om ham, og han aldrig har tænkt sig at kigge tilbage på ragnarokket.

Han griner og begynder at vugge i hofterne. Mere og mere, i stadig bredere vug. Han slikker sig om læberne. Forsøgsvis. Lader tungen spille hen over dem, mens han vugger. Sætter hænderne i siden og vugger videre. Nydelsesfuldt.

Mads Elung-Jensen, der netop er fyldt 53, har mange udtryk.

Han er klassisk uddannet sanger fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, og hans karriere er knopskudt ud i alle mulige uforudsigelige retninger.

Det er ikke ham, der står i Operaen og synger Verdi eller Mozart – eller på Glyptoteket, intenst koncentreret om danske romancer.

Blå bog Mads Elung-Jensen Født i Vissing ved Randers 1965. Uddannet operasanger. Debut 1995 fra Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums solistklasse. Har sunget alle de klassiske oratorier, liedcyklerne af Schubert og Schumann m.fl. Har sunget i Danmarks Radiokor, Jysk Operas Kor, Københavns Domkirkes Kantori. Arrangør af koncertserien Abendempfindung til trøst i sorg, Berlin. Grundlagde 2004 ensemblet Kopenhagen Kabarett. Skrev og opførte i 2018 kabareten ’ButtStuff’. Fra 2009 bosiddende i Berlin. Fotoet er det officielle sangerbillede fra 1990 af den da 25-årige Mads Elung-Jensen, da hans sangerkarriere allerede var flyvende. Foto: Tove Kurtzweil Vis mere

Elung-Jensen har sin egen meget specifikke skæbne. Han har boet i Berlin i snart ti år, men har netop været i København for at spille sin forestilling ’ButtStuff’, som vel kan oversættes til ’NumseSager’, i Bøssehuset på Christiania. En forestilling, han selv har skrevet – en terapeutisk kabaret, kalder han den – og hvor han selv og den amerikanske kontratenor og pianist Daniel Gundlach spiller, deklamerer og synger de to roller, gerne i Elung-Jensens egne oversættelser af franske chansons.

Den nydelsesfulde seksualitet

Forestillingen, som Mads Elung-Jensen håber at kunne komme til at vise ved flere lejligheder rundt om i landet, er en dramatisering, nærmest en mytologisering af noget særdeles jordnært, nemlig forfatterens egen historie med kønssygdomme. Og seksualitet. I stykket oversat til en særdeles flydende seksualitet med kvinder, der giver den som mænd – og omvendt. Om prostataorgasmens lyksaligheder, om den fuldt og nydelsesfuldt udlevede seksualitets frisættelse.

»Jeg var – nej, jeg er meget sundt erotisk aktiv, med stor fornøjelse – men har så samtidig denne skrækkelige angst forbundet med det skønneste, der overhovedet findes«, som Mads Elung siger.

Ikke siden 1980’erne har aids og hiv-afledte sygdomme været så meget i vælten som i disse år.

Svenske Jonas Gardells bogværk ’Tør aldrig tårer uden handsker’, der også har været en tv-serie, har netop haft premiere i Skuespilhuset i København.

Sidste års store fortjente artfilmsucces var den franske ’120 slag i minuttet’ om 90’ernes militante Act Up!-bevægelse.

Og det er, som om Tony Kushners todelte forestilling fra 1990’erne ’Engle i Amerika’ er blevet moderne amerikansk teaters største klassiker og aldrig synes at ville gå i sig selv igen og bliver ved med at finde ny relevans 25 år efter premieren.

»I vores generations homohistorie«, siger Elung-Jensen, »er hiv og aids så absolut det mest dramatiske, der har fandtes, og det er samtidig en historie, der har udviklet sig meget, fra den dødsdom, en hiv-diagnose oprindelig var, og til nu. Det er også min historie og det, jeg personligt har lært mest af. Da jeg kom til København fra Randers i 1984-85, havde jeg fået gonorré, en sød og fredelig gonorré. Den var meget nem at behandle med penicillin«.

Foto: Finn Frandsen Mads Elung-Jensen blev smittet med hiv i 80’erne, fandt han ud af i 1997. »Da medicinen var kommet til at behandle hiv«, siger han, »gav det en vis frihed. Hivpositive er ikke smittefarlige, når de er velbehandlede, og det medførte en masse desperadoenergi«.

Mads Elung-Jensen blev smittet med hiv i 80’erne, fandt han ud af i 1997. »Da medicinen var kommet til at behandle hiv«, siger han, »gav det en vis frihed. Hivpositive er ikke smittefarlige, når de er velbehandlede, og det medførte en masse desperadoenergi«. Foto: Finn Frandsen

Mads Elung-Jensen kigger på bordet imellem os med en ømhed, som om det var en yndlingshamster, der lå der.

Dødsangst

»Penicillinen gik man til en hudlæge og fik, og da jeg nu var der, fik jeg så lige taget en aids-test. Jeg lod dem tage den og blev så ramt af instant panic. De der 14 dage, der gik, var jo skrækkelige! Fra barn har jeg haft dødsangst, og den blev sat på maks. Efter det blokerede jeg alt, hvad der havde med hiv og aids at gøre. Sådan daaaaaingwiiiiiiinguuuuuuuh ...«.

Han lukker øjnene og sætter begge hænder for ørerne, mens han laver hvid, infernalsk støj ud af munden. I 1984-85 var det de færreste i Europa, der vidste, hvad aids overhovedet var, og også inden for sundhedssystemet fandtes der store fordomme over for det. Det var en af de fordomme, Jonas Gardell opkaldte bogværket, tv-serien og nu teaterstykket ’Tør aldrig tårer uden handsker’ efter.

»Jeg tog slet ikke nogen test i mange år siden da. Jeg var meget sund og frisk, og det var jeg i rigtig mange år. Da jeg var 26, mødte jeg en, jeg havde været sammen med i 1985, og som fortalte mig, at han var ved at dø af aids. Så blokerede jeg også den information. Han så sådan lidt slidt ud, men han var også en, der havde nydt livet. Sene nætter og sådan – meget, meget sød. Men det lod jeg også være med at tage mig af«.

Men i 1997 fik Mads Elung en tarminfektion, som hans immunsystem ikke kunne behandle, og han tabte 12 kilo på en måned. Det er mange kilo.

»Jeg så«, og Mads rømmer sig, »meget slank ud, må man sige. Jeg fik psoriasis i ansigtet, og der var mange andre sygdomstegn, men stadig ventede jeg i seks måneder, før jeg foretog mig noget«.

I 1998 fik han så sin hiv-diagnose. Han var blevet smittet i midt-80’erne. Hans psoriasis fik ham til at bede hudlægen om at tage en hiv-test, men han undlod at ringe ind for at høre resultatet. En måned efter ræsonnerede han, at hvis der har været noget, ville sygeplejersken selv ringe til ham.

Og en dag gjorde hun det.

»I en uges tid lod jeg bare være med at sige noget til nogen«.

Bunden af tallerkenen

Jeg har kendt Mads de fleste af mine 30 år i København, selv om vi aldrig har været de allernærmeste venner.

Jeg var ikke en, han betroede sine hemmeligheder, men der er vel ikke det gadehjørne i Indre By eller den bardisk, vi ikke har stået og talt og drukket ved ved. Jeg dansede lanciers ved hans bryllup for snart 20 år siden. Jeg har været til julefester hos ham og hans daværende mand i stuer, der var tætte af tradition, salmer, konfekt og det gode højborgerlige liv.

Det var i den lejlighed på Åboulevard i København, at det gik op for mig, at jeg var kommet mig over min nikotinafhængighed, og der, jeg mødte folk, jeg tænkte, at jeg egentlig altid burde have kendt.

I perioder, som jeg helt, helt udefra husker som glade, arbejdede han i statens vejdirektorat, og jeg beundrede, at han tilsyneladende helt ligevægtigt foretog et karriereskift uden klynk. Da han var blevet skilt, mødte jeg ham igen på et par natlige gadehjørner, indimellem i noget lædergear, jeg altid i jeans.

»Min daværende mand havde problemer ... med min vilje til at udleve min seksualitet i den store stil. Jeg havde behov for at have enormt meget sex – også uden for ægteskabet – og det forstår man jo godt, at han havde problemer med – jeg kunne dog ikke se, at det skulle være noget problem«.

»Jeg er vældig følsom, men også en glad bulldozer – aj«, og han vifter nr. 100 af dagens cirka 10.000 hvepse væk fra halsen.

»Jeg bad min mand, om vi kunne åbne vores forhold. Vi havde været monogame i fem år. Det var han sådan set med på, og vi havde sådan set nogle gode oplevelser hver for sig og sammen, og så tog det bare overhånd. For mig«.

Borgerlig seksualmoral er ikke lige dig.

Det lyder som det, det er. En konstatering.

»Tilsyneladende ikke«.

Mads skraber med gaflen mod bunden af tallerkenen.

»Det var rigtig trist. Vi var glade for hinanden, men lidt ligesom en addiction, det var bare nødt til at blive ved og ved og ved, samtidig er sex jo en naturlig udløsning for ... «.

Har sex et naturligt leje?

»Jeg tror, det er individuelt ... men det er noget, som ligesom ... med hvad som helst ... Går du til koncert én gang om året, og så er det en højtid, eller går du til koncert hver evig eneste aften, så er det hverdag, og så får du en anden oplevelse ud af det. Drikker du champagne og spiser kaviar hver morgen, eller får du får det bare en gang imellem? Der er mange måder«.

Der er også snacks og mellemmåltider. Alt er vel ikke kun champagne?

»Ja, der er jo McDonald’s, og så er der gourmet. Og så er der rugbrødssex«.

Hvepsestikket

Og så sker det, der måtte ske.

»Av for satan!«, kommer det ovre fra Mads’ stol, og der lyder lydelige klask fra hænder mod hud. Han tager sig til højre albue og gnider stedet i intense små bevægelser.

»Så blev jeg sgu stukket alligevel!«.

Nej, nej, nej, nej, nej, og jeg suger skræmt luft ind mellem fortænderne. Næste gang, lige om lidt, er det min tur. Jeg ved det bare.

Foto: Finn Frandsen »Det med sex«, siger Mads Elung-Jensen, der her er fotograferet foran Bøssehuset på Christiania i København, »er individuelt, tror jeg. Går du til koncert én gang om året, så er det en højtid, eller du går til koncert hver evig eneste aften, for så er det hverdag, men også en anden oplevelse«.

»Det med sex«, siger Mads Elung-Jensen, der her er fotograferet foran Bøssehuset på Christiania i København, »er individuelt, tror jeg. Går du til koncert én gang om året, så er det en højtid, eller du går til koncert hver evig eneste aften, for så er det hverdag, men også en anden oplevelse«. Foto: Finn Frandsen

Gør det virkelig, virkelig, virkelig ondt?

»Nej, det gjorde lidt ondt, da jeg blev stukket. Ha, det var mig, der sagde, det ikke var farligt. Det er det heller ikke. Det gør ikke noget, jeg er helt frisk«.

Skal vi lige google, hvad vi skal stille op ...?

»Nej, nej, vel skal vi ej«.

Visse-vasse.

Mads Elung skærer tænder, men sætter sig.

Hvad gi’r sex dig?

»Ja, øh, inden vi når til det, er der det der drugtema. Den største øvelse, jeg har gjort i mit liv, er at afslutte mit forhold til party drugs, det må jeg nok sige. Det endte med at være crystal meth, et amfetaminprodukt, der går lige i hjernen«.

»Jeg har en meget aktiv hjerne i forvejen, så det satte virkelig nogle svingninger i gang. Det var ligesom at få en virus. Det giver en ekstremt hurtig reaktion, især hvis du gør det intravenøst«.

Intra-?

Jeg ved godt, hvad intravenøst betyder – jeg kan bare ikke se Mads Elung-Jensen for mig indtage narkotika intravenøst. Det er der, jeg altid har sat min egen grænse for euforiske stoffer i mit hoved.

»Du sprøjter det ind i venen«, siger Mads hjælpsomt.

»Det er vores tids rigtig store udfordring. Jeg blev rigtig betaget af det. Der er mange, som lever almindelige liv, og så bruger de det, når de partyer. Det ledsager seksualakten, eller når du er ude at danse moderne«.

I mange år var sex og stoffer helt uadskillelige størrelser i Mads Elung-Jensens liv. Ordinær sex med vaniljesmag kunne åbenbart peppes op til det helt ubeskrivelige med crystal meth.

Og: Mere ville have mere.

Hvad har stoffer med sex at gøre?

»Da jeg holdt op med at tage stoffer, holdt jeg også op med at have sex. Jeg gik to år uden sex. Først havde jeg slet ikke lyst, jeg havde ingen seksuelle impulser, så det lod jeg bare være med. Det, jeg observerede, var, at når jeg ikke tog drugs, tog jeg ikke på sexdates, det var ligesom en impuls, der var forsvundet, eller som var blevet holdt kunstigt i live igennem de der drugs. Det var virkelig ... det var en syntetisk måde at etablere en kontakt til andre personer på, og jeg havde en idé om, at der måtte være noget bedre på den anden side – noget, der var autentisk«.

Da jeg kigger op fra min brunchtallerken, kigger Mads Elung over på mig.

»Det er kun 14 dage siden, jeg for første gang havde sex igen«.

Hvordan var det så?

»Det er mit indtryk, at meget sex foregår oppe i hovedet, også impulsen til at have sex eller ikke have sex. Efter mit chem-stop (chemsex er et udtryk for brug af stoffer i forbindelse med sex, red.). var jeg generelt så udmattet, at sex slet ikke var aktuelt, og siden var jeg i en lang periode slet ikke interesseret i sex. Jeg tænkte over, om der mon ville komme en tid igen med et sexliv, men jeg bestemte mig til, at jeg ville vente, til det åbnede sig af sig selv i stedet for at forcere det«.

Lukkemuskel

Igen: Hvad er der med sex og de der drugs?

»Åh, ja ... det er forskelligt, hvordan det stimulerer. Mange oplever en helt anden person komme frem, når man har taget drugs. For folk, der lever et almindeligt kontrolleret liv, kommer så pludselig en hel masse vilde og nye fantasier frem, tilskyndelsen til at turde gøre alt muligt. Det er det anale tema i mit stykke«, og Mads Elung-Jensen rømmer sig, tilsyneladende fintfølende på mine vegne.

»Det der med ...«, og han griner, » ... den der berømte lukkemusel og prostata hos manden«.

Vi må bringe en grafik i artiklen over den maskuline anatomi, så læserne kan følge med.

»Engang var jeg i byen dernede«, og Mads Elung peger om bag mig.

Du peger op mod Ørstedsparken, siger jeg. Buskene i Ørstedsparken, der ligger mellem Nørreport og Rådhuspladsen i København, har et vist ry som en slags seksuel friplads for homoseksuelle.

»Nej, jeg mener Cosy Bar«, og Mads tager fingeren til sig og overvejer kort, inden han ombestemmer sig og peger skråt bag sig selv.

Foto: Finn Frandsen ’ButtStuff’, der for nylig blev vist i Bøssehuset på Christiania er et resultat af tanker, Mads Elung-Jensen havde i 2014: »Jeg var nødt til at få tjek på en masse af mine personlige problemer, prøve at se, om jeg kunne træde på alle mine ømme tæer på en kunstnerisk facon. Og samtidig vise, hvad jeg syntes var morsomt«.

’ButtStuff’, der for nylig blev vist i Bøssehuset på Christiania er et resultat af tanker, Mads Elung-Jensen havde i 2014: »Jeg var nødt til at få tjek på en masse af mine personlige problemer, prøve at se, om jeg kunne træde på alle mine ømme tæer på en kunstnerisk facon. Og samtidig vise, hvad jeg syntes var morsomt«. Foto: Finn Frandsen

»Okay, dernede så, dér! Nå, det var i hvert fald på en bar, for jeg har aldrig brugt det der parkliv så meget. Jeg mødte en eller anden sød mand på Cosy, jeg tog med ham hjem, og mens vi havde sex, var hele min arm pludselig inde i hans røv«.

Elung-Jensen ser ligefrem forundret ud ved erindringen.

»Selv er jeg meget strammere, min lukkemuskel er meget lukkende. Det kræver noget at ... nå, skidt med det – jeg var meget, meget overrasket og fascineret af det her, over at mærke, hvordan han havde en enorm glæde og lyst ved det. Jeg så ham igen, og det samme skete – det der, der hedder fist fucking eller fisting. Det viste sig, at jeg har nogle hænder, der er meget gode til det«.

Fisting

Samtalen har taget en drejning. Det var ikke der, jeg troede, vi skulle hen. Jeg kigger intenst på hans højre hånd, der ligger på bordet, men ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige.

Du har ret store hænder, siger jeg så, i mangel af bedre.

Mads Elung fører begge hænder op foran ansigtet.

»Nej, det er sådan en mellemstørrelse«, konstaterer han.

Mine kunne man måske endda lige klare, siger jeg og lægger mine – marginalt mindre – hænder på bordet.

»Ja, men det er ikke kun størrelsen. Det har også noget at gøre med hårdheden og blødheden i hænderne«.

Men håndstørrelser og knytnæve- og armpenetration er ikke pointen. Fisting var en portal for Mads Elung-Jensen ind i et eldorado af sex, der blev mere og mere ekstremt.

Jeg var hos en astrolog, da jeg lige var kommet til Berlin, og han mente, at jeg græd over de seneste 30 år

Mads kalder det »sportsseksualitet« og siger, at den er gængs i bøsseverdenen.

’Sportsseksualitet’ – det er, som om jeg først ankommer til bøssemiljøet her i selskab med dig.

»Min mission i livet var at have sex på så mange forskellige måder som muligt med så mange som muligt. Det var en dejlig mission, men den havde uskyldige ofre. Og det er det der med, hvor meget du ka’ ta’. Hvor stor er han? Det er dobbelttestosteron. Hvor stor er hans pik? Hvor stor en dildo ka’ du ta’? Ka’ du ta’ en finger, ka’ du ta’ to arme?«.

Han fanger mit blik, mit omhyggeligt neutrale blik.

»Ja, det hele findes«, siger han. »Det er ret specialiseret sex, men alle har jo en penis, ikke? Sportsseksualiteten drejer sig om, at man skal have noget, der er så stort som muligt og så bredt som muligt, den der enorme fascination af størrelse og rå brutalitet. Kom med en bazuka! Der er ikke noget lille bly viol over mig!«.

Nede fra baren Next Door Café vælter Frankie Goes to Hollywood ud over gaden. Vi dansede til sangen ’Relax (Don’t Do It)’ som gale der i midt-80’erne. Den var en homohymne for os dengang, og den har holdt sig lige så godt som Aretha Franklins ’Respect’ og Gloria Gaynors ’I Am What I Am’.

»Relax, don't do it / When you want to go to it / Relax, don't do it / When you want to come / Relax don't do it / When you wanna suck it, chew it / Relax, don't do it / When you want to come / Come / Ohhh«.

Foto: Finn Frandsen »Da min mand og jeg så blev skilt, havde jeg to tanker: Jeg ville have en karriere, og jeg ville have en masse sex med drugs«, siger Mads Elung-Jensen.

»Da min mand og jeg så blev skilt, havde jeg to tanker: Jeg ville have en karriere, og jeg ville have en masse sex med drugs«, siger Mads Elung-Jensen. Foto: Finn Frandsen

Det går op for mig, at jeg dengang bare dansede og skrålede med på vokalerne. Først bagefter tillod jeg mig at spekulere som en gal over, hvad den handlede om. Det gør jeg nu igen. Stadig uden resultat. Jeg har heller ikke held til at finde en fiks spejling af Mads’ situation i sangen. ’When you wanna suck it, chew it’ ...?

Han græd bare

Mads Elung blev skilt fra sin mand, han fik hepatitis C, »en bollesygdom for de meget seksuelt aktive«, som i Mads’ tilfælde krævede behandling med Interferon, et kemolignende produkt. Da først aids-medicinen var blevet taget i brug, kom der en vis ny seksuel frihed i miljøet, fordi hiv-positive ikke længere var smittefarlige, hvis de var under behandling. Han tager to gange otte piller om dagen, det gør mange mænd i vores alder.

Hvad har din personlige historie haft af indvirkning på din stemme?

»Stemmen er jo det eneste, man som sanger rigtig interesserer sig for, og min stemme har fundet et – 7-9-13«, og han banker under cafébordet, »et modent leje. Den har en naturlig volumen og nogle farver – nogle dunkle farver – som den aldrig har haft før, og som er meget spændende. Som tenor spiller man altid lysets engel og prins, men der er lukket op for en masse spændende, dramatisk mørke«.

»Og sjov«.

»Og forførelse«.

Mens Mads var gift, sang han ikke så meget. Han fik pænt borgerligt arbejde i Vejdirektoratet, sang i badet som vi andre, men også nok så meget i Radiokoret.

»Men da min mand og jeg så blev skilt, havde jeg to tanker: Jeg ville have en karriere, og jeg ville have en masse sex med drugs«.

»Men det, der skete med hiv, var, at stemmen blev lidt en skygge af sig selv. Den havde ikke samme kraft eller skønhed i klangen som før. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg blev ved med at synge, men det var meget deprimerende. Ikke at kunne synge var værre end angsten for at dø«.

»Jeg var fysisk svagere, emotionelt sammenklemt. Jeg skulle hele tiden holde fast i mig selv. Nu er jeg jo ikke doktor, men kunstner, men mit mellemgulv var blevet stift som kampesten. Da vores ægteskab var ved at slutte, græd jeg bare. Jeg græd hver morgen en halv time, efter at min mand var taget på job. Jeg græd bare«.

»Jeg var hos en astrolog, da jeg lige var kommet til Berlin, og han mente, at jeg græd over de seneste 30 år. Man siger, at i mellemgulvet er alle vore grundfølelser, sorg og glæde. Når man får et akut chok, oplever alle en umiddelbar mellemgulvsreaktion. Det er her, dine tårer kommer fra. Jeg havde stoppet mit mellemgulv i at reagere, det var ikke fleksibelt mere. Men på et tidspunkt kan man ikke stoppe flowet af emotion længere, og så løste det op«.

Fyret som slave

Det fik en ende. Med stoffer og usikker sex. Ellers havde Mads og jeg næppe siddet her i dag. Og nogen terapeutisk kabaret var det næppe blevet til.

I 2013 var han i København og lavede, hvad han kalder en lidt mislykket koncert i LiteraturHaus på Østerbro. Han strandede i Nykøbing Falster i en kæde af forvirring, og da han endelig landede hjemme i Berlin, havde han kun én ting i hovedet: drugs!

»Jeg fik bestilt nogle hos en dealer og tog i byen. Så endte jeg et sted, hvor en mand tog mig hjem. Han var dominator, viste det sig, og satte en masse elektriske ting i gang, der skulle stimulere mig. Jeg var rigtig, rigtig ubehageligt til mode, og han satte hele tiden – bzzzz, bzzzzz – strøm til mig, og det var rigtig skidt«.

Stofferne virkede ikke, eller også var Mads Elung-Jensens overjeg ved at være ved sin vejs ende. I løbet af natten blev han fyret som slave.

»Og så gik jeg ud på gaden, og så var der en ung mand, der smilede til mig, og så tog jeg ham med hjem, og så viste det sig, at han var sådan en, der hjælper ældre herrer af med deres midler«.

Han griner sardonisk.

Min mission i livet var at have sex på så mange forskellige måder som muligt

»Han stimulerede videre med drugs og opfordrede mig til at give ham mine penge. Jeg havde egentlig ikke nogen, men alligevel kom jeg til at hæve penge på mit kreditkort, og så ringede han til en ven, hvis mor vist fejlede noget ... Og da jeg på et tidspunkt slap ud af det her, var jeg meget, meget elendig. Det var et lavpunkt i mit liv. Jeg følte mig misbrugt«.

Han ler igen, men uden overskud.

»Det skete alt sammen hen over tre dage«.

Han vidste godt, at nu måtte det ske. Han måtte ud af den syge spiral, han var endt i. Han anerkender med nostalgi i stemmen de fede ture, han har haft på stoffer, »men bagsiden af crystal meth er, at hvor højt du så kommer, lige så dybt falder du«.

»Når man er elendig bagefter, siger man: ’Det gør jeg aldrig, aldrig mere’, men en dag tænker man: ’Det kunne jeg da godt gøre igen’. Det går igen hos rigtig mange. Det, jeg så sagde, var: ’Jeg gør det aldrig igen, når jeg er ked af det’. For den effekt var så ...«, og han knytter begge hænder på bordet mellem os.

»I 2014 var jeg lidt langt ude, og jeg tænkte, at jeg var nødt til at få tjek på en masse af mine personlige problemer, prøve at se, om jeg kunne træde på alle mine ømme tæer på en kunstnerisk facon. Og samtidig vise, hvad jeg syntes var morsomt«.

Det var de erkendelser, ’ButtStuff’ er født ud fra.

Tid til at trække vejret

I foråret i år stod Mads Elung-Jensen ved sit vindue i Berlin på 11. etage og betragtede et par mænd med en lavere liggende taglejlighed med balkon over for De kom indimellem nøgne ud på balkonen for at ryge. Langsomt begyndte han at overveje, om det kunne være dejligt med noget fysisk intimitet igen. Han satte en datingprofil op på nettet, uden at den afstedkom den store trafik.