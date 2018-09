Sammenstyrtet bro skal genopbygges: Stjernearkitekts broprojekt skaber debat og splitter regeringen Den verdenskendte arkitekt Renzo Piano kaster sig ind i politisk strid om ny bro i Genova. Hans projekt skal være begyndelsen på en radikal forandring af hans fødeby og skal forene soliditet og mindet om tragedien.

Det skortede ikke på lyriske vendinger, da en af den norditalienske by Genovas mest berømte sønner fremlagde sit projekt til en ny bro igennem byen til erstatning af Ponte Morandi-broen, som styrtede sammen 14. august i år.

»Den nye bro vil være som et skib, den vil være enkel og sober, som Genova. Den skal stå i 1.000 år og repræsentere byen på bedste måde«, lød det fra den verdensberømte arkitekt Renzo Piano, som er født i Genova, og som har sin berømte Punta Nave-tegnestue i fødebyen, hvor han tilbragte en del af sin fritid som barn på byggepladser.

FAKTA Renzo Piano Født 1937 i Genova, uddannet arkitekt. Udnævnt til senator på livstid i 2013. Centre Georges Pompidou i Paris (med arkitekten Richard Rogers) fra 1977 er et af hans hovedværker. Han har tegnet The Shard i London og anlagt Potsdamer Platz i Berlin. Blandt andre af hans hovedværker er forandringen af Fiat-fabrikkerne i Torino.

Byens borgmester og guvernøren i provinsen udtrykte deres største tilfredshed og taknemmelighed. Derimod var der sure miner fra anden side, og projektet er nu som meget andet i Italien i centrum for et politisk opgør, der ikke deler højre og venstre, men som splitter den nye regeringskoalition midt igennem.

Det ene af de to regeringspartier, komikeren Beppe Grillos Femstjernebevægelse, er alt andet end begejstret. For det første er det politikere fra det andet regeringsparti, det højredrejede og indvandrerfjendtlige Lega, som står bag opfordringen til Renzo Piano om at tegne en ny bro. For det andet foretrækker Femstjernebevægelsen at afvente undersøgelserne af årsagerne til katastrofen, som kostede 43 mennesker livet, og som kommer til at hæmme det økonomiske liv i en af Europas største havnebyer i de kommende år, før man foretager sig noget.

»Vi skal have ansvaret placeret«, siger vicestatsminister Luigi Di Maio. Han insisterer på, at motorvejsselskabet Autostrade per l’Italia, som ejer motorvejen og den sammenstyrtede bro, skal betale hele regningen og dermed finansieringen af den nye bro.

Sagen bliver ikke nemmere af, at Femstjernebevægelsens grundlægger, Beppe Grillo, selv er fra Genova. Han bor i byen, og han følger udviklingen på nærmeste hold – og har i mange år haft et tæt forhold til Renzo Piano.

Arkitekt og politiker

Renzo Piano mener derimod ikke, at man kan vente, og hans ord vejer tungt. Han er ikke alene en af verdens mest anerkendte arkitekter. Han er også en af de senatorer, som præsidenten, i dette tilfælde den foregående præsident, Giorgio Napolitano, har udpeget på livstid. Og selv om Renzo Piano ikke er engageret i dagligdags politik, giver denne position ham yderligere tyngde.

For arkitekten bag blandt andet bygningsværkerne Centre Pompidou i Paris og The Shard i London handler arbejdet om at gøre Genova levedygtig med det samme.

Piano nævner i flere interviews, at katastrofen ikke kun medførte trafikale og økonomiske problemer, men at den også har påført byens borgere store lidelser. For eksempel, at 600 borgere fra området fortsat er hjemløse.

Renzo Piano mener ligesom de lokale myndigheder, at arbejdet med at udpege de ansvarlige for katastrofen risikerer at tage flere år, og det er langtfra sikkert, at selskabet Autostrade, som ejes af den mægtige Benetton-koncern, bliver dømt. Derfor må staten i første omgang betale omkostningerne, mens Femstjernebevægelsen undersøger alternative finansieringsmuligheder, som tager tid. Og kræfter i Femstjernebevægelsen sætter spørgsmålstegn ved nytten af en ny bro.

Byggepladsens skønhed

For Renzo Piano handler det ikke bare om en ny bro.

»Byggepladsen og værkstederne med genopbygningen kan blive Genovas chance for at genfinde energi og sammenhold efter dette slag. Værksteder er altid steder, som symboliserer fred, for det at bygge er en fredens handling«, siger han i et interview.