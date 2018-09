Tyske læger: Alt tyder på, at aktivist fra Pussy Riot blev forgiftet Læger i Berlin har undersøgt Pjotr Versilov, efter at han lørdag blev fløjet til Berlin med tegn på forgiftning. De ser ingen anden forklaring, end at aktivisten er blevet forgiftet.

Lægerne på et hospital i Berlin, der behandler Pjotr Versilov - et medlem af den russiske aktivistgruppe Pussy Riot - siger, at det er meget sandsynligt, at han er blevet forgiftet i sit hjemland.

Versilov blev med tegn på forgiftning sent lørdag fløjet fra Rusland til Berlin for at komme under behandling. Forgiftningen havde ramt hans syn, taleevne og førlighed.

Hans tilstand er ikke livstruende, siger en unavngiven leder fra hospitalet. Men når man tager i betragtning, hvor hurtigt hans symptomer udviklede sig, så tyder alt på forgiftning. Andre forklaringer er der ikke, siger han.

Versilov og andre medlemmer af Pussy Riot blev anholdt og fængslet i to uger, efter at de i sommer under finalen i VM i fodbold i Rusland sprang ind på banen i politiuniformer.

Versilovs kæreste, Nadesjda Tolokonnikova, er sikker på, at han er blevet forgiftet.

»Jeg formoder, at han bevidst blev forgiftet, og at det havde til formål at afskrække ham eller endog var et forsøg på at slå ham ihjel, fortæller hun til avisen Bild.

Det har fået mange til at antyde, at det kan være de samme kræfter, der står bag forgiftningen af eksspionen Sergej Skripal og hans datter.

De blev i marts fundet livløse på en bænk i den sydengelske by Salisbury forgiftet med en nervegift. De overlevede begge.

To russiske agenter mistænkes for forbrydelsen. Den russiske stat har ikke kommenteret sagen.

ritzau