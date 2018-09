Pussy Riot-medlem indlagt: 30-årig aktivist frygtes forgiftet efter at have mistet synet, talen og førligheden Et medlem af det feministiske kunstner-kollektiv blev tirsdag nat indlagt på afdeling for forgiftede personer.

Et medlem af det russiske aktivistiske kunstnerkollektiv Pussy Riot, Piotr Versilov, er blevet indlagt på et hospital i Moskva. Ifølge det russisksprogede online-medie Meduza begyndte Verzilov tirsdag aften at miste synet og sidenhen tale og førlighed. Nu frygter både hans kæreste og kunstner-kolleger, at den 30-årige aktivist er blevet forgiftet. Meduza skriver endvidere, at Piotr Versilov efter indlæggelsen blev flyttet til en afdeling for forgiftede personer på Bakhrushin-hospitalet i den russiske hovedstad. Symptomerne opstod ifølge Verzilovs kæreste kort efter, at Pussy Riot-medlemmet tirsdag var i retten i forbindelse med en sag mod et andet Pussy Riot medlem. Hospitalet vil ikke røbe diagnose Ifølge Piotr Versilovs kæreste, Veronika Nikulshina, fortalte lægerne tirsdag aften, at der ikke var tegn på alvorlig sygdom. Men natten til onsdag blev han dog overflyttet til afdelingen for forgiftede personer - personalet nægtede dog at udtale sig om Verzilovs diagnose. »Lægen ville kun sige, at hans tilstand var alvorlig, men at han var i bedring og reagerede på sit eget navn«, sagde Veronika Nikulshina til Meduza. Piotr Versilov var en af de tre Pussy Riot-medlemmer, der under VM-finalen i fodbold mellem Frankrig og Kroatien 15. juli i år løb ind på banen og afbrød kampen. Aktionen resulterede i 15 dages fængsling, skriver Meduza. Læs også: Pussy Riot-baneløbere fra VM løsladt i Rusland