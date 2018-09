En byvandring, der består i, at man på fysisk vis oplever at være totalt og intimt styret per remote control Når teaterkollektivet Rimini Protokoll inviterer til byvandring, kommer man ud på de digitale vidder med udfordrende intim gps-styring.

Er du parat til at stille dig op midt på Hovedbanegården og danse?

Måske ikke lige ... men sådan går det, når du har fået en ny ’ven’ til at guide dig gennem København en sen eftermiddag midt i myldretiden. Din nye ven har du lige i øret, helt tæt på, under audiowalken Remote Copenhagen, skabt af teaterkollektivet Rimini Protokoll.

Gennem vores høretelefoner styrer Stemmen – en hun – intimt vores vandring, høfligt guidende og aktivt kommenterende, også med hensyn til sin egen syntetiske stemme: »Undskyld, jeg er ikke noget menneske«. Som overinstans har hun totalt styr på hvert et skridt, jeg tager, fra Vestre Kirkegård, gennem boligkvarterer, svømmehal, kødby og kirke – plus en indlagt tur med E-toget.











Remote Copenhagen, Vestre Kirkegård, Rimini Protokoll, KØS/Metropolis. Koncept & iscen.: Stefan Kaegi, lokal version: Jörg Karrebauer. Til 4.10.

Interaktionen med min nye ven kan være ret konfronterende, sådan som vi 40 styk vandrende går her, »horden«, som hun venligt kalder os: »I vil gerne være individuelle, 99 procent af jeres gener er de samme«. Ved starten på Vestre Kirkegård får vi besked på hver især at dvæle ved en gravsten: »Hvad vil der være tilbage, når ingen husker dig længere?«.

Det er dette fokus på os som dødelige væsener, der udgør understrømmen på byvandringen. Vi skal gå baglæns gennem en boligblok for at »lægge alt bag os«, og de af os, der vælger trappen til højre, tror på et liv efter døden.

Således får vi undervejs ikke bare skærpet blikket for byen omkring os, men også for gruppen og os selv. Som horde udgør vi jo selv en installation i byrummet, og folk omkring os glor rask væk tilbage. Mest udsat og begloet føler jeg det på Hovedbanegården, hvor vi pludselig skal danse omkring. Men faktisk giver det teflon at være del af horden, et lukket selskab med en hemmelig dagsorden. Hvad den reelt indeholder, er det kun Stemmen, der har styr på.

Essensen i Remote Copenhagen består i, at man på fysisk vis oplever at være totalt og intimt styret per remote control. Det er hele spillet med Stemmen, der er det interessante ved Rimini Protokolls bud på audiowalken som populær ny genre. Den får et afgørende twist med sit digitaliserede overvågningsperspektiv i hænderne på det dagsordensættende tyske teaterkollektiv, der er internationalt kendt for deres doku-performances med almindelige mennesker som ’hverdagens eksperter’ (herhjemme har bl.a. været opført ’100% København’ og ’Home Visit Europe’).

Her er det så os som tilskuere, der som aktører har overtaget scenen, byens rum. Men selv når vi frit får lov til at vælge, om vi vil gå til højre eller venstre, har Stemmen som en superskarp klon af iPhonens Siri styr på mit næste skridt. Det er lidt som at have Gud i øret.

Faktisk kan man godt blive træt af den evindelige stemme og på den to timer lange, lidt fokus-slingrende vandring savne, at der undervejs er noget helt andet, der bryder ind. Dog indtræffer der et overraskende brud, bedst som vi sidder i Mariakirken, for da overtager en mandestemme pludselig rollen som vores guide. Og han har helt ret i, at »de fleste mennesker foretrækker en kvindelig gps-stemme«. Han virker nemlig mere ’upersonlig’ – en klar indikation af, at jeg faktisk har bondet med min »ven«.

Da vi til slut er i mål, stående på taget af Grand Hotel på Vesterbrogade med det myldrende jordiske hverdagsliv under os, kommer Stemmen så med sit ’forløsende’ bud på, hvordan man kommer ud af kniben med at være dødelig: Vi skal da bare lægge vores liv, vores data, i de højere algoritme-magters hænder. Det er kernen i ’Remote Copenhagen’ som styringslektion: Hvad er det ellers for nogle stemmer, der styrer dig i din daglige færd?