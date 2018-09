Britiske museer slås med kapitalfonde om genstande fra Titanic 5.000 genstande fra forliste Titanic er sat til salg. Britiske museer vil gerne købe, men nu har kapitalfonde også meldt sig på banen.

Samlingen indeholder møbler, eksklusive juveler og armaturer fra de overdådigt udsmykkede førsteklasses-logier på det forliste skib Titanic. Selve skibet er der også dele fra.

I alt 5.000 genstande findes der i en stor amerikansk samling, som selskabet Premier Exhibition hidtil har ejet og brugt på vandreudstillinger. Men nu er selskabet gået konkurs og de 5.000 genstande sat samlet til salg, skriver The Guardian.

En række britiske museer er gået sammen i et konsortium, der omfatter blandt andre National Maritime Museum og Titanic Belfast, for at byde på den store samling og få den hjem til England, hvor Titanics skæbnesvangre jomfrurejse begyndte.

I juli annoncerede museerne, at de ville byde 20 millioner dollar - 126 millioner kroner - for samlingen, men det lykkedes dem ikke at rejse så mange penge, at de faktisk kunne fremsætte buddet.

Bred opbakning

Museerne har ellers opbakning fra instruktøren af filmen 'Titanic' fra 1997, James Cameron, fra National Geographic Society og fra den tidligere orlogskaptajn i den amerikanske flåde, Robert Ballard, der lokaliserede skibsvraget i 1985.

Museernes bud på samlingen er det eneste, der kan sikre, at Titanic-samlingen forbliver samlet, udtalte han i forbindelse med museernes annoncering af deres bud.

»Samlingen fortjener at kommer hjem til det sted, hvor dens rejse begyndte«, sagde Robert Ballard.

Men nu har en gruppe af kapitalfonde meldt sig som købere med et bud på 19,5 millioner dollar. Og de kan ende med at overtage samlingen. For der bliver kun lavet en auktion over den, hvis der inden 5. oktober kommer yderligere bud.

En dommer har i forbindelse med behandlingen af konkursboet efter Premier Exhibition fastslået, at Titanic-samlingen skal sælges samlet.

Hvis den kunne sælges styk for styk er værdien blev anslået til 200 millioner dollar, altså langt over en milliard kroner.