Det er en woke tid galore, som vi lever i

I troede måske, at I slap for en markering af, at ’Vild med dans’ er startet igen? Men næ nej. For jeg kom nemlig for skade at læse et Alt for Damerne forleden. I bladet var der var et fællesinterview med de damer Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller, som er værter på programmet, og under interviewet siger Christiane, den lyshårede af damerne, ligesom der var en lyshåret og en mørkhåret i Abba:

»Jeg havde døgnkvalme og opkast den første halvdel af graviditeten og halsbrand galore den sidste del«.

ugens ord Marianne Rathje skriver på denne plads hver mandag. Hun er postdoc ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet og har før bl.a. forsket ved Dansk Sprognævn.

Nu fungerer ’Vild med dans’ som en del af fredagsunderholdningen herhjemme, efter at ’Disney Sjov’ ikke er populært længere, så jeg kan på informeret grundlag fastslå, at jeg ikke er damernes største fan og savner Claus Elming. Jeg tænkte derfor:

»Det er nok sådan et skabet påhit at sige galore, når man bare kunne have sagt ’meget’, ’i store mængder’, ’til overflod’ eller den franske pendant ’en masse’, som vi har haft i dansk siden 1800-tallet«.

’Galore’ er et almindeligt udtryk i engelsk, og det stammer fra irsk ’go leór’, der ord for ord betyder ’to sufficiency’, altså ’tilstrækkeligt’. Men efter at have tænkt, at det var krukkeri, det med galore, gik der bare et par dage, og så søreme om ikke også selveste chefredaktør ved Berlingske Tom Jensen brugte udtrykket – og han er vist mere jysk, end han er krukket:

»Men alt tyder på, at de længere skoledage for mange steder har resulteret i spildtid galore«.

Pussy Galore

Hm. Er det et nyt modeudtryk blandt mediefolk i København, eller er det bare mig i min provinsboble, der ikke har fulgt med? Både-og skulle det vise sig. Udtrykket ’galore’ har selvfølgelig være brugt længe i danske aviser om dels James Bond-figuren Pussy Galore, dels om den københavnske café Pussy Galore’s Flying Cirkus, der efter 22 år lukkede netop i år.

Pussy Galore er en fiktiv karakter i Ian Flemings James Bond-roman ’Goldfinger’, der i 1964 blev filmatiseret, og cafeen er opkaldt efter figuren. Jeg plejer ikke at være sen til at opfange, når der er noget sjofelt på spil, men jeg må indrømme, at jeg aldrig har tænkt over, at navnet Pussy Galore er decideret frækt: Direkte oversat betyder det jo ’fisse til overflod’. Det var åbenbart også en stående joke i 90’ernes København, at når man skulle have kaffe på cafeen Pussy Galore, så skulle man have ’sort tjære på fissen’.

I de danske aviser kan jeg spore ’galore’ brugt om andet end Pussy, dvs. bare i betydningen ’i store mængder’ helt tilbage til 1994. Og så bliver det ellers brugt lidt spredt, især i anmeldelser og i overskrifter som f.eks. ’Pæoner og tulipaner galore’ og’Champagne galore’, indtil de seneste 3-4 år, hvor ’galore’ bliver brugt væsentlig hyppigere.

Det er eksempler som ’Fifty Shades – det er melodrama galore’, ’Jul galore’ og ’Guillou galore’, og på børnekanalen Ramasjang er der sågar kommet en dansk tv-serie om rumvæsnet Sprinter Galore. Så udtrykket ’galore’ har altså været brugt i dansk en del år – åbenbart bare uden for mine cirkler – men det er især blevet populært de senere år.

Man kan altså faktisk godt få udvidet sit ordforråd ved at læse dameblade og aviser

Man kan altså faktisk godt få udvidet sit ordforråd ved at læse dameblade og aviser. En skribent, der ofte præsenterer ord, der for mig er ukendte, er Sanne Cigale Benmouyal, der skriver i Berlingske. For nylig introducerede hun mig for udtrykket ’woke’ sådan her: