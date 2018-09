Så blev der stille: Kim Larsen var en sangpoesiens håndværker Kim Larsen mestrede såvel satiren som den stemningsfyldte poesi. Hans tekster var indimellem gnidningsløse. Men på en god dag var Kim Larsens poesi mere end pop, skriver Thomas Bredsdorff.

Kim Larsens værk havde rod i Højskolesangbogen. Han har selv sagt, hvor meget hans mors højskolebaggrund betød for hans sange. En ting til forbinder ham med den grundtvigianske grundbog. Også i det Larsenske værk er teksterne vigtigere end melodierne.

Jeg sad engang sammen med et par svenske skuespillere til en privat fødselsdag, hvor Kim Larsen, der var fødselarens ven, dukkede op ved desserten og gav et par numre. »Kan han ikke mere end tre akkorder?«, sagde en af svenskerne, som ikke anede, hvem manden med kasketten var.

Det var den aften, det slog mig, hvor meget mere gods der er i de bedste af Larsens tekster end i hans melodier. Her er to yderpunkter, der viser, at der kunne være mere end tre akkorder i hans skriverier.

En lige linje til Kjeld Abell

Man behøver ikke have set videoen med den vandkæmmede Kim Larsen i brun funktionærkittel for at se den skikkelse for sig, som ’Blip-båt’ tegner. Lønslaven, der knuselsker sit job i sin dejlige fabrik, hvor de har, hvad de skal ha’ af både stort og småt. Det er en fin dansk tradition for mild satire, han her skriver sig ind i. Der går en lige linje tilbage til Kjeld Abells ’Melodien, der blev væk’, hvor det også sku’ vær’ så godt, mens tilskueren kan se, at det faktisk er skidt. Larsens sang er en værdig fortsættelse af dramatikerens ’Sangen om Larsen’.

Sangen om hospitalsskibet ’Jutlandia’ er et helt lille højskoleforedrag om en af danmarkshistoriens vigtige begivenheder, som endnu den dag i dag er Danmarks eneste vellykkede krigsindsats siden slaget ved Isted. ’Jutlandia’ er en hyldest til krigens sande helt, sygeplejersken på seksten år, hvid som en jomfru og tapper som en ørn.

Kim Larsen holdt selv på, at hans arbejde var pop. Meget af hans poesi er da også lige så enfoldig som den musik, den blev sunget til: »Kvinde min jeg elsker dig/ og jeg ved du elsker mig ... for du er stadig akkurat lige så smuk/ som allerførste gang da du kyssede mig« og så videre. Den slags fuldkommen gnidningsløse vers er der alt for mange af i hans værk.

Stemningsfyldt

Men det er ikke kun i en satire som ’Blip-båt’, at Kim Larsen står sig. Han kunne også fange en stemning i ord, der rakte ud over poppens klicheer. Som i ’Papirklip’. Og som i den sang, der er bygget over de smukke ord, H.C. Branner fragtede videre fra Aarestrup til Kim Larsen: ’Om lidt er vi borte’. Billedet af cirkusprinsessen, der går i stå på sin line, sætter sig fast, for standser hun, så falder hun. Det samme gælder sangeren, der fint spiller på, at også hans sang slutter og bliver til stilhed.

Om lidt bli’r her stille. Det blev der i det øjeblik, meddelelsen om Kim Larsens død kom. Han var en sangpoesiens håndværker. Men på de gode dage var der mere end rutine i det arbejde han leverede.