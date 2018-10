Efter kritik og opsigelse: Nu får kunstakademiet ny rektor Kirsten Langkilde overtager chefstolen, efter at Sanne Kofod Olsen i foråret forlod det nedskæringsramte akademi til fordel for en stilling i Sverige.

Det bliver den mangeårige kunstprofessor og -direktør Kirsten Langkilde, som bliver ny rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler på Kongens Nytorv og dermed også øverste chef for Kunsthal Charlottenborg.

Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Hun kommer fra en stilling som direktør for Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW i Basel i Schweiz og var inden det over to årtier professor i æstetisk praksis ved Universität der Künste i Berlin, hvor hun i en periode også var vicepræsident og dekan for fakultetet for arkitektur, design og mediekunst.

»Kunstakademiets Billedkunstskoler får en rektor med en markant international profil, der har et stort kendskab til billedkunstneriske uddannelser – både i Danmark og i resten af Europa«, udtaler kulturminister Mette Bock (LA) i pressemeddelelsen:



»Jeg ser frem til at følge resultaterne af Kirsten Langkildes engagement for fastholdelse og styrkelse af Billedkunstskolernes opgave som videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution, der kan gøre sig gældende såvel nationalt som internationalt«.

Kirsten Langkilde er i dag direktør for kunstuddannelsen på Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW i Basel. Foto: Hans Peter Huser CC BY-SA 4.0

Også Kirsten Langkilde betoner sine udenlandske erfaringer, når det kommer til at præge det akademi, hun selv blev uddannet fra som udøvende billedkunstner i 1986. Og præge den kunsthal, hun udstillede på for over tyve år siden.

»Mine værdifulde internationale forbindelser vil blive en inspiration for dette arbejde. Jeg glæder mig til sammen med kunstakademiets medarbejdere og Kunsthal Charlottenborg at skabe gode rammer for et åbent kunstakademi, der står i stadig dialog med professionelle kunstnere, institutioner og en interesseret offentlighed«, siger hun.

Kirsten Langkilde har gennem tiden haft en række kunstfaglige tillidsposter i flere europæiske lande og tidligere siddet i det nu sammenlagte Statens Kunstråds Billedkunstudvalg.

Med ansættelsen er det første gang i over 30 år, at en uddannet kunstner sætter sig i chefstolen på akademiet, bemærker tidsskriftet Kunstkritik. Siden Helge Bertram, som stoppede i 1985, har de seneste tre rektorer, Else Marie Bukdahl, Mikkel Bogh og Sanne Kofod Olsen, alle været kunsthistorikere af uddannelse.

Kritiker sagde op

Når hun tiltræder i starten af 2019, skal Kirsten Langkilde udfylde det tomrum, som opstod, da Sanne Kofod Olsen i foråret sagde op for i stedet at blive dekan for det kunstneriske fakultet ved universitetet i Göteborg.

Det skete efter, at hun sidste år i stærke vendinger havde kritiseret det siden kuldsejlede forslag om at samle alle landets kunstuddannelser til en institution. Hård var også hendes kritik af de årlige besparelser på 2 procent, som regeringen og Dansk Folkeparti har kørt igennem kulturen og statens øvrige drift siden 2016.

»Hvis man hele tiden mødes med nye besparelser. Af nye krav fra Moderniseringsstyrelsen, som kræver mere, ikke mindre, krudt til administration. Af forslag om, at det hele skal lægges sammen. Ja, så bliver rummet til kernefagligheden bare mindre«, sagde Kofod Olsen til Politiken i forbindelse med sin opsigelse.