'Kvinden med den tunge kuffert' er tiltalt for bedrageri Bedrageri og tyveri er blandt tiltalerne mod en kvinde, kendt fra Politikens og Third Ears podcast. Lyt eller genlyt podcasten her i artiklen.

Flere gange har en 60-årig kvinde boet på klostre og refugier rundt omkring i Danmark, men inden regningen skulle betales, er kvinden stukket af.

Det fremgår ifølge politiet af anklageskriftet mod den norske kvinde.

Nu oplyser Nordsjællands Politi på Twitter, at der er rejst tiltale for 22 forhold af bedrageri mod kvinden, der er kendt som hovedpersonen i podcasten 'Kvinden med den tunge kuffert', som Politiken og podcastproducenten Third Ear står bag.

Desuden er hun tiltalt for tyveri af blandt andet et kobberstik samt at have lånt penge af personer, selv om hun ikke havde evne eller vilje til at betale pengene tilbage.

Politiet oplyste sidste år, at kvinden havde anvendt flere end 20 forskellige aliasser, når hun skulle lokke penge ud af folk.

Det vides ikke, hvordan kvinden forholder sig til tiltalerne mod hende.

Ud over at anvende falske navne har den 60-årige flere gange tidligere udgivet sig for at være kræftsyg og dermed bildt folk ind, at hun kun havde kort tid tilbage at leve i.

Og de lyssky handlinger har ikke kun fundet sted i Danmark.

I 2017 i den norske hovedstad Oslo tilstod kvinden syv tilfælde af bedrageri, og ifølge den norske avis Aftenposten er nordmanden både udvist af Danmark og Sverige.

Det skyldes blandt andet, at kvinden ifølge Aftenposten har otte svenske domme bag sig fra perioden 1992 til 2002.

Nordmanden har siddet varetægtsfængslet i sagen siden 30. juli, og sagen behandles i Retten i Lyngby i midten af december.

ritzau