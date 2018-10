Kunstner har hacket overvågningskameraer over hele verden for at vise hvor langt ud i ingenting, der bliver holdt øje Det ligner landskabsfotografier fra for 100 år siden, men det er faktisk overvågningsbilleder fra seks kontinenter.

Kan en palme få lov til at stå midt ude i ingenting og sveje lidt skævt til den ene side, uden nogen blander sig i det?

Sådan helt i ro og mag med sin egen skygge som eneste kammerat.

Ja, skulle man tro.

Nej, er svaret. I hvert fald lige i det her tilfælde.

Palmen er nemlig overvåget af et videokamera, og det samme gælder bjergkamme, rullende bakkelandskaber og floder, der strækker sig langt og bredt.

Alle stederne har det til fælles, at de bliver overvåget af et kamera, som kunstneren Marcus DeSieno har hacket.

Hvad skal de der?

Ideen til at overvåge overvågningen, kom i 2013, hvor kunstneren vandrede i Everglades-nationalparken i Florida. Her kom han forbi to ansatte, som var ved at sømme et overvågningskamera op i et træ.

Kunstneren fortæller til kunsttidsskriftet Hyperallergic, at han spurgte de to, hvad kameraet skulle gøre godt for.

Det havde egentlig ikke den store praktiske funktion, sagde de, ifølge kunstneren. Faktisk ville det virke dårligt om natten. Det skulle bare skræmme folk, der overvejede at gøre noget, de ikke måtte.

»Det var et underligt og markant øjeblik for mig, at kameraet fungerede som en magtindikator eller dominans alene ved dets tilstedeværelse. Ikke i kraft af dets funktionalitet«, siger DeSieno til Hyperallergic.

Han gik i gang med at undersøge, hvordan man kunne hacke sig ind i overvågningskameraer rundt om i verden, og siden har han været på digital opdagelse udi de mest afsondrede hjørner, hvor overvågningssamfundet kigger med.

Han begyndte at tage screenshots fra overvågningskameraer i 2015, og han gør det endnu. Titusinder af digitale øjne har han adgang til på alle kontinenter på nær Antarktis.

En lang række af dem er netop udkommet i bogen 'No Man’s Land: Views from a Surveillance State', hvorfra billederne her i artiklen også stammer. For at give billederne den særlige støvede æstetik, affotograferer DeSieno sine screenshots med et storformatskamera og fremkalder dem ved hjælp af gammeldags teknik.

»Det handler i virkeligheden om at være kurator eller aktivist i det her store overvågningsapparat«, siger kunstneren til Hyperallergic.

»Hvad, jeg vil have beskuerne til at tænke over, er, hvorfor der er kameraer her, så langt fra menneskelig tilstedeværelse«.

Du kan se et udpluk af billederne herunder, hvornår billedet er taget, og hvad kunstneren har kaldt det.

Foto: Marcus Desieno Titel: 33.509720, 126.521940. År 2017

Foto: Marcus Desieno Titel: 36.112764, -113.996069. År 2015

Titel: 30.003540, -91.818730. År 2016

Foto: Marcus Desieno Titel: 48.294685, -113.241478. År 2015

Foto: Marcus Desieno Titel: 41.997000, -73.997400. År 2017

Foto: Marcus Desieno Titel: 62.009730, -6.771640. År 2015

Foto: Marcus Desieno Titel: 59.332580, 18.064900. År 2017