Fra DR over hesteslagteren til vikingestilen: Her er 8 omdiskuterede citater fra Dansk Folkeparti

Jeg kan heller ikke se – selv om jeg har al mulig respekt for Bjørn Nørgaard – at hans parterede hest har noget med kunst at gøre. For det har det ikke. Punktum. Væk (...) Og spørger du mig, så burde man fra statens side rydde op i det der. Riv dem da ud af den forestillingsverden, der får dem til at tro, at de her ting skulle være kunst

Pia Kjærsgaard, Politiken 4. august 2009