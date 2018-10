Blå bog

Yahya Hassan

Digter. Født i 1995. Opvokset i det vestlige Aarhus.

Uddannelse: God afgangseksamen fra folkeskolen, højskoleophold og optagelse på Forfatterskolen.

Debuterede i 2013 med digtsamlingen ’Yahya Hassan’. Herefter blev han forfulgt, overfaldet og fik PET-beskyttelse, som han frasagde sig.

Tiltagende episoder af ballade førte i 2016 til anholdelse og en dom på 1 år og 9 måneders fængsel for uforsætligt at have skadet en anden. Løsladt december 2017. Tidligere i år involveret i stoffer og kriminalitet og fik i går en behandlingsdom uden maksimal længstetid.

Forsvarer Michael Juul Eriksen vurderer, at Yahya Hassan kan være i ambulant behandling og på fri fod om få dage.

