Ved du, hvad 'livsstyrke' betyder? Læsegrupper har fået omdiskuteret ord tilbage i Bibelen Læsere bestående af 500 frivillige deltagere var utilfredse med, at ældgammelt ord blev fjernet fra Bibelen. Efter debat er ordet nu på vej tillbage.

Det er ikke svært at brænde nallerne, når man piller ved Bibelen. Slet ikke, hvis man helt fjerner et ord, som for mange kirkegængere er højdepunktet i enhver gudstjeneste.

I 2014 blev der taget hul på en ny samtale om bibelsprog i den danske offentlighed, da Første Mosebog udkom i en nudansk oversættelse, hvor der var flere 'oversættelsesvalg', som virkelig fik sindene i kog.

F.eks. at Noa sejlede i en båd, og at Guds udsendige - ikke engle - gik op og ned ad Jakobsstigen, er blandt de mest kontroversielle eksempler. Og så at Gud gav livsstyrke, hvor man traditionelt ville oversætte den hebraiske tekst således, at Gud velsignede.

Og det er netop dét ord, der nu finder vej tilbage til de hellige skrifter. Velsignelse.

Det fortæller Cecilie Ahlmann Raaberg, cand.theol. og medlem af redaktionsgruppen for Bibelen på nudansk, ifølge Bibelselskabet:

»Som en af vores læsegrupper formulerede det, så er fordelen ved at velsigne, at hvis man ikke forstår det, kan man slå det op i en ordbog«.

Slangerne...

I oversættelsesarbejdet med Det Gamle Testamente har ordet 'livsstyrke' været oppe at vende ad flere omgange, men både hebraiskoversætterne og danskoversætterne var tilfredse med det sammensatte ord, som de blev enige om til nyoversættelsen.

»Men der var en slange i paradis«, som Cecilie Ahlmann Raaberg formulerer det, for læserne var utilfredse med oversættelsen:

»Det oplevede vi især, da vi gav den nudanske oversættelse af Første Mosebog og en lang række andre skrifter i hænderne på de knap 500 frivillige deltagere i mere end 60 læsegrupper nedsat til lejligheden«.

De bad dem om hjælp til at gøre den nudanske oversættelse så forståelig som muligt, og læsernes modstand var ikke kun af sprogkonservative grunde, men handlede blandt andet om, at den nye oversættelse af ordet, livsstyrke, simpelthen ikke var selvforklarende.

I den autoriserede 1992-oversættelse af Det Gamle Testamente finder man 'velsigne' eller 'velsignelse' tæt på 300 gange, så opgaven er ikke løst med et fingerknips.