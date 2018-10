Næste uges kultur: Dokumentarfilm om Mads Holger portrætterer eneren, som satte et slags præg på sin tid

FILM

Mads Holger – til farvel. Instr. Pippi Olivia Nørgaard Skov. Premiere 25. okt.

Radiovært, udskældt forfatter, natklubdandy, konservativ politiker og skarp debattør. Mads Holger med det borgerlige efternavn Nørgaard Madsen begik selvmord 38 år gammel i 2016.

Nu er der lavet en dokumentarfilm om ham. ’Til farvel’, som det hedder. Lavet af Mads Holgers søster. Et portræt af en ener, som satte et slags præg på sin tid. (sko)

BEAT

Julia Holter. Aviary. Ude 26. okt.

Der er noget lidt kontrolleret og dydigt over den avantgardistiske pop, der kendetegner den californiske sanger Julia Holter. Hun fangede min opmærksomhed i starten af efteråret med sin gåsehudsfremkalende nye single ’I shall love 2’ en sær, rørende wall of sound-erklæring om at elske, der sniger sig ind under huden.

26. oktober udkommer hun med sit femte album, ’Aviary’. Efter førstesinglen at dømme lader albummet til at være mere søgende og vanvidsramt end de tidligere udgivelser. Der er drama, kor, saxofon, tristesse, forelskelse, mørke og lys i vente på de 15 numre. (loo)

TV

Legacies. HBO. Premiere 26. okt.

Man skulle ellers tro, at verden var ved at være en kende træt af varulve, vampyrer og alskens andet godtfolk fra det okkulte. Men nej. Oven på både det ene og det andet blodsugerepos er interessen ikke kølnet det mindste. Og det er serien ’Legacies’ et klokkeklart udtryk for. Den er nemlig et såkaldt spinoff fra en anden serie, ’The Originals’, der igen var et spinoff fra den populære ’The Vampire Diaries’.

Vi møder Hope Mikaelson, der er en blanding af vampyr, varulv og heks. Hun frekventerer en skole for okkulte væsner, som har brug for at kunne tøjle deres overnaturlige evner. Og i den sammenhæng møder hun andre og ligesindede individer, hvilket afstedkommer en masse konflikter. (palle)

BØGER

Solo. Af Jesper Stein. Politikens Forlag. Udkommer 25. okt.

Jesper Steins krimier om Alex Steen har fortjent fået et stort publikum. Steen er troværdig i sin meget menneskelige splittelse mellem pligt og nydelse, fornuft og rus, og når man holder af ham, er det også fordi hans moralske sans aldrig svigter ham. I ’Solo’, sjette bog i serien, er strømeren, der kender Nørrebro og city som sin egen lomme, og aldrig har sagt nej til at fyre en fed, blevet sikkerhedschef i en stor international virksomhed. En dag er der bud efter ham, da kollegerne skal løse en banderelateret sag med forbindelser til krigen i Syrien. (jsp)

KLASSISK

DSQ Festival. Bygningskulturens Hus. 22.-27. okt.

»Som Sixtinske Kapeller i toner«. Sådan beskriver Den Danske Strygekvartet Beethovens strygekvartetter. Fra i morgen og i løbet af næste uge kan man opleve dem alle 16, spillet live og i kronologisk rækkefølge, når de opfører ’The Copenhagen Cycle’.

En rejse gennem Beethovens univers i kvartetformat fordelt over seks dage ved kvartettens egen DSQ Festival i Nyboder i København. Bålfade udendørs og øl i baren inden døre er en del af konceptet. Alle koncerterne transmitteres live på P2. (tm)

KUNST

Sagatid – Nutid. Nordatlantens Brygge. Åbner 27. okt.

Måske er det kun brugere af netbank, der behøver en introduktion til billedkunstneren Karin Birgitte Lund (født 1946). De andre, der stadig bruger pengesedler, ved sikkert, at motiverne på den danske seddelserie er udført af denne danske billedkunstner. Til sin kommende udstilling på Nordatlantens Brygge viser hun 40 illustrationer til lige så mange islandske sagaer. Anledningen er 100-året for Islands selvstændighed, men stilen i tegningerne rækker længere tilbage, til vikingetiden og den alt andet end mørke middelalder med dens kalkmalerier, håndskrifter, billedsten og udsmykkede stavkirker. For det er her, at Karin Birgitte Lund har hentet sin inspiration. (pmho)