Dommer afviser Bill Cosbys anmodning om ny retssag Afvisningen fik den dømtes hustru, Camille Cosby, til igen at kritisere dommeren i sagen for at være partisk.

En dommer i delstaten Philadelphia har tirsdag afvist den engang så folkekære komiker Bill Cosbys anmodning om en ny retssag eller høring.

81-årige Bill Cosby blev den 25. september idømt mellem tre og ti års fængsel for et seksuelt overgreb begået mod en kvinde i 2004.

Hans forsvarere mener, at Cosby bør løslades mod kaution, mens han appellerer dommen over påståede fejl begået under retssagen.

I mellemtiden opholder Cosby sig i en enmandscelle i et fængsel i Phoenix. Her har han også adgang til et opholdsrum, hvor han blandt andet kan se fjernsyn og spise.

Tirsdagens beslutning om at afvise Bill Cosbys anmodning om en ny retssag kommer fra dommer Steven O'Neill. Det var også ham, der for godt en måned siden sendte Cosby i fængsel.

Camille Cosby, den dømtes hustru, har gentagne gange langet ud efter Steven O'Neill under den lange retssag, fordi dommerens hustru arbejder med ofre for seksuelle overgreb.

Tirsdag var ingen undtagelse, og Camille Cosby fortsatte sine angreb mod dommeren, som hun mener er partisk i sagen.

Camilla Cosby sagde således, at hun mener, at Steven O'Neill for længst burde have trukket sig fra sagen.

Hertil svarede dommeren, at han har hørt Camille Cosbys argumenter før, og at hans hustru arbejde ikke har nogen betydning for hans afgørelser.

Bill Cosby blev i april kendt skyldig i at have bedøvet og seksuelt misbrugt den i dag 45-årige Andrea Constand tilbage i 2004.

I alt har omkring 60 kvinder anklaget Cosby for seksuelle overgreb, der angiveligt har stået på siden 1960'erne.

Mange af anklagerne kan dog ikke prøves ved en domstol, da de er juridisk forældede.

Det er derfor kun Andrea Constands beskyldninger, der er endt i retten. Cosby har afvist, at der var tale om et overgreb mod Constand. Han hævder, at der var givet samtykke fra hendes side.

