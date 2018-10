Internationale eksperter slår alarm: Riv ikke Vikingeskibshallen ned Den omstridte Vikingeskibshal i Roskilde er et uomtvisteligt mesterværk og skal for hver en pris bevares, siger en international sammenslutning af arkitekter.

Den nu affredede og nedrivningstruede Vikingeskibshal i Roskilde er ikke bare et arkitektonisk mesterværk og blandt verdens 100 bedste bygninger fra det 20. århundrede.

Vikingeskibshallen er sågar forholdsvis nem at redde fra naturens skader, der har sendt bygningen i forfald.

Derfor er det af højeste prioritet, at politikere og museets bestyrelse dropper alle planer om at rive bygningen ned

Ellers går Roskilde både glip af international bevågenhed og potentielt endnu en bygning på FNs Verdensarvsliste.

Det mener en international sammenslutning af arkitekter med hovedsæde i Chicago, der arbejder med kulturarv i bygninger og fungerer som ekspertorgan for UNESCO, FNs verdensarvskomité, skriver TV 2 Lorry.

I et brev til Vikingeskibsmuseets bestyrelse og Kulturministeren kalder organisationen ICOMOS, der står for International Council on Monuments and Sites, bygningen for 'et mesterværk'.

Søren Vadstrup, der er lektor på Kunstakademiets Arkitektskole og blandt andet forsker i bygningsrestaurering og bevaring, er som medafsender på brevet med til at råbe vagt i gevær.

»Vi prøver via internationalt pres at tale politikerne til fornuft. Men hvis politikerne og bestyrelsen gøres opmærksomme på, at man internationalt er meget imponeret over den bygning, så kan det måske ændre deres holdning«, siger han til TV 2 Lorry.

Meget indvendigt fejler intet

I august besluttede kulturministeriet at ophæve fredningen på Vikingeskibshallen i Roskilde, der er hårdt medtaget af blandt andet vandskader fra stormflod og oversvømmelser.

Det skete blandt andet med opbakning fra en Rambøll-rapport, der tegner et dystert billedet af bygningens tilstand.

Men en restaurering af betonbygningen ud til Roskilde Fjord er dog ikke noget, der bør vække den store bekymring, mener Søren Vadstrup.

»Vi, der beskæftiges med restaurering, er ikke særligt urolige over for den restauration, det vil kræve. Man kan sagtens reparere det«.

»Når man ser på det, så er taget og væggene dårlige. Men der er så meget indvendigt, der intet fejler. Det vil i øvrigt koste væsentligt mindre end at flytte skibene et sikkert sted hen og bygge nyt«, siger Søren Vadstrup.

Joy Mogensen fra Socialdemokratiet, der både er borgmester i Roskilde og bestyrelsesformand for Vikingeskibsmuseet peger dog på, at opråbet kommer alt for sent.

»Vi har prøvet i 15-20 år at få folk til at finansiere en omfattende restaurering af bygningen, og der var der ikke nogen, der ville hjælpe. Nu har vi fået beregninger, der viser, at bygningen kun har seks til otte års levetid endnu, og at en omfattende restaurering blot vil udskyde problemet i 10 til 20 år«, siger hun til TV 2 Lorry.

Derfor er planerne om at nedrive bygningen fortsat uændrede trods sammenslutningens opfordring.