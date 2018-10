Firdobbelt Oscarvinder skal instruere 'Pinocchio' for Netflix Guillermo del Toro skal gøre trædukken til en rigtig dreng i en stopmotion musicalversion af den klassiske historie.

Han vil så gerne være en rigtig dreng, trædukken Pinocchio, og nu bliver han også til en ny film.

Det er instruktør Guillermo del Toro, der har fået opgaven med at forvandle træ til dreng af streamingtjenesten Netflix. Filmen er hans første siden 'The Shape of Water', som vandt fire Oscar-statuetter ved uddelingen i år, blandt andet prisen for bedste film og bedste instruktør.

'Pinocchio' er Guillermo del Toros første animerede spillefilm, skriver filmmagasinet Variety, for der er tale om en stopmotion musical-udgave af dukkedrengens historie.

Ud over at instruere filmen skal Guillermo del Toro også selv skrive og producere.

Figuren Pinocchio blev født i en italiensk børnebog af Carlo Collodi, der udkom 1883, og den nye film kommer til at foregå i Italien, men i 1930'erne.

Filmen er en livsdrøm

»Ingen kunstform har haft større indflydelse på mit liv og mit arbejde end animation, og ingen enkeltstående karakter i historien har jeg følt mig så personligt forbundet med som Pinocchio«, siger Guillermo del Toro.

»I vores historie er Pinocchio en uskyldig sjæl med en ligeglad far, som farer vild i en verden, han ikke forstår. Han tager ud på en ekstraordinær rejse, som efterlader ham med en dyb forståelse af sin far og af verden. Jeg har ønsket at lave den her film så længe, jeg kan huske«.

Guillermo del Toro har tidligere samarbejdet med Netflix om den animerede børneserie 'Trollhunters'. Han har også skabt Netflix' kommende antologi-serie indenfor horrorgenren, 'Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight'.

'Pinocchio' er en del af en større satsning på underholdning for børn, som Netflix står bag.