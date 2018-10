Blæret lir og flotte effekter: Tillykke med det kvarte århundrede, Anders Matthesen. We love you madly Med sit stort anlagte show i Royal Arena beviste Anders Matthesen, at han er en fabelagtig komiker og mand for at stable et grandiost show på benene.

Det kræver den onde stejle mig sin mand at entre scenen over for et 13.500 personer stort publikum iført kongekrone og slæb som en anden europæisk monark anno gamle dage.

Men er der nogen, der kan gøre det, er det 43-årige Anders Matthesen, som fejrer sølvbryllup med comedy-genren i år. For gennem sin nu 25 år lange karriere har han gang på gang bevist, at han er vores helt egen King of Comedy.

Som en af de ganske få har han opnået den sjældne kombination af at være både den bedste og den mest populære. Med forestillinger som først og fremmest 'Tal for dig selv' (hvor han kørte de samme jokes med henholdsvis positiv og negativ attitude), 'Anden på coke' (hvor han inddrog det decideret teatralske i standuppen) og 'Anders Matthesen vender tilbage' (hvor han fejrede sit sproglige mesterskab ved at remse lange tillægsformer op i metermål), har Anders Matthesen hævet barren i dansk comedy med ikke så få niveauer.

Anders Matthesen: Anden 25. Onemanshow. Royal Arena. Spiller også 26. og 27. oktober samt 1. og 2. november i Boxen i Aarhus.

Så der er noget om snakken: Anden har noget at have sin royale selvfølelse i; han er sjov, grov, fræk og bliver ikke flov. Men først og fremmest besidder han et skarpt blik for sin samtids tendenser, selvforståelse og uvaner, og han lægger aldrig skjul på, at han er en del af det hele og derfor altid medskyldig i dårskaben.

Så når han brokker sig over, at moderne unge sidder og glor på en iPad det meste af deres vågne tid, losser han også sig selv i røven, fordi hans egne unger tilhører den store skare af blege, skærmafhængige børn. Og hele 'se mig, se mig'-fænomenet har han også lod og del i via sin egen fremfærd i privatsfæren.

Publikum i sin hule hånd

Først og fremmest er tonen imidlertid positiv. Selvfølgelig deles cowboy-flade ud til nær og fjern.

Men forestillingens grundstemning er glæde, parret med Matthesens iskolde sarkasme og skarpe satire. Så derfor falder iagttagelser af menneskebørnenes sære adfærd side om side med morfar-vittigheder af typen: »Er den kristne gud og muslimernes den samme?« »Nej, ikke helt, men sådan lidt a la.«

Og adskillige gange i showet bruger han et call back, der handler om, hvad man får, hvis man taber en krydderihylde i skødet?«. Ja, rigtigt gættet. Blandt andet pebernødder. Men denne rent ud sagt fade børnehavejoke forløses formfuldendt, elegant og overraskende, da den genbruges af en af showets hemmelige gæster.

For sådan nogle optræder nemlig, som det sig hør og bør til en jubilæumsforestilling. Vi skal ikke løfte sløret for, hvem der kommer på visit. Men det er kendte og elskede figurer fra Anders Matthesens fortid. Og angiveligt er det publikum, der bestemmer via sms-afstemning. Hmmmm.

Der er også smagsprøver på, hvordan det ville have set ud, ifald monsieur Matthesen havde beflittet sig med tv-reklamer eller deltaget i 'Vild med dans' eller 'Masterchef'.