Dansk arbejderkultur er kommet et skridt nærmere Unesco’s verdensarvliste Københavns Kommune skal arbejde for at gøre Arbejdermuseets bygninger til Unesco-verdensarv, foreslår Socialdemokratiet.

Den kinesiske mur. Italienske Pompei. Pyramiderne i Giza. Arbejderbevægelsens Forenings- og Forsamlingsbygning i Rømersgade 22.

Cirka sådan skal et nedslag på Unesco’s prestigefulde liste over verdensarv kunne lyde i fremtiden. Hvis altså Arbejdermuseet, som i dag bebor bygningen i det indre København, får held med sin kamp for at få arbejderkulturen med i det fine selskab.

Bygningen fra 1879, som i dag huser Arbejdermuseet, er som Europas ældste af sin slags et så unikt eksempel på historisk samfundsforandring, at socialdemokraterne i Københavns Borgerrepræsentation nu vil sende både støtte og embedsmandstimer efter bestræbelserne. Det fremgår af et nyt forslag fra partiet, som umiddelbart nyder opbakning fra et rødt flertal på rådhuset med Enhedslisten og SF.

Kigger man på Unesco-listen, er der mange fantastiske ting, men slet intet, der beskriver arbejderbevægelsens historie Museumsdirektør

»Vi har måske ikke det flotteste renæssancecentrum i verden, men når vi ser på, hvilke fodaftryk Danmark og København har sat i det helt store verdensbillede, så er tilblivelsen af velfærdsstaten og vores flexicurity-model måske vores vigtigste bidrag. Her spiller vores meget stærke arbejderkultur en helt central rolle. Det vil være fint, synes vi, at København også bliver kendt for den«, siger partiets politiske ordfører, Jonas Bjørn Jensen, der har stillet forslaget.

Det kommer i samme uge, som Nationalmuseet mødte kritik for at skære sin formidling af og forskning i industri- og arbejderhistorien bort med lukningen af sin afdeling i Brede Værk nord for København. Så meget desto vigtigere er det, at København byder yderligere ind, mener Jonas Bjørn Jensen.

Rådhuset støtter i dag Arbejdermuseet med en rund million om året, og går Unesco-nomineringen igennem, vil kommunen selv skulle påtage sig yderligere formidlingsopgaver i forhold til blandt andet skiltning og vejvisning, fremgår det af forslaget, hvor der dog ikke sættes tal på.

Museumsdirektør Søren Bak-Jensen glæder sig over den officielle opbakning og embedsmandsressourcerne.

»Det er simpelthen en forudsætning for en succesfuld nominering, at kommunen stiller sig bag dette her og nu desuden også lover, at muligheder for at opleve denne lokalitet ikke bliver forringet på grund af for eksempel ændringer i byplanlægningen omkring den«, siger Søren Bak-Jensen om den sidste del af forslaget.

Går det som forventet igennem, leverer rådhuset den sidste brik i det formelle puslespil, som skal på plads, inden arbejdet med den omfattende nominering for at komme til en egentlig vurdering hos Unesco-komiteen i Paris for alvor går i gang.

Arbejderfrit område

Her vil Rømersgade 22 indgå i et samlet forslag om optagelse af 9 arbejderforsamlingshuse verden over, som hver især beretter om forskellige sider af den tidlige socialistiske arbejderbevægelses historie. Herunder verdens ældste, eksisterende arbejderbygning fra 1874, som ligger i australske Melbourne.

Den københavnske opbakning følger kulturminister Mette Bocks (LA) beslutning denne sommer om at sætte arbejderkulturen på regeringens såkaldte tentativliste som et af Danmarks officielle bud på ny Unesco-verdensarv.

Nu skal Unesco-komiteen overbevises om lokaliteternes enestående, universelle betydning og om, at der ikke findes noget lignende på listen allerede.