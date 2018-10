Det fulde overblik: Sådan har vi anmeldt Anders Matthesen gennem tiden Komikeren er aktuel med sit 25-års jubilæumsshow, der får 5 hjerter af Henrik Palle.

I 25 år har manden, mange af os stadig kalder Anden, optrådt med standup.

Det hele startede på den lille brune bar DIN's i Lille Kannikestræde og kulminerer netop nu i de største rammer, Anders Matthesen (endnu) har optrådt med et onemanshow i: Royal Arena i Ørestad.

I den anledning har vi været i arkiverne og set på, hvordan Politiken har anmeldt komikerens seneste syv shows:

2004: 'Tal for dig selv'

Politiken gav ikke hjerter i 2004, men anmelder Henrik Palle var begejstret for 'Tal for dig selv', hvor Matthesen havde delt sit show op i to dele - en positiv (hvor han var klædt i hvidt tøj) og en negativ (hvor han var klædt i sort).

Anmelderen mente, at Matthesen cementerede »sin position som landets for tiden førende komiske begavelse«.

»Showet er gennemført fra først til sidst. Der er ingen svage steder, intet sprogligt fedt. Det er comedy, når det er bedst. Kombinationen af Andens utrolige sproglige begavelse og observationsevne kombineret med hans overlegne tag på genren gør 'Tal for dig selv' til en øjenåbnende fornøjelse - og en triumf for Anders Matthesen«.

2006: 'Anden på coke?'



Showet fra 2006 gav anmelder Henrik Palle fuld plade - seks hjerter.

»Hans teknik er suveræn. Hans timing sætter ham i stand til at aflevere selv traditionelle brandere på en afvæbnende og overbevisende måde. Og hans hurtighed i evnen til at improvisere giver ham et forspring og en kant i forhold til andre komikere«, skrev Henrik Palle.

Og sluttede af med denne opsamling:

»Det var ganske enkelt fucking blæret. For ud over at lægge salen ned demonstrerede han sin totale beherskelse af adskillige komiske genrer: stumfilmkomisk konfrontation med et genstridigt strygebræt, personimitation med passersk inspiration samt tilbagelænet ordkomik. Og alt det monteret i en teatralsk ramme, der bragte tankerne i retning af såvel beckettsk minimalisme som klassisk ibsensk kukkasse. Havde han sluttet af med et 'Se mor, solen', havde vi sgu nok også grint røven i laser af det«.

2008: 'Anden vender tilbage'



I dette show, der blev opført på Gasværket, vendte Matthesen tilbage til rødderne. »Sådan utidigt verdensmandsagtigt på den overlegne facon«, som Henrik Palle beskrev det.

»'Anden vender tilbage' er en tour de force udi klassisk stand-up-comedy. Fremragende morsomt og teknisk upåklageligt. Og efter at have set forestillingen vil man have vanskeligt ved eksempelvis at se på formanende skilte, gå til bageren eller købe et par strømper uden at komme til at grine. Det er årets indtil videre bedste bud på begrebet 'intelligent underholdning med noget på hjerte'«, hed det i anmeldelsen, der kan læses her.

2009: 'Bytte-bytte købmand'



Dette var et show, hvor Anders Matthesen og vennen og komiker-kollegaen Thomas Hartmann skrev materiale til hinanden og skiftedes til at fremføre det.

Showet fik, i Matthesen-målestok, en lunken anmeldelse og måtte nøjes med fire hjerter af anmelderen Monna Dithmer.

Anmelderen mente, at det især var Hartmann, der blev ladt i stikken af Matthesens materiale:

»Bytteformen er et glimrende, tiltrængt forsøg på at udvikle comedy-genren. Men i første omgang er der ingen tvivl om, hvem der scorer mest på den handel«.

»Det sidste, man kan kritisere Matthesen for, er at være mundlam, men for en mand, der for en måneds tid siden ved et TV Zulu show blev kåret som Danmarks sjoveste komiker, virker hans tekster godt nok lamme i roen. Nok har makkerparret valgt at gå back to basics med bare et mikrofonstativ og en vandflaske, men derfor behøver Anden jo ikke gå tilbage til stand up pik & plat og hjernedøde fjappetrunter inklusive alt det »jeg hader »og alt det »jeg er træt af««, hed det i anmeldelsen.

2012: 'Anders'



I dette show forsøgte Matthesen at undersøge, hvor 'Anders' begynder, og hvor 'Anden' holder op.