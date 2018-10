Bestyrelsesformand: Rektor skabte ikke ro på Forfatterskolen Bodil Marie Stavning Thomsen understreger, at hun ikke har været med til at ansætte den fyrede rektor, Jeppe Brixvold. Hun vil ikke gå konkret ned i den fyring, hun kalder for en »personalesag«, men siger, at han ikke skabte ro om skolen.

Forfatterskolens fyrede rektor, Jeppe Brixvold, skulle afskediges for, at en ny kultur kan etablere sig i ro og mag.

Det fortæller skolens Bestyrelsesformand, Bodil Marie Stavning Thomsen på baggrund af den opsigtvækkende afskedigelse af Jeppe Brixvold.

Fyringen kommer i kølvandet på, at 55 forfattere for ti dage siden i et brev henvendte sig til skolen og opfordrede skolens bestyrelse til at iværksætte en undersøgelse af miljøet på skolen. Det er udmundet i en whistleblower-ordning, hvor studerende anonymt kan henvende sig og fortælle om deres oplevelser.

Undersøgelsen afsluttes i midten af december og foretages af Sirius advokater.

Men det bliver ikke Jeppe Brixvold, der står med ledelsesansvaret, når den nye undersøgelse skal gennemføres, forklarer bestyrelsesformand Bodil Marie Stavning Thomsen, der udtaler sig på vegne af hele bestyrelsen.

Hun vil dog ikke uddybe, om bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på konkrete hændelser, der har ført til fyringen af rektoren.

»Jeg henholder mig til min tavshedspligt. Jeg kan ikke begynde at diskutere de ting med medierne«

»På baggrund af den her henvendelse fra de 55 forfattere, hvoraf mange jo har gået på skolen, mener vi, at vi er nødt til at handle. Vi kan ikke sidde sådan en henvendelse overhørig. Derfor iværksætter vi whistleblower-ordningen for at få de ting frem, som der måtte være«.

Er der en konkret kritik af Jeppe Brixvold i brevet?



»Nej, der står bare, at de ønsker en uvildig undersøgelse«.

Vil ikke uddybe »personalesag«

Politiken har ikke fået adgang til brevet, men passager fra brevet er blevet citeret i Berlingske. Her opfordrer de 55 forfattere til, at der bør »ryddes op i« miljøet på skolen. Brevet er underskrevet af fremtrædende forfattere som Katrine Marie Guldager, Line Knutzon, Naja Marie Aidt og Merete Pryds Helle og AnneLise Marstrand-Jørgensen

»Forhåbentlig foregår der ikke hverken sexchikane eller upassende opførsel på Forfatterskolen nu, men hvis der tidligere er foregået upassende opførsel, mener vi, at der skal ryddes op i det, hvis Forfatterskolen også for fremtiden skal bevare sit gode navn og rygte«, står der ifølge Berlingske i brevet, som fortsætter:

»Vi håber, at bestyrelsen er sit ansvar bevidst, for vi kan ikke som enkeltpersoner påtage os ansvaret for at opklare om nogle af de mange vedholdende rygter, der florerer om Forfatterskolen, er sande«.

Bodil Marie Stavning Thomsen, i brevet bliver der ifølge Berlingske opfordret til, at der skal iværksættes en uvildig undersøgelse. Men det er vel ikke det samme som et krav om, at Jeppe Brixvold skulle opsiges?

»Nej, det er det ikke. Det er os, der ønsker at få en frisk start. Når der kommer sådan en henvendelse fra de 55 forfattere, så tilsiger det, at vi må forholde os til vores egen adfærdspolitik. Måden at gå i gang med det på er at sige, vi gerne vil være med til at lave en kulturforandring. Man laver jo ikke en kulturforandring på baggrund af nogle regler. Hvis man skal lave en kulturforandring, skal man tage et spadestik dybere, og så er vi nødt til at finde ud af, hvad der ligger, og hvad der er sket, hvis der er sket noget«.

»Kulturændringer er jo ikke noget, man bare sådan lige laver man med et fingerknips, hvis man vil ændre noget, og hvis der er noget at ændre - det ved vi jo ikke præcist. Derfor skal vi have en undersøgelse til midten af december. Så det er en åbning for folk, hvis der er nogle ting. Det er der muligvis, muligvis er der ikke noget«.

Du siger, at undersøgelsen løber frem til midten af december, og du siger også, at der muligvis ikke er noget i det. Så virker det underligt, at Jeppe Brixvold skulle opsiges allerede nu?

»Han har jo været rektor i den her periode. Ledere er jo ansvarlige for at skabe ro på det sted, de leder - i dette tilfælde skolen. Når der kommer sådan en henvendelse, så tyder det ikke på, at der er ro på skolen. Så må man tage den op, og sige, hvad gør vi her? Han er jo den daglige og ansvarlige leder«.

Opsiger I ikke en mand uden at have noget konkret at opsige ham på baggrund af?

»Nej, det her er jo en normal praksis. Han er jo ansvarlig for en skole, hvor han er den daglige leder. Vi trænger til, at der kommer et frisk pust og en kulturændring, og i den transformation af skolen, som vi håber at invitere på den her måde, har det været nødvendigt med den opsigelse«.

I november sidste år indførte I den her nye adfærdspolitik. Det var jo på Jeppe Brixvolds vagt, at den politik er blevet indført.

»Ja, og den har han også selv været med til at indføre. Den sluttede han op om«.

Hvis han sluttede op om den, og var med til at indføre den, hvorfor er det så, at han ikke har gjort nok, siden han nu skal afskediges?

»Det er jo bestyrelsens vurdering på baggrund af, at vi får den her henvendelse. Det er klart, at vi må reagere, når vi får en henvendelse, som stiller tvivl om nogle forhold«.

I november sidste år sagde du til Berlingske, at der ikke havde været nogen sager siden 2015, som du havde kendskab til. Har det ændret sig?



»Det kan jeg ikke sige. Sådan nogle ting sætter jeg ikke i omløb. Det er derfor, vi skal have den whistleblower-ordning, som kan afdække, om der findes nogle forhold«.