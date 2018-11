Guldfarvet Buddha gemte på makaber hemmelighed: Kinesiske landsbyboere kæmper for 1.000 år gammel statue Landsbyboere fra Kina er rejst til Holland for at deltage i retssagen om den 1.000 år gamle Buddha-statue, der blev stjålet fra et tempel i 1996. En hollandsk kunstsamler nægter sig skyldig i at have solgt den videre.

Kinesiske landsbyboere fra Yanchun-regionen er rejst til Holland for at appellere til landets domstole, i håbet om at de vil udlevere resterne af en 1.000 år gammel munk, der gemmer sig inde i en Buddha-statue.

Det gør de, fordi den juridiske kamp om ejerskabet over det ældgamle relikvie spidser til, skriver The Guardian.

Beboerne fra den lille østlige landsby anklager den hollandske samler Oscar van Overeem for at have købt den efter sigende stjålne Buddha-statue i Hongkong i 1996.

»Vi voksede op med statuen. Han var der dag og nat. Han er vores spirituelle leder. Vi vil have ham tilbage«, siger en talsperson fra Yanchun, Lin Wen Qing, efter at advokaterne onsdag havde fremlagt deres argumenter.

I 1995 blev statuen stjålet fra et tempel i Yanchun-regionen efter flere århundreders tilbedelse. Siden har beboerne prøvet at spore den, men de fleste forsøg var dog forgæves. Først i 2015 var der en fra byen, der tilfældigt genkendte statuen, da den pludselig var udlånt til det naturhistoriske museum i Budapest i forbindelse med udstillingen ’Mummy World Exhibition’.

Det usædvanlige, næsten bizarre, indhold blev opdaget i midten af 1990’erne, da statuen skulle restaureres. Ganske makabert fandt de et skelet bag det hårde ydre, der skulle tilhøre en kinesisk munk, som angiveligt levede i Kina for 1.000 år siden under Song-dynastiet.

I retten fortalte landsbyboerne, at de var overbeviste om, at den Buddha, som van Overeem havde købt, var deres forsvundne statue.

Dog meddelte den hollandske kunstsamler, at han ikke længere var i besiddelse af den, da han efter eget udsagn senere skulle have lavet en byttehandel med en kinesisk samler.

Han nægter sig skyldig i at skulle have solgt statuen videre. Retssagen, der afgøres 12. december, er et eksempel på, hvordan kinesiske kunstfolk de senere år har forsøgt at få stjålne kunstgenstande tilbage. Særligt artefakter fra det 19. århundrede, der forsvandt, da europæiske magter trængte ind på kinesisk territorium.