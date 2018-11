Ny filmaftale er opgør med kassetænkning: Mere frihed til dansk film

For selv om især Dansk Folkeparti kom med ret bastante krav forud for forhandlingerne, så har der været generel enighed om, at Det Danske Filminstitut skulle have friere rammer til at bestemme, hvilke typer af film pengene skal bruges på.

Filminstituttet havde selv ønsket, at politikerne slækkede tøjlerne. Filminstituttet havde også ønsket mulighed for at kunne tildele store, meget dyre film flere penge end det er muligt i dag. Og det har politikerne nu givet dem lov til.

Dansk Folkeparti krævede forud for forhandlingerne, at markedsordningen modtog halvdelen af al filmstøtte, mens de kunstneriske film, talentordninger og dokumentarfilm så måtte dele resten. Partiets kulturordfører Alex Ahrendtsen mener, at det er den opskrift, der skal til for at få dansk films markedsandel i danske biografer op på 35 procent. Det er blockbusterfilm som ’Journal 64’, partiet mener, der skal satses mere på.

Men det krav har partiet altså ikke fået opbakning til.

Sammen med en samlet opposition ønskede partiet også at pålægge streamingtjenester som Netflix og HBO at bruge flere penge på danske produktioner. Partiet har sammen med regeringen i medieforliget pålagt streamingtjenesterne at bruge 2 procent af deres omsætning på nye egenproduktioner i Danmark.

Den procentsats bør i vejret synes samtlige partier udenom regeringen. Socialdemokraterne foreslog derfor, at streamingtjenesterne blev pålagt at betale yderligere 3 procent af deres danske omsætning. Penge som skulle indgå i Filminstituttets puljer, så de kunne komme alle dele af dansk film til gavn.

Men heller ikke den ide er blevet til noget. Regeringen var på forhånd i mod og Dansk Folkeparti havde på forhånd sagt, at partiet ville stå ved aftalen om de 2 procent fra medieforliget, hvis det ikke lykkedes at overbevise kulturministeren og regeringspartierne om, at det skulle være en højere procent.

Flytning af Filminstituttet

Dansk Folkepartis mest markante krav til forhandlingerne, nemlig at både Filminstituttet og Filmskolen skulle flyttes ud af København og over på den anden side af Storebælt, havde kulturminister Mette Bock (LA) på forhånd afvist.