Nomineret til Bogforums Debutantpris og Montanas Litteraturpris i 2012 for sin debut, ’Flex Death’. Modtog samme år Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. Han udgav sin anden bog, ’Abandon Green Language’, i 2015.

Forfatter Jonas Rolsted: »Poesi kan sende rødder ned i lag af hjernen som er ældre end bevidstheden« I sidste uge fik Jonas Rolsteds tredje bog fem hjerter i Politiken. Her fortæller forfatteren, hvorfor han altid har et evangelium i tasken, når han er ude at rejse.