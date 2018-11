En fræk familiefar: »Jeg tog en finger op til munden, suttede langsomt på den og vred mig lidt på briksen«

»Jeg var et erotisk væsen, der kunne gøre, som jeg havde lyst«, slår det hovedpersonen Thomas et sted i Morten Ramslands nye roman, ’Lyskabinettet’.

Klumme Sexscenen På denne plads skriver Politikens anmeldere og journalister på skift om en sexscene fra kulturens verden.

Og det lyder jo som en meget lækker erkendelse for familiefaren, der ellers har måttet nøjes med lidt yoga og meditation, når ungerne var lagt i seng.

Dog skal der en mere dyster tur gennem Hamburgs natteliv til, før han for alvor kommer i kontakt med sit sande væsen.

Her trasker han – ikke helt formålsløst – omkring og havner foran sexklubben Club 35: »Sidsel sov mange hundrede kilometer herfra. Børnene sov«, ræsonnerer Thomas veltilfreds.

Lidt nervøs og helt på udebane går han ind, orienterer sig i mørket og får øje på en person, som vækker hans interesse: en behåret tysker i slutningen af 50’erne.

Hvad mon han vil?

»Jeg vendte siden til ham, kikkede væk og ned på hans behårede fødder, bange for at blive suget ind i hans tyngdefelt og forsvinde ind i hans kødfulde realitet, bange for at komme til at sige ja til aktiviteter, jeg ikke kunne styre eller komme ud af igen«.

I første omgang skynder Thomas sig væk med to kondomer i hånden, han mærker tyskerens blik i ryggen, men også en varme, der pibler frem fra cellernes mørke, og som forbinder sig med den dunkle lyst i hans indre.

Han havner i et rum med en læderbriks, sætter sig lidt og kigger på noget ladyboyporno. »Jeg rørte ved mig selv imens. Ladyboyen vred sig«.

En kødfuld tysker

Men så bliver der taget i døren, og en mand dukker op:

»Jeg forsøgte at fornemme, om det var den kødfulde mand fra baren, men slog det ud af hovedet og undgik med vilje de helt konkrete billeder. I stedet forestillede jeg mig, at det var en af mændene fra filmen, reducerede ham til en vilje eller funktion og kikkede atter på ladyboyen på skærmen, bevægede min krop ligesom hende, mimede bevægelsesmønstret«.

Han rørte ved sin pik, vippede den i retning af mit ansigt, spærrede min eneste flugtvej med sin store krop

Men det får ikke rigtig tyskeren til at forsvinde:

»Næste gang jeg kikkede op, var han trådt ind i rummet og stod mindre end en meter fra mig. Han rørte ved sin pik, vippede den i retning af mit ansigt, spærrede min eneste flugtvej med sin store krop«.

Alt for mange tanker løber på det tidspunkt igennem Thomas’ hoved:

»Mørket strålede mig i møde fra en kile til en dybere indsigt i mig selv, en kvalmende klarhed slog benene væk under mig, lyset fra mit indre mørke naglede mig til jorden, idet det stod klart for mig, hvor villig jeg var til at ofre alt for et par minutters nedsmeltning i dette vinduesløse rum uden lys og flugtveje«.

Thomas tøver kun lidt.

»Jeg tog en finger op til munden, suttede langsomt på den og vred mig lidt på briksen, og øjeblikket efter var den mørke skikkelse helt henne ved mig og pressede uden et ord sin pik mod mine læber. Han havde ikke gummi på«.

Det bliver ikke helt den oplevelse, Thomas havde håbet på:

»Jeg slikkede ham længe og ønskede, han ville støde dybere og være hårdere ved mig, men i stedet blev han langsomt blidere og blidere og trak til sidst sin pik ud af min mund og bøjede sig ned for at kysse mig. Jeg vendte mit ansigt væk«.

»Ich will dich blassen«, siger tyskeren.

»Nein«, siger Thomas.

»Han tog fat i mit hoved med begge hænder og tvang mit ansigt mod sit, åbnede munden, pressede sin tunge ind mellem mine læber og stønnede kærligt »Du bist so schön, Liebling««.

»Det var dråben«.

Men Thomas kan alligevel bevæge sig ud i morgenen som en ny mand:

»Billedet af den kødfulde mand, som stødte sin pik ind i min mund i det mørke rum i labyrintens dyb, blev ved med at vende tilbage. Jeg fandt musikafspilleren frem, satte et gammelt Bowie-album på og mærkede en fri og vidunderlig pulseren i kroppens celler, mens jeg bevægede mig igennem den langsomt vågnende millionby«.