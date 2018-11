Digterdebutant: Generation X sidder på magten og klynker over 68’erne Vi må selv sørge for at engagere os, mener Lars-Emil Woetmann, som debuterer med en digtsamling om statens magt over den enkelte.

Hvad har inspireret dig til digtsamlingen ’Af det almene’?

»Jeg har været interesseret i de forskellige samfundsmæssige institutioner og rum, det almene boligbyggeri, hospitalsvæsnet, jobcentret, retten, og hvilke følelser, handlingsmuligheder og identiteter de skaber. På den ene side er bogen kritisk, men på den anden side er det også en påpegning af alle de muligheder, der eksisterer i disse rum. Jeg finder egentlig, at der trods alt stadig er meget omsorg tilbage i det samfundsmæssige fællesskab«.

Din bog hedder ’Af det almene’. Hvem tilhører det almene?

»Det gør enhver vel, selv om vi bruger meget energi på at fortrænge det forhold for at føle os helt særlige. Vi kobler ud af verden og ind i os selv«.

Og er det problematisk, at vi kobler ud af verden og ind i os selv?

»Ikke nødvendigvis. Men det er min opfattelse, at der lige nu er en særlig længsel efter en form for fælles fundament, som vi på mange måder føler, at vi er fjernt fra. De rum, jeg skriver fra, er præget af ’det almene’, som jo grundlæggende set er det, vi har sammen i en eller andet form for fællesskab, som vi er sat i eller selv vælger til. På den måde forsøger jeg at pege på, at de fælles steder faktisk eksisterer, men at man må gå aktivt ind i dem og erobre dem for at være en aktiv medborger frem for en passiv brik i et stort system«.

Er det et opråb til tidsånden eller en særlig generation?

»Jeg tror ikke, at det er et hovedanliggende for digtsamlingen. Men jeg vil da gerne give en kritik af generation X, der, efter at normerne og formerne nødvendigt blev blæst væk af 68’erne, måtte smadre fællesskaber og idealer. Det betyder så, at vi nu står tilbage helt alene, overladt til kedelig egoisme og kold nødvendighed. I dag sidder generation X på magten og klynker stadig over 68’erne, men de bruger ikke meget energi på at bygge op, danne mening og positiv struktur. I stedet fortsætter de med at tømme værdierne ud, både de konkrete fælles og de symbolske.

Den næste generation, som jeg orienterer mig imod, håber jeg vil blive bedre til at erobre magten og de politiske institutioner, partierne og foreningerne i stedet for at brokke sig fra sidelinjen«.

Det lyder lidt som en form for systemkritik af Danmark som nationalstat?

»Måske, det er i hvert fald en besindelse, i forhold til at det er et vilkår, at den beskyttelse, som staten giver os hver især, også har en pris. Hvis vi vil undgå at være kontrolleret af de mange forskellige systemer, vi automatisk er en del af, må vi tage ejerskab over dem som borgere. Vi må engagere os på den ene eller anden måde: melde os ind i et politisk fællesskab, skrive artikler, udgive bøger osv.

Når jeg eksempelvis skriver i et par af teksterne, at »staten ejer din krop«, er det ikke en kritik, det er et vilkår i det system, vi lever i. Spørgsmålet er så, hvordan du har tænkt dig at agere i forhold til det vilkår«.