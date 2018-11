Anmeldelse: Kurt Trampedach havde mørket som partner Kurt Trampedach så altid sin omverden gennem sig selv – og lod den spejle sig i sit ansigt og i sine figurer. Kunsten i Aalborg mindes den omdiskuterede kunstner fra hans bedste årtier: 1960’erne og 1970’erne.

Billedets titel er ’Gående mand’, og kunstneren er Kurt Trampedach. Men titlen oplyser ikke, at manden, som går, naturligvis er ham selv, kunstneren. For sådan er det altid.

Det er denne engang så forgudede, siden så kritiserede og isolerede, kort sagt altid omdiskuterede selvcentrerede skikkelse, som er emnet for en af de mørkeste udstillinger, som Kunsten har lagt hus til. ’Møder i mørket’ kan ikke få en mere passende scenografi end museets underetage, hvor alle møder nødvendigvis må finde sted i halvmørke. Men det virker kongenialt.



Kunstanmeldelse









Kurt Trampedach – Møder i mørket Kurt Trampedach – Møder i mørket. Katalog med bidrag af bl.a. Birgitte Anderberg, Mikael Wivel og udstillingens kurator Caroline Nymark Zachariassen. Kunsten. Aalborg. Til 6. januar.



Hvad enten vi taler om Trampedachs malerier, tegninger, figurer eller installationer, er alt fælles om denne intense fokusering på kunstneren selv, på hans ansigtstræk, hans rastløse temperament og trang til opbrud. Selv om han indimellem kastede sig over andre temagrupper, nåede kunstneren aldrig at tyndslide selvfikseringen som motiv, thi for ham var dette ansigt, med det lange mørke hår og det lige så mørke blik, mere end blot et fysiognomi, og hans fysiognomi. Det var et sted, hvor en epokes kultur – rocken ikke mindst – reflekterede sig selv.

Foto: KUNSTEN ’Med planter, hår og blottede tænder’ er undertitlen på Trampedachs selvportræt fra Sare i Baskerlandet. Udført med blyant og kollage på brevpapir, fra 1979.

På en række malerier går han. Han er til stede, for at du skal se ham. Men du kan også se, at han er på vej væk, ud af fokus. Hvis figuren kunne bevæge sig, ville den snart være uden for maleriets firkant. Men maleriets stoflighed holder den fastfrosset i denne positur. Billedet vil fortælle dig, at manden hverken gider os eller sine omgivelser, for baggrunden er alt for nødtørftigt skildret til at forestille et sted. Men den er tilstrækkeligt nok til at vise os, at vi står over for et maleri. Et maleri, der uden den ensomme skikkelse ville minde om et af periodens abstrakte informelle malerier, måske et billede inspireret af den fortabte storbys mange slidte mure.

Succesdrengen endte måske som et offer for sine nedarvede gener

Når Trampedach endelig konfronterer beskueren, er det ofte med det mørke blik gemt bag et par briller. Han synes at se på os, trods alt, og som udstillingens kurator, Caroline Nymark Zachariassen, fastslår i katalogets store hovedartikel, har de mange selvportrætter som emne også det publikum, der bliver konfronteret med dem. Vi ser på ham, der – måske – ser på os.

En mørk historie

Bag billederne ligger kunstnerens egen mørke historie som en undertone, der foruroliger. Skønt opvokset i et hjem med en deprimeret og alkoholiseret far lignede begyndelsen på Trampedachs liv ellers en sikker opskrift på succes. Han var kun i begyndelsen af tyverne, da Statens Museum for Kunst købte af ham, og ikke længe efter var han blevet et samlerobjekt, ikke bare for museet i Sølvgade, men for mange.