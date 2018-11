Syrien genåbner sit nationalmuseum Nu vender normaliteten tilbage, lød det officielle budskab ved ceremoni i Damaskus. Men store dele af landets kulturarv er væk eller ligger i ruiner.

Damaskus er nu kommet sig.



Med det budskab genåbnede den syriske regering denne weekend nationalmuseet i det borgerkrigshærgede lands hovedstad.

Det skete ved en officiel ceremoni med deltagelse af regeringsrepræsentanter, lokale og internationale arkæologer og konserveringseksperter, skriver The Guardian.

Nationalmuseet blev i al hast tømt for genstande og lukket for seks år siden, da kamphandlingerne nærmede sig byen.

Her rykkede den syriske regeringshær sammen med sine russiske og iranske alliancepartnere så sent som for få uger siden ind i flere modstandslommer i Damaskus’ forstæder. Men nu vender normaliteten tilbage ifølge regeringen.

»Genåbningen af museet bærer det genuine budskab, at Syrien stadig findes, og at hendes kulturarv ikke kunne rystes af terrorismen«, lød den højstemte erklæring fra kulturminister Mohamed al-Ahmad ifølge The Guardian.

Tusinder af genstande er væk

Men selv om mange af landets uerstattelige skatte tilbage fra menneskehedens tidligste civilisationer blev stuvet af vejen, har den årelange væbnede konflikt trukket et spor af ødelæggelser og plyndringer gennem Syriens arkæologiske arv.

Og selv om mange genstande og skulpturer er blevet vundet tilbage, er over hundred tusind andre forvundet ud af landet, vurderer Mahmoud Hammoud, leder af det syriske generaldirektorat for museer og oldsager, ifølge The New York Times.

En del af de reddede genstande kommer fra den antikke by Palmyra, som IS indtog ad flere omgange. Her destruerede de islamistiske krigere i 2015 en stribe af verdens vigtigste førkristne statuer og templer. Og mens Al-Lat-templets kæmpeløve nu er stykket sammen igen på museet i Damaskus, ligger Palmyras triumfbue og det unikke Baal-tempel stadig i grus.

»Jeg kom tilbage, så snart byen blev befriet, og hjalp med den mest akutte konservering og beskyttelse af de ødelagte genstande«, fortæller den polske konserveringsekspert Bartosz Markowski til The Guardian:

»Men der er stadig mange ødelæggelser i Palmyra«.